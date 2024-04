Jueza desestima inhabilitación de Betserai Richards como candidato a diputado

La jueza tercera administrativa electoral, Elvia Rengifo, desestimó la inhabilitación de Betserai Richards como candidato a diputado por el circuito 8-6.

Rengifo consideró que no hubo una supuesta violación de los numerales No. 2 No. 13 del artículo No. 33 del Código Electoral.

Por consiguiente, Rengifo decidió mantener la candidatura de Richards como candidato a diputado por el circuito 8-6 para las elecciones generales de este 5 de mayo.

No obstante, este fallo es susceptible de recurso de apelación ante los magistrados del Tribunal Electoral. Esa apelación la podrá interponerse al momento de su notificación y hasta los tres días siguientes a la misma.

La solicitud de inhabilitación se sustenta en la denuncia presentada por Neftali Jaén, quien indicó que los funcionarios públicos que ostenten los cargos enunciados en el artículo No. 33 o similares que describe el Código Electoral deben renunciar seis meses antes de la fecha de la elección.

En la solicitud Jaén indicó que Richards laboró en el Sistema Estatal de Radio y Televisión como director de información y relaciones públicas desde el 19 de agosto d e2019 hasta el 26 de enero de 2024, devengando un salario mensual de 3 mil 500 dólares.