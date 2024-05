Mulino tras reunión con observadores de la OEA: Suceda lo que suceda correré el 5 de mayo

Tras un encuentro con un grupo de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), liderado por la jefa de esta misión Susana Malcorra, el candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, José Raúl Mulino, afirmó que suceda lo que suceda, correrá en las elecciones presidenciales de este domingo 5 de mayo “porque soy un candidato en firme con mis derechos plenamente vigentes así ratificado por el Tribunal Electoral (TE)”.

Mulino sostuvo que tras una extensa conversación con toda la misión de la OEA hay algunas observaciones importantes y una de ellas dijo es que para la OEA, a través de su misión, “yo soy un candidato en firme para las elecciones del domingo y así me consideran y por esa consideración estuve aquí con ellos dialogando en función de mi candidatura a la Presidencia de la República”.

Señaló que en segundo lugar la ratificación de su veeduría integralmente hablando de todo el proceso electoral del domingo, pero que empezó hace ya varias semanas con todo lo que implica el proceso electoral en Panamá desde que se inició y están bastante al tanto de todas las circunstancias que vivimos hoy los panameños.

Destacó que en tercer lugar y no menos importante es que vayamos a votar el domingo en paz y en calma.

”Yo sé que hay desasosiego e incertidumbre, pero independientemente qué suceda o cómo suceda, yo voy a correr el domingo porque soy un candidato en firme con mis derechos plenamente vigentes así ratificado por el Tribunal Electoral”, exclamó.

Mulino informó que dentro de las próximas horas sostendrá una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral para conversar de todos estos problemas que asegura le inquieta, y “que inquietan mucho a nuestra organización política, que inquietan mucho al país; no hay derecho alguno de tener al país en el vilo y en el sobresalto en que estamos con toda suerte de informaciones cruzadas, malévolas o no, y sobre todo sembrando un ambiente de desasosiego que no es bueno”.

Agregó que el pueblo panameño es soberano, y que la voluntad popular debe respetarse y que el domingo es el día de zanjar las diferencias, “que cada quien vote por quien quiera votar y vamos a elegir un nuevo gobierno por los próximos cinco años”, precisó.

A este encuentro, Mulino estuvo acompañado por reconocidos abogados del país y expertos en temas políticos entre estos el politólogo Carlos Guevara Mann, y los juristas Miguel Antonio Bernal, Eloy Alfaro, Ángel Calderón, Italo Antinori, entre otros.