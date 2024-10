Procurador Caraballo confirma que Gaby Carrizo tiene dos denuncias ante el Ministerio Público; llegan más denuncias contra el expresidente Cortizo

El procurador general de la Nación, Javier Caraballo informó este jueves 17 de octubre que el exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo mantiene dos denuncias interpuestas ante el Ministerio Público (MP).

Caraballo afirmó que está en espera de la respuesta del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para que les confirmen si el exvicepresidente está juramentado o no como miembro de este organismo regional.

El funcionario recientemente envió una nota a la sede del Parlacen en Panamá en la que advertía sobre una denuncia interpuesta por los abogados Carlos Navarro y Alejandro Pérez, para saber si este ente puede investigarlo por supuestamente utilizar naves estatales, de uso del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) para fines privados.

Este jueves 17 de octubre Caraballo no profundizó en torno a las denuncias recibidas.

Dijo que lo único que podía decir es que recibieron una denuncia y que, por un tema de competencia “nosotros no podemos investigar a las personas que sean miembros del Parlacen, ya que eso lo tendría que investigar la Corte Suprema de Justicia.

“Lo primero que se ha hecho en esta investigación es pedirle que nos certifiquen si él (Carrizo) está juramentado o no, para saber si el Ministerio Público tiene o no la competencia para continuar con la investigación”, dijo Caraballo, quien enfatizó que hasta este momento no han recibido respuesta de su petición al Parlacen.

Más adelante, el jefe del Ministerio Público aseguró que Carrizo en estos momentos, mantiene dos denuncias, por hechos diferentes. “No tengo aquí los detalles, pero reitero, lo primero que se hizo es pedir que nos certifiquen si es miembro del Parlacen para saber si tenemos o no competencia para adelantar las investigaciones”.

El procurador Caraballo al ser consultado en torno a denuncias existentes en contra del ex presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien por ley y según en Tratado Constitutivo del Parlacen, también tiene derecho a ser diputado del organismo regional, manifestó que también han llegado denuncias contra el ex presidente, pero enfatizó que se tendrá que seguir el mismo procedimiento que con el ex vicepresidente Carrizo de pedir que se certifique si el ex mandatario ya fue juramentado, para saber si es el Ministerio Público o la Corte Suprema de Justicia los que tienen la competencia para avanzar la investigación.

“De ser el Ministerio Público, los fiscales adelantarán todas las diligencias pertinentes para esclarecer ese tema”, concluyó Caraballo.

Justamente este jueves, el abogado Guillermo Cochez presentó una denuncia criminal ante el MP contra el expresidente Cortizo, por la supuesta comisión del delito de peculado.

Cochez explicó que Cortizo habría utilizado fondos públicos a través de la partida discrecional de la Presidencia, para financiar 46 cirugías bariátricas de personas cercanas y amigos.

Cortizo ya había sido denunciado ante el MP, un mes después de haber abandonado el cargo, por supuesto peculado y malversación de fondos públicos por el supuesto uso de $500 millones desembolsados al Estado por parte de Minera Panamá.

Esta denuncia, fue interpuesta por los abogados Heraclio Bustamante y José Antonio Moncada.