Propuesta para modernizar notarías queda archivada

El anteproyecto de ley N.° 204, titulado “Que establece el Régimen Notarial en la República de Panamá”, no logró el respaldo suficiente para ser prohijado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

La votación se saldó con cuatro votos a favor y cinco en contra, lo que impidió que la iniciativa avanzara a las siguientes etapas del debate legislativo.

La propuesta, presentada el 9 de septiembre por el diputado Jorge González López y respaldada por los diputados Miguel Ángel Campos Lima, Roberto José Federico Zúñiga Alvarado y Lenín Alberto Ulate Rodríguez, buscaba actualizar el marco legal del notariado panameño, vigente desde el Código Administrativo de inicios del siglo XX.

Entre sus principales objetivos, el documento pretendía establecer un régimen notarial moderno, definir con precisión las funciones, deberes y limitaciones de los notarios públicos, y crear un sistema de fiscalización y transparencia a cargo del Ministerio de Gobierno, con sanciones para quienes incumplieran las normas.

El texto proponía que los notarios fueran nombrados por un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección, mediante el consenso de una junta técnica conformada por siete instituciones.