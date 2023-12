Sepa por qué EE.UU. se irrita con Panamá por el abanderamiento de buques de Irán

Así lo aseguró a La Estrella de Panamá el CEO de la UANI, Mike Wallace, este miércoles en entrevista a propósito de una nota enviada el pasado 12 de diciembre, suscrita por 27 senadores republicanos al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que alertaba que el “48% de la flota que trasiega petróleo iraní, es de bandera panameña”.

“Es corrupto, ilícito y debe ser sancionado”, apuntó Wallace a La Estrella de Panamá.

El exdiplomático y abogado estadounidense prevé que a principios de 2024 los panameños responsables de permitir este “crimen sentirán las sanciones”. Confía en que se concretarán las penalizaciones, y no parece quitar el dedo del renglón hasta que el Congreso de Estados Unidos se pronuncie enérgicamente al respecto, ya que a raíz de los recientes atentados terroristas, el tópico trasciende a un nivel de alerta superior.

La UANI, un grupo de defensa bipartidista sin fines de lucro, que busca impedir a Irán obtener armas nucleares, especula que la negativa de la AMP en retirar la bandera panameña a estos buques se debe a actos de corrupción: “reciben dinero a cambio y no rinden cuentas por sus acciones”.

“Me voy a asegurar de que sientan las consecuencias en 2024 y Panamá va a ser conocido como un lugar sancionado por la comunidad internacional por las personas que están permitiendo que esto ocurra”, aseveró Wallace, de no corregir el rumbo.

De concretar sus intenciones, Panamá -líder de la Organización Marítima Internacional y en abanderamiento de naves- sufrirá repercusiones “terribles”.

Por ejemplo, “una persona envuelta en tráfico de petróleo iraní no podrá salir de Panamá, deberían congelar sus activos y ser enjuiciada”.

Recomendó a la AMP revisar las relaciones que mantiene con su homólogo de Estados Unidos, y los vínculos comerciales entre ambos.

Wallace afirmó que la AMP solo da largas a sus peticiones, en comparación con otras jurisdicciones que sí cooperan.

“Cuando estos contrabandistas son expulsados de otras jurisdicciones se refugian en la AMP. Hemos presentado evidencias a la entidad de cada barco, todo apunta a que se paga un soborno, obtienen su bandera y la AMP no hace nada”, presumió Wallace.

Enseguida llamó “bastardos” a los panameños que “están metidos en corrupción y permiten el tráfico de petróleo iraní”.

Wallace está seguro de que “el nivel más alto del gobierno puede detener esto”.

Este diario se comunicó con personal de la AMP para recibir comentarios, pero no obtuvo respuesta.

Panamá no es el único que ha recibido presiones para cancelar la bandera a este tipo de buques. Los registros de Liberia e islas Marshall han sido advertidos por Estados Unidos “para que establezcan procesos de supervisión para buques que transporten petróleo sancionado”, manifestó Hugo Torrijos, presidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá.

Torrijos añadió la necesidad de que Panamá responda de forma oficial “cuál será la nueva estrategia del registro panameño acerca de los buques que transportan petróleo iraní y las medidas a tomar”.

Por su parte, el excanciller José Miguel Alemán no vio razón diplomática para “reaccionar a una opinión de un grupo minoritario del congreso”. Pero estimó que el país debe estar seguro de no violar las normas internacionales de carga marítima que se le aplican, asunto que compete a la AMP.

De acuerdo con la UNAI, la “flota fantasma” que emplea Irán está compuesta por 364 buques para transportar petróleo desafiando las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Por eso los congresistas republicanos pidieron a Blinken que presione a Panamá a su cancelación.

La nota suscrita por los senadores responde a la falta de respuesta de la AMP a anteriores reclamos de la UANI al administrador de la AMP, Noriel Araúz.

Esto resulta una preocupación para los senadores y la organización que monitorea los movimientos de la “armada fantasma”.

En respuesta al escrito de los senadores, este medio conoció que la Cancillería panameña citó a su despacho al administrador de la AMP, Noriel Araúz, para conocer las explicaciones del caso.

Una fuente internacional contó a La Estrella de Panamá, “que Araúz no piensa variar su respuesta o cancelar las embarcaciones”. La razón es que “la UANI no es un organismo estatal y no se sienten obligados a responder”, argumento reiterativo de la entidad. “Segundo, el Gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Estado aún no han emitido una petición formal al Gobierno panameño después de haber recibido la carta de los senadores, que no son todos. Finalmente considera que Panamá debe mantenerse neutral”, señaló la fuente. “Admitió, no obstante, que los barcos transportan petróleo iraní”, añadió la fuente.

La nota en cuestión es la segunda que se publica este año y que se señala a la “AMP como corresponsable -ya sea por negligencia o complicidad- por no revisar el estatus jurídico de las naves que abanderan”, recordó el abogado Harley Mitchell, de la Cámara Marítima de Panamá.

La principal consecuencia es la reputación del registro: es “blanco de dudas”, y en vez de aclarar la situación, la AMP se “atrinchera y se escuda en la parte política como si se tratara de un ataque al sistema de abanderamiento”, zanjó Mitchell.

“Las autoridades panameñas no tienen porqué obedecer de manera sumisa sanciones impuestas unilateralmente por Estados Unidos u otros gobiernos, sin que medien directrices de organismos internacionales que sean de obligatorio cumplimiento para Panamá y en consecuencia deba acatar”, indicó Eloy Alfaro, abogado con experiencia en abanderamiento de naves y exembajador de Panamá en Estados Unidos.