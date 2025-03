El pasado jueves 6 de marzo se esperaba que los diputados votaran el polémico proyecto de ley 163 que pretende reformar la Caja de Seguro Social (CSS). El farragoso documento de más de 500 páginas, sumó a última hora nuevas propuesta –a las más de 300 presentadas- lo que desató un cruce de insultos entre diputados y el abrupto cierre de la sesión del pleno de la Asamblea Nacional. Un proyecto bandera del Gobierno de José Raúl Mulino, que no parece contar con consenso dentro ni fuera del Legislativo, y peligra que naufrague sin resolver un debate de fondo en torno a dos visiones contrapuestas de la seguridad social: el esquema de cuentas individuales vs. el sistema solidario. “Pareciese ser que se está legislando para el interés de particulares en realidad de velar por lo colectivo”, alerta la abogada y diputada independiente Walkiria Chandler, quien habló con La Estrella de Panamá sobre el incierto panorama en la Asamblea, ahora teñido de acusaciones de “ilegalidad”, conflictos de intereses y una mesa servida para el matraqueo puro y duro.

El diputado Ernesto Cedeño dice que es legal las modificaciones a última hora, usted lo contrario. ¿Cómo queda el proyecto entonces?

Tiene vicios de nulidad. Se basaron en el artículo 186 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), sobre impugnación, no es apelación como lo ha mal nombrado el diputado Cedeño. El punto jurídico recae en que son impugnables las decisiones de Presidencia [de la Asamblea], no los actos procedimentales y una vez se cierra la discusión lo que procede es votar. Lo indican los artículos 150 y 153 del RORI, es mandatario, no queda libre a una disposición unilateral de quien precisa el artículo manda, ya que dice “cerrará “ la discusión, no dice “podrá cerrar”. No nos sorprende que el diputado acomode la interpretación para justificar el votar a favor de incluir modificaciones cuando a todas luces ya no era legalmente posible. A algunos la dignidad les samba.

¿Con quiénes se negoció esas modificaciones?

Todo el día [del pasado jueves 6] se dieron reuniones en Presidencia de la Asamblea donde estuvo presente el señor director de la CSS, Dino Mon. La información que se me brindó fue que la reunión era de jefes de bancada con la presidenta [Dana Castañeda] y el señor director, pero diputados en el pleno al sustentar su voto dijeron que la reunión fue abierta, que cualquiera podía llegar. Nunca se realizó una convocatoria abierta.

¿Todas las bancadas estaban en la negociación?

No tengo claridad en eso.

¿Quién está tras las modificaciones a última hora: diputados, Gobierno o grupos económicos?

Todos los anteriores.

La gente esperaba algo diferente con la Asamblea, esto es más de lo mismo...

La “nueva Asamblea” con las prácticas de siempre. Duele ver como quienes en campaña prometieron ser diferentes, en menos de seis meses sucumbieron a las viejas prácticas. No todo está perdido, no es la cantidad que el país esperaba, pero dentro hay unidades valiosas y debo decir que, de todas las bancadas, son los menos, pero son importantes.

¿Hay aumento a la edad de la jubilación maquillado?

Se patea la lata dentro de seis años. Un aumento es un aumento, sea directo, escalonado o dándole la responsabilidad a una comisión tripartita para que en seis años luego de evaluar, automáticamente aumente los tres años más de edad de jubilación.

¿Diferir la discusión?

¿Qué estaría haciendo cobardemente esta Asamblea si deciden pasar esa resolución [de la comisión tripartita]? Simplemente se lavan las manos, escapan de su responsabilidad política e histórica de tomar alguna decisión. Yo estoy muy preocupada porque el día jueves habíamos entrado en receso, había cerrado la sesión. Cuando empiezan a saltar en las redes sociales que dos diputados, uno oficialista y uno que en teoría no lo es, salen diciendo que existía este documento que cuenta con más de 30 firmas de diputados de diversas bancadas, incluyendo la mía (...) No son las maneras y que se haga por una resolución que ni siquiera fue discutida en el pleno. ¿Para quién está legislando esta asamblea?

¿Por qué rechaza aumentar la edad de jubilación?

Si vamos a pedir un sacrificio a la población, primero el gobierno o el Estado debería tomar medidas. Aquí para el año 2023 teníamos 30 mil 295 empresas que tenían procesos ante la CSS por la evasión de la cuota obrero-patronal. Panamá es de los países que tienen la jubilación más baja, es uno de los países más desigual en las riquezas ¿Cómo es posible que la primera medida tenga que ser vamos a aumentar la jubilación? ¿Por qué no correteamos la elusión y evasión fiscal? ¿Por qué no ponemos rendimientos de la CSS en obras nacionales? Existen también otras vías donde se pueden sacar los fondos, aquí hemos dicho las notarías, los movimientos sociales tienen un listado de más de 15 posibles fuentes, donde pueden venir esos fondos que no le están entrando al Estado. Son medidas que deberíamos tomar antes del aumento de la edad de jubilación.

Usted es crítica de las cuentas individuales y favorables al modelo solidario, ¿cómo se jubila cada quien en ambos sistemas?

La palabra técnica se llama tasa de reemplazo, es el porcentaje del salario con el cual te jubilas. La tasa de reemplazo en el sistema solidario [Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD)] es el 60%, es decir, usted se va a jubilar con el 60% de sus 10 mejores años de salario. Con el Sistema de la Capitalización Solidario [cuentas individuales], para poder llegar a una tasa de reemplazo del 60 o 65%, dicho por la Junta Técnica de Actuarios del país, tendrías que trabajar un promedio de 15 años más. ¿Con cuánto usted se jubila con el sistema de cuentas individuales? con el 30% del promedio de todos sus años de trabajo, incluyendo los primeros años donde usted ganaba menos. Si con el 60% de sus mejores salarios no les alcanza a nuestros jubilados ¿cómo van a vivir con el 30%? Y esto obliga a todos los cotizantes a tener que quedarse más años trabajando si usted quiere una tasa de reemplazo mayor al 30%.

El Gobierno sostiene que el sistema solidario va quebrar la CSS...

Difícilmente podría funcionar después de las reformas del 2005 donde los nuevos cotizantes que ingresaban ya se iban a un sistema de cuentas individuales y dejaban de aportar al fondo solidario. ¿En qué se fundamenta el SEBD? En el principio de subsidiariedad, que esto también está consagrado en la OIT [Organización Internacional del Trabajo] ¿Qué es esto? Las personas que hoy gozan de jubilación es producto de los que en este momento están trabajando y están realizando sus aportes. Es simple, el día de mañana que nosotros nos logremos jubilar, si es que nos jubilamos, va a ser porque otras personas están aportando. Es un esfuerzo solidario e intergeneracional que se puede sostener. No es solamente en base a la cantidad de cotizantes, sino también a los montos con que cotizan las personas. Aquí tenemos que ver también el tema de los salarios.

Usted tiene dudas con la gestión privada de las pensiones ¿Por qué?

Dentro del proyecto de ley no existe claridad en la redacción de cuáles van a ser estas agencias de inversión, qué requisitos deben de tener, cómo van a ser tomadas en cuenta. Y me preocupa en un país que sabemos que tenemos altos índices de corrupción, que esta ley sea hecha a la medida para algunas empresas (...) Son muy pocas las empresas que la hacen, algunas están vinculadas de manera directa a miembros del Ejecutivo. Lo que nosotros no queremos es que se especule con los fondos nacionales, las pensiones y las jubilaciones del los trabajadores panameños. Es un asunto muy delicado porque aquí no es un tema de percepción de corrupción. Panamá es un país corrupto, ¿y qué va a pasar con estos fondos? Ya tenemos grandes desfalcos que han pasado en la historia en el Banco Nacional y la CSS ¿Quién ha sido judicializado? No conozco a ninguna persona que haya devuelto un centavo.

El Gobierno, el sector privado y varios diputados defienden que la gestión privada de pensiones da mejores rendimientos...

El programa que se encarga de dar los préstamos a los jubilados y pensionados, también los préstamos hipotecarios (...) ese programa es uno de los que mayor rendimiento tiene dentro de la CSS. Es uno de los que más dinero inyecta. ¿Pero qué pasa? Las tasas y los intereses son de los más bajos del mercado, se le da mayor facilidad al cotizante para poder hacer estos tipos de préstamos. La banca privada sienten que es una afectación y con el proyecto 163, como entró a la asamblea, simplemente eso se corta, se elimina la posibilidad. ¿Y qué es lo que a mí me genera suspicacia?, que pareciese ser que se está legislando para el interés de particulares en realidad de velar por lo colectivo.

Varios de sus colegas en la Asamblea dicen que las modificaciones cierran la posibilidad de privatización de la CSS ¿Comparte esa postura?

Hay algo que los economistas definen como dos maneras de privatizar: Una es trasladar la propiedad pública a la propiedad privada y la otra manera es trasladar funciones públicas a la empresa privada. ¿Qué es lo que está pasando con el proyecto 163? No existe la palabra privatización en ningún articulado, pero es posible la tercerización, que es involucrar a empresas privadas en funciones estatales o funciones públicas. Lo último que se había llegado a un relativo consenso, es que la CSS le iba a pasar el dinero al Banco Nacional [estatal]. Pero el banco podría usar un porcentaje del dinero que tiene que manejar, trasladarlo a un tercero que sí va a poder gestionar estos fondos (...) no privatizamos al inicio pero se deja abierta la puerta para que suceda al final.

¿Una privatización solapada?

Pareciese ser así. Estamos hablando de dinero que son el trabajo de toda una vida de las personas y el dinero que ellos van a recibir cuando están más vulnerables

¿Teme que esta discusión rompa la Coalición Vamos?

Para nada. Somos diputados de libre postulación y lo que nos unió no fue una visión económica del país, sino una nueva forma de hacer política, dinamizar las estructuras tradicionales de la política en Panamá (...) si existe la madurez política dentro de cada uno de los que conformamos esta bancada, tenemos que saber que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo y eso es sano, universalidad de ideas dentro del parlamento. Lo importante es poder sustentar las propuestas, tener argumentos.