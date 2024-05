Calito de Sedas: ‘La música contribuye al desarrollo’

“La verdad es que eso fue mágico para mí, tomando en consideración que yo venía de liderar un proyecto como lo era la banda MecániK Informal, que fue un caso de éxito en Panamá. Para mí era un reto que el segundo proyecto que también estaba bajo mi liderazgo fuese altamente competitivo en términos de la calidad. Ya el tiempo determinará si es exitoso o no, pero diría que en términos de la calidad, de la producción, de las letras, del concepto y el contexto social, cultural y político en el que nos encontramos, también es un producto de alto nivel que me consolida como director creativo en lo que a mi música se refiere”, agregó.

“Este fue un trabajo titánico que inicié en el año 2022. En los primeros diez meses, todo ocurrió mientras concursaba para uno de los fondos Crea Panamá de ese año organizados por el Ministerio de Cultura y el Banco Interamericano de Desarrollo. De entre los 1.200 emprendimientos que concursaron, el mío fue uno de los que ganó y se me adjudicó un fondo económico con el que durante dos años y dos meses empiezo a hacer esta producción de manos de artistas panameños y extranjeros. El esfuerzo fue titánico en el sentido del tiempo que tomó hacer esto y, por otro lado, estaba el contexto pandémico en el que casi no podíamos reunirnos y había que hacerlo casi todo de forma virtual. Gran parte del disco también se hizo así. La parte económica también había sido complicada, porque si bien conté con un fondo concursable, el fondo no fue suficiente y tuve que invertir de mis propios recursos”, comentó De Sedas.

Música con propósito

El cantante manifestó que los artistas tienen una gran responsabilidad con el arte que presentan ante el público. “Yo veo principalmente mi arte como una extensión de mi ser. Por ello, tengo un alto sentido de responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional y al desarrollo nacional desde mi trinchera, que es la música. Los artistas no solamente deberían entretener, sino también contribuir al pensamiento crítico y fortalecer la capacidad de cuestionar a través de las canciones, ponderando lo bueno y criticando lo malo. Por otro lado, siempre busco detrás de la crítica, proponer aquellas ideas que vayan en pro del desarrollo nacional”, añadió.

Este compromiso del artista se manifiesta en canciones que buscan educar sobre la cultura panameña y sus distintas expresiones, al tiempo que pretende desarrollar ese sentido de pertenencia por Panamá. Por ejemplo, Ritmo pa’ los pies y letra pa’ la cabeza busca transmitir el mensaje que hablar de la cultura y las tradiciones no es una cuestión aburrida con un concepto en el que el público pueda disfrutar y bailar de la música a la vez que pueda pensar y reflexionar sobre lo que se está contando. Otro tema es El calypso es pa’ gozar en el que la audiencia sabrá cómo llegó este género musical al país y cómo el calypso empieza a enraizarse en la cultura panameña.

De Sedas también profundiza en el disco sobre cómo algunos instrumentos como el acordeón –de ascendencia europea y que también forma parte de las melodías autóctonas de países como Colombia, Uruguay, Brasil y República Dominicana– forman parte de la cultura panameña desde el preciso instante en el que se le mete la impronta del país con la perspectiva social y cultural que esté pasando en ese momento.

“Esas cosas para mí son importantes decírselas al público para que empiece a conocer que dentro de nuestras raíces tenemos muchas cosas que ofrecer y aportar al enriquecimiento de la música latinoamericana si hacemos un análisis introspectivo y retrospectivo de nosotros mismos. No hay que fijarse constantemente en qué es lo que suena afuera y tratar de emular eso, no estoy en desacuerdo con que alguien quiera ampliar su cosmovisión en función de lo que hay en el exterior, eso está bien. Pero no podemos olvidarnos de lo nuestro. Eso es lo más importante”, señaló el artista.

Si bien, De Sedas piensa que hay un desinterés creciente en la ciudad capital en relación a la divulgación de la cultura y de las tradiciones autóctonas del país, por otro lado se mantiene ese sentido de panameñidad en las provincias, con un notable arraigo a las costumbres de cada localidad.

“En términos generales, hay un poco de desinterés respecto al sentido de pertenencia con nuestra tierra. Es un punto que a mí me preocupa muchísimo. Algo de lo que me motivó cuando yo estaba en MecániK Informal y lo que me motivó a querer hacer este proyecto es que observaba a mucha gente en las redes sociales quejándose siempre de lo malo que pasaba en Panamá. Más que una crítica destructiva, lo tomé como un grito desesperado de personas que quieren tener algo de lo que sentirse orgullosos. Estoy convencido de que todos quisieran ver nuestra tierra mucho mejor de lo que está y con este trabajo quiero insertar un punto de conversación sobre la mesa para que todos hablemos de la cultura”, afirmó.

Cuando De Sedas experimentó las consecuencias generadas por la pandemia al decretarse la cuarentena que limitó de forma significativa los espectáculos culturales y musicales, el artista decidió emprender en 2022 su camino en solitario. De lo bueno que recuerda de su paso por MecániK Informal son aquellos aspectos relacionados en la conformación de liderazgo en los proyectos musicales y la comunicación efectiva de los conceptos mediante la música.

“Si algo aprendí muy bien en MecániK Informal es que la música es una gran herramienta de comunicación y que los temas tendrán un alto grado de aceptación siempre que la comunicación se haga de forma asertiva y efectiva como parte de un desarrollo artístico. La música contribuye al desarrollo nacional y se puede usar para permear contenidos de valor con los que se mejore la sociedad como un punto de partida para cambiar el país”, dijo.