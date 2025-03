El Think Tank como plan de cambio en la educación panameña

Abigail Magué iniciará sexto año de bachillerato en pocas semanas en el Instituto América. La joven sueña con brindarle nuevas oportunidades no solo a su centro educativo, sino a las diferentes escuelas alrededor del país.

A mediados del año pasado escuchó un anuncio de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y actores de distintos sectores vinculados al área educativa, se habían unido para crear el Think Tank por la Educación.

Esta iniciativa señala las problemáticas que rodean los centros educativos para crear estrategias a corto, mediano y largo plazo que puedan solucionarlas.

“Realmente me anoté como suplente y no como una estudiante que iba a participar activamente del programa”, confesó Magué. Sin embargo, quedó junto a otros dos estudiantes. “En la primera reunión conversamos sobre nuestra visión para el Think Tank y me pareció interesante la dinámica de trabajo que tenían los profesionales quienes combinaban su experiencia con nuestras vivencias como estudiantes actuales”, comentó.

La alumna, quien también es la vicepresidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria (UES), presentó en dicha reunión dos aspectos que considero importantes para mejorar el desarrollo de los centros educativos panameños. “Los colegios necesitan más gabinetes psicopedagógicos y una mejor infraestructura. Debemos recibir ayuda emocional y garantizar el cuidado tanto mental como físico de todo el cuerpo escolar”.

Agregó que la iniciativo se dio a conocer hace poco y “de momento no puedo decir que he visto cambios significativos. Sin embargo, estamos esperanzados que al iniciar este año escolar, podamos ver mejorías en los centros educativos a lo largo del año”.

Otro aspecto que citó como clave para garantizar un mejor desempeño en las escuelas se basa en las dinámicas de aprendizaje. “Me gustaría ver mayor motivación por parte de los profesores para enseñar y que como estudiantes reciproquemos esa energía para aprender”.

Además de Magué, Itán Cerrud (Instituto Rubiano en San Miguelito) y Cristián Ramos (C.E. Marcos Alarcón en Darién) forman parte del grupo de estudiantes que han trabajado en el Think Tank y UES.