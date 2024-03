Fundación María Victoria prioriza el bienestar de la mujer y su entorno

La presidenta explica que también buscan educar a la población. “Les enseñamos que los servicios que brindamos son gratis, pero no porque sean gratis no tienen valor. Les decimos a las mamitas que no tienen que pagar nada, lo único que tienen que pagar es con su buena postura ante el tiempo y la puntualidad. Deben tener respeto con esta cita. ‘Damos consultas totalmente gratis para ayudarte, pero así mismo ayúdanos tú a nosotros dándole realmente el valor’. Porque si no, le quitan el espacio a otras personas que verdaderamente lo necesitan. Y con el tiempo, de verdad, que no nos gusta jugar”.

En cuanto al servicio de psicomotricidad, Quebrada considera que también es una de las ayudas más relevantes de la fundación “porque hay muchas mamitas que ni siquiera saben qué es, no saben que desenvolver el puñito de su bebé es psicomotricidad y que todas las cosas que hagan con las manos, lo que tenga que ver con su olfato, audición y visión tiene que ver con esto. Si no se trabaja bien, a los 10 años van a tener niños que no podrán agarrar un lápiz ni hacer otras actividades”.

¡Alto, necesito ayuda!

Quebrada considera que “la mujer siempre sabe cuándo hay algo malo o cuándo ella está mal. Aceptar que necesita ayuda, no es denigrar su integridad como mujer ni sentirse menos, es sencillamente buscar una herramienta para sí misma y para no perder su hogar”.

Además cuenta que hay mujeres que le dicen que les dan miedo las críticas y que las juzguen. “Yo les digo que es mejor que una persona me juzgue a mí y no juzgarme después por nunca haber hecho nada. Prefiero que otra persona, que no sabe de mi vida, me juzgue por su punto de vista y no juzgarme toda una vida, porque no hice un alto, porque no rescaté lo más preciado que tengo, que es mi familia. Entonces aquí se refleja la capacidad que la mujer tiene de decir ‘alto, necesito ayuda, no me importa lo que piensen los demás’”.