La muerte de Liam Payne, un misterio que poco a poco recibe respuestas

Desde aquel entonces miles de fanáticas, medios de comunicación, forenses y autoridades policíacas han intentado descubrir qué ocurrió aquel día. Entre exámenes toxicológicos, cámaras de seguridad e investigaciones de todo tipo, esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre la trágica y pronta muerte del exintegrante de One Direction.

“Murió Liam Payne, ex One Direction en la Argentina: los altibajos de la fama, el alcoholismo y la necesidad de preservar su salud mental”. Así tituló el diario argentino El Clarín sobre la noticia del fallecimiento del cantante británico el pasado 16 de octubre. Los medios informaron que el joven de 31 años se encontraba en su habitación cuando cayó del balcón del tercer piso del Hotel Casa Sur ubicado en el barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina.

Viaje a Argentina

Se conoce que Cassidy viajó a Estados Unidos dos días antes del incidente ya que “no me gusta quedarme mucho tiempo en un sitio”, dijo en su cuenta de TikTok.

16 de octubre

La caída del compositor fue de aproximadamente 13 o 14 metros de altura, sin embargo, hasta ese momento no se tenía información clara sobre lo ocurrido.

Debido a la llamada del gerente, “a los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento”, compartió con los medios locales Alberto Crescenti, el director de los Servicios de Emergencia de Buenos Aires. Esto luego de que testigos afirmaron haber oído fuertes ruidos, incluidos golpes, en los momentos previos a la muerte.

“Él se comportaba exactamente como imagino que lo haría alguien bajo los efectos de la droga: no se concentraba, tenía las pupilas dilatadas y se comportaba de forma agresiva, aunque con nadie en particular”, narró.

Despedida

Al día siguiente, el 17 de octubre, los mensajes de despedida comenzaron. Los integrantes de One Direction, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Harry Styles compartieron una publicación desde la cuenta de la banda: “Con el tiempo, y cuando todos podamos, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho”, dijeron. De igual manera, cada integrante dejó su mensaje individual.

La familia del cantante publicó un mensaje en conjunto. “Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y le recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este horrible momento”.

Cassidy, pareja del británico desde 2022, expresó su dolor, agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió privacidad para afrontar la pérdida. En su mensaje, Cassidy se refirió a Payne como su “ángel” y expresó su amor incondicional hacia él.

Cheryl Cole, expareja y madre de su hijo, Bear, también dejó unas palabras: “Mientras intento procesar este traumático suceso y gestiono mi propio duelo, me gustaría recordar a todo el mundo que hemos perdido a un ser humano. Liam no era solo una estrella del pop, era un hijo, un hermano, un tío, un amigo y un padre para nuestro hijo de siete años. Un niño que ahora tiene que hacer frente a la realidad de no ver a su padre nunca más”

Rita Ora, Sofía Reyes, Sebastián Yatra y J Balvin fueron algunos de los artistas que de igual manera lamentaron la muerte de Liam en redes sociales.