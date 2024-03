Lanzamientos musicales de la semana

Natti Natasha, Amanda Miuel, Ariana Grande, Lola Índigo y Manuel Turizo buscan conquistar nuevos corazones. Desde la celebración de logros notables hasta la reinvención de clásicos y la explosión de energía urbana, la escena musical está más vibrante que nunca.

Natti Natasha celebra 500 millones de streams con ‘Otro Caption’

La talentosa cantante dominicana, Natti Natasha, está en el apogeo de su carrera con el lanzamiento del video musical de su sencillo ‘Otro Caption’. Este tema forma parte de su exitoso álbum Nasty Singles, que desde su lanzamiento en diciembre de 2023 ha acumulado más de 500 millones de reproducciones, consolidando a Natti como una figura influyente en la escena latina.

‘Otro Caption’ fusiona el Reggaeton y el Afro Beat, mostrando la versatilidad y el dominio de Natti en diversos géneros musicales. El video, dirigido por el aclamado Marlon Peña, presenta una Natti Natasha explosiva y feliz, celebrando el amor y dejando atrás lo que no la hace feliz. Con un cuerpo de baile impactante y fotografías únicas, el video es una obra maestra visual que cierra con broche de oro el ciclo de Nasty Singles.

Amanda Miguel y León Gieco reviven un clásico con ‘Solo le pido a Dios’

La reconocida artista Amanda Miguel se une al legendario cantautor argentino León Gieco para lanzar una emotiva versión de “Solo le Pido a Dios”. Este clásico del folclore latinoamericano llega para conmover al público con la potente voz de Amanda Miguel y los versos conmovedores de Gieco. El video musical, filmado en las impresionantes salinas del norte de Argentina, es un tributo a la belleza natural y a la compasión humana.

Amanda Miguel, en una nueva etapa de su vida, presenta este tema como una muestra de autenticidad y gratitud hacia la vida y sus experiencias. ‘Sólo le Pido a Dios’ es un llamado a la comprensión y la paz en un mundo marcado por la guerra y la división.

Ariana Grande lanza ‘Eternal Sunshine’

La superestrella internacional Ariana Grande presenta su séptimo álbum de larga duración, Eternal Sunshine, con el sencillo líder ‘yes, and?’. Este álbum marca otro hito en la exitosa carrera de Grande, con una mezcla de temas emotivos y pegajosos que prometen cautivar a sus seguidores. El video oficial de ‘we can’t be friends (wait for your love)’ se estrenó ayer viernes, seguido por su aparición en ‘Saturday Night Live’ hoy.

Eternal Sunshine’ ofrece una variedad de pistas, desde baladas introspectivas hasta himnos pop irresistibles, demostrando una vez más el talento versátil de Ariana Grande como artista.

Lola Índigo y Manuel Turizo encienden la pasión con ‘1000COSAS’

La española Lola Índigo y el colombiano Manuel Turizo unen fuerzas en ‘1000COSAS’, una explosiva colaboración que promete calentar las pistas de baile. Con un ritmo urbano y tintes electrónicos, este tema habla de la pasión y el deseo de forma provocativa y sensual.

El video musical de ‘1000COSAS’ presenta una espectacular combinación de fuego y agua, con Lola y Manuel desatando su química frente a la cámara. Esta canción promete ser el inicio de muchas noches apasionadas en las discotecas de todo el mundo.