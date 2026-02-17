La belga Anke Blondé retrata la identidad masculina y el poder en ‘Dust’ en la Berlinale

La realizadora belga Anke Blondé ha buscado en ‘Dust’ retratar la masculinidad y la identidad masculina desde la debilidad por la pérdida de poder y dinero y lo hace con una historia ambientada a finales de noventa, cuando la burbuja tecnológica estaba a punto de estallar.

En ese momento se sitúa un filme que compite por el Oso de Oro de Berlín y que cuenta cómo un periodista descubre los negocios ilegales de dos ejecutivos de gran éxito que han desarrollado una tecnología de reconocimiento de voz.

“Queríamos explorar por qué son como son y qué pasa si lo pierden todo”, explicó Blondé en una rueda de prensa.

A la vez quería hablar de la cultura de los belgas.

“En nuestro adn está la modestia pero estos personajes no lo son”, una contradicción que sirve para entender el comportamiento de todos los que rodean a la pareja protagonista.

”Cuando todo falla, siempre tienes tus raíces, tu cultura, tu región. Pero ellos han engañado a todo el mundo en su región, así que solo se tienen el uno al otro”, sin olvidar que “en Flandes no hablamos de emociones”, explicó la cineasta.

Es algo que queda claro en una película que se centra en la reacción de los dos ejecutivos -muy bien interpretados por Arieh Worthalter y Jan Hammenecker- tras saber que no tienen salida y que en menos de 48 horas van a ser detenidos.

El viaje interior y físico de los dos hombres va acompañado por las intensa lluvia habitual de Bélgica, que se convierte en protagonista de momentos casi cómicos de una historia que está inspirada en los wésterns porque en el fondo “son dos cowboys buscando redención”, señaló Blondé.

Y la historia está acompañada por una música que juega al equívoco, como los protagonistas. Es en un 95 por ciento de violonchelo pese a que en gran parte de la película parece música electrónica, como explicó la compositora belga-mexicana Andrea Balency-Béarn.