En estos días, la vida profesional del cantante de electro pop Gianfranco Alessandria – conocido artísticamente como Némula – está más ajetreada que de costumbre. Y la razón no es menor. Tras su última participación en festivales musicales locales como el Calle Funky y Oasis en el Teatro, se encuentra actualmente preparando un disco denominado Transparente cuyas canciones irán revelándose a lo largo del año.

Una de esas canciones, es su más reciente sencillo ‘Sensei del Universo’, y que compuso mientras reflexionaba sobre la muerte ya que en otras culturas suele haber una glorificación de la muerte a diferencia de América Latina en la que la muerte se considera como un tabú innombrable.

“Reflexionándolo muchísimo y hablando con mi hija al respecto, yo le dije que como su padre probablemente algún día no esté físicamente aquí con ella pero que ella me va a poder encontrar a mí de otras maneras, dentro de ella misma. Es el sentimiento de permanencia, longevidad y mortalidad de otra persona. En las últimas producciones, he tenido presente que mi música, si bien no es triste, tiene ciertos tonos de melancolía. Yo siento que este disco con canciones nuevas que comienza con este tema ‘Sensei del Universo’ vienen mucho más movidas e inclusive mucho más alegres con un estilo fresco que no apela al desamor. Sino que busca siempre enfocar la vida desde otro lado”, expresó.

Por otro lado, Némula manifestó en una entrevista a La Estrella de Panamá que hoy en día se siente satisfecho ya que siente que en este momento está produciendo la música que tanto le gusta hacer con ese tono electrónico que lo caracteriza y la sencillez que se expresa en la cantidad de instrumentos que regularmente utiliza para que su música cobre vida.

“Siento que son sonidos que tienen mucha más textura y más personalidad en los sonidos y, por otra parte, hay un uso justo y medido de los instrumentos. El ritmo es mucho más movido en general, con un toque algo esperanzador y alegre”, reflexionó.

Si bien ‘Sensei del Universo’ es un tema que trata de ver la muerte de una forma positiva como una especie de transición hacia una mejor etapa como parte del ciclo vital, los demás temas que Némula irá presentando en su disco buscan un tono esperanzador y eso lo relaciona con varios cambios que ha ido experimentando a lo largo de su vida.

“Voy a cumplir 37 años este año, y varias cosas han cambiado desde entonces así como también cambié la forma en la que veía las cosas. Ha cambiado la forma en que manejo mi vida, y hay muchos factores que están moldeando la música de hoy en día y no soy el mismo joven de antes, siento que hay varios temas pero más que nada se trata de una cuestión de superación personal. La vida para mí ha sido una gran escuela y en ese sentido aprendí a conocerme más a mí mismo y depurar las cosas que me hacían mal. Todo esto me lo ha enseñado la vida y la música”, dijo.

Némula no se considera el mismo que cuando tenía 27 años. Ni siquiera se considera el mismo de hace dos horas. Esto igualmente lo reflejará en el disco Transparente con la energía y la cabeza puesta en avanzar con su crecimiento personal.

“Estoy consciente de la importancia de mi música a los oídos de mi hija y, por eso, hay ciertos temas que prefiero no tocar mucho e irme por el otro lado. Es así que uno va creciendo y depurando su vida y sus gustos además de sus pensamientos”, resumió.

A tres años del lanzamiento formal de su carrera como cantante solista, Némula sabe que sin el fiel seguimiento de sus fanáticos, el éxito cosechado durante todo ese tiempo no hubiese sido posible. El artista se siente orgulloso de que una propuesta relativamente nueva haya podido lograr diversos hitos tales como garantizar su presencia en festivales musicales nacionales e internacionales en los que logró compartir el escenario con otros artistas como la banda Entre Nos o ser el telonero del artista británico Louis Tomlinson, que tocó el pasado 2 de mayo en el Centro de Convenciones Amador.

“Esto me hace sentir muy orgulloso. Estar en el ámbito de la música requiere de mucha dedicación y disciplina, y muchas veces ese trabajo que puede tardar años se demora en notarse de una forma rápida. Tener una carrera musical y ver que, por fin, está cosechando los frutos es lo que me pone muy contento. Esto es algo propio y de lo que tengo control al 100%”, dijo.

Némula cree que sus fanáticos aman su música porque sus temas le hablan directamente a ellos y, sobre todo, por que sus temas están ubicados en un universo etéreo.

“Yo sé exactamente qué es lo que cada canción trata para mí y eso no es realmente lo que a mí me importa. Lo que me importa es la interpretación que le da la audiencia y el público a mi música. Es decir, estoy más interesado en saber qué es lo que tú sientes cada vez que escuchas esta canción, qué es lo que significa para mí. Quiero darle a la gente un canvas abierto en el que ellos pinten según los colores que sientan más adecuados y de acuerdo a las situaciones y sentimientos que están experimentando en el momento al tiempo que puedan ver donde la música los lleva. Por eso, es que mis letras son muy etéreas porque siempre dejo que el público interprete la música a su manera. Eso es lo más importante para mí”, resumió.