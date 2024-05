México recibe con alegría la llegada de la Guía Michelin

“Qué alegría celebrar en la Ciudad de México las singularidades del panorama gastronómico mexicano. Esta primera selección, muy prometedora, muestra cómo el país se convierte en el escenario de regiones con culturas y tradiciones tan afirmadas como distintas. Desde sofisticados restaurantes galardonados con una Estrella MICHEL hasta bulliciosas 'taquerías' callejeras, nuestros inspectores quedaron impresionados por esta constante efervescencia culinaria, auténtica y sabrosa”, fueron las palabras de Gwendal Poullennec, Director Internacional de las Guías Michelin durante el anuncio celebrado esta semana. “Son las fuertes identidades de sus regiones las que hacen latir el corazón de México para atraer a gourmets y viajeros en busca de experiencias notables. Diversos chefs, mediante su talento, hacen brillar su cultura local y posicionan así a México como un destacado destino gastronómico”.

La Guía Michelin llega a México por primera vez en la historia gastronómica. Y aunque no es la primera ni la única que reconoce los esfuerzos culinarios y de restauración en el país, con su presencia cimenta mucho más el camino de México como una potencia gastronómica.

Algunos de los restaurantes incluidos no han dejado lugar a dudas. Espacios como Pujol y Quintonil, reconocidos restaurantes que forman parte de la lista de los 50 Best Latin America’s Restaurants fueron reconocidos con dos estrellas. Pero también ha habido sorpresas. Taquería El Califa de León fue reconocido con una estrella, dejando pro sentado que no se trata solo de menús exclusivos y salidas costosas.

Además de los restaurantes calificados con dos y una estrella,s seis restaurantes recibieron la Estrella Verde Michelin por su compromiso con una gastronomía más sostenible. La Estrella Verde, lanzada en 2020, tiene como objetivo premiar a los restaurantes que inspiran y se comprometen con una gastronomía y un futuro más virtuosos.

“Más que una simple tendencia, la sostenibilidad alimentaria es un estilo de vida arraigado en las diversas comunidades culinarias de México. Muchos restaurantes dentro de esta selección llamaron la atención de los inspectores de la Guía Michelin con sus iniciativas para obtener los mejores productos locales y destacar a los productores y artesanos”, establece el comunicado.

Esta primera selección incluyó también 42 Bib Gourmand, selección que premia el compromiso de ofrecer a gourmets y viajeros experiencias gastronómicas con una excelente relación calidad-precio. “Una selección que destaca los sabores mexicanos, ya sean tradicionales o contemporáneos”.

Completan la lista 97 restaurantes recomendados; se tratade restaurantes que se destacaron para ser recomendados por los inspectores de la Guía MICHELIN, ubicándose así entre los mejores establecimientos de su región.

La Guía Michelin existe desde el año 1900, pero fue hasta 1920 cuando se convirtió en un referente culinario al rededor del mundo. Esta primera evaluación edición en México incluyó a restaurantes en los estados de: Nuevo León, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Ciudad de México.

Ciudad de México

Dos restaurantes obtienen las prestigiosas dos Estrellas MICHELIN, el nivel más alto de distinción de esta primera selección mexicana. “El célebre chef Enrique Olvera y su equipo en Pujol conjugan tradición e inventiva, rindiendo homenaje a la historia mexicana con sofisticación y profundidad. Entre el taco omakase y el menú degustación de temporada, el chef comparte una técnica al servicio de productos de excelencia, para el deleite de los gourmets. En cuanto al restaurante Quintonil, este toma su nombre de una hierba típica de la región de Oaxaca. Es en este ambiente elegante y cálido donde el chef Jorge Vallejo y su compañera Alejandra Flores componen una cocina elegante y creativa que deslumbra los sentidos.

Los restaurantes que alcanzaron una estrella en Ciudad de México son: Sud 777, con el chef Edgar Núñez. Esquina Común, de la chef Ana Dolores; Rosetta, bajo la batuta de la chef Elena Reygadas y la Taquería El Califa de León, con Arturo Rivera.

En Oaxaca alcanzaron una estrella los restaurantes Levadura de Olla Restaurante, con la chef Thalia Barrios y Los Danzantes, con Titus que además logró una estrella verde

En Baja California la calificación de una estrella la recibieron Animalón, de Jorge Javier Plascencia y Oscar Torres; Conchas de Piedra de Drew Deckman que recibió también una estrella verde;

Cocina de Autor Los Cabo, de Sidney Schutte y Damiana, de Esteban Luis. Lunario, de Sheyla Alvarado, Flora’s Field Kitchen, de Guillermo Téllez y Gloria Green; Acre, de Arturo Rivero y Deckman’s en El Mogor, de Drew Beckman fueron calificados con una estrella verde.

En Quintana Roo recibieron el reconocimiento de una estrella

Le Chique, de Jonathan Gómez Luna; HA’, de Carlos Gaytán y Cristian Castillo Sánchez y Cocina de Autor Riviera Maya, de Nahúm Velasco.

Por último, en Nuevo León, Pangea, de Guillermo Gonzales Beristain y Koli Cocina de Origen, de Rodrigo Rivera Río.

Los principales puntos a evaluar para otorgar las estrellas Michelin a restaurantes mexicanos, así como premios especiales fueron la calidad de los ingredientes, dominio de técnicas, armonía de sabores en el plato, personalidad del chef expresada a través de la cocina y la coherencia en el concepto del restaurante.

Vea el listado completo en https://guide.michelin.com/mx/es/articulo/michelin-guide-ceremony/michelin-guide-mexico-stars-first-selection-green-stars-sustainability