Silvana Paternostro: ‘Gabo sigue apareciendo en mi vida’

Este retrato compartido se convierte en un homenaje no solo al escritor y guionista de Colombia, sino también a la complicidad de su vida y obra, a la constante presencia de soledad en sus días y a la fuerza de la memoria que, como en sus historias más emblemáticas, permite conectar con lo que persiste más allá del tiempo y las palabras.

“Te liberas poco a poco mientras escribes de todas esas cosas que no entiendes, que no te gustan o que te atraen, que quieres aprender de ellas o que quieres descifrar”, agregó.

Soledad y compañía: Un retrato compartido de Gabriel García Márquez

Sin embargo, el proceso no fue fácil. “Gabo era muy controlador con la información”, afirmó Paternostro. De hecho, el novelista tenía una regla: aquellos amigos periodistas del colombiano no podían escribir su historia.

Experiencias

Pero Gabo también le dio lecciones personales a la colombiana: “Aprendí que Cien años de soledad no se escribe sin disciplina, sin haber leído muchísimo y sin haber tomado riesgos”, explicó.

Lecciones

La vida de Silvana como periodista inició desde muy joven. De hecho, su primera experiencia profesional la vivió en Panamá. “Siempre fui lectora y mi primera entrada al periodismo fue en un diario panameño mientras estudiaba la universidad”, contó a ‘La Decana’.

“Recuerdo entrar por primera vez a una sala de redacción y sentir ese olor a rotativa. En esa época habían Telex sonando, estaba el mundo en un salón y hecho por historias. Eso me hacía querer ir todos los días”, agregó.

Paternostro comentó que el periodismo le ha dejado grandes lecciones. “En este oficio no existen las expectativas”, afirmó. “Deja que las historias fluyan sin miedo a cambiar de ruta. Déjate llevar por la historia y siempre verifica los hechos”.

La escritora cree firmemente en que siempre deja algo de sí en sus escritos como su voz y estilo. “Creo que todos tenemos una manera de hacer las cosas y eso deja un sello”, expresó.

Contó que su ritual al sentarse a escribir es siempre transcribir. “Me gusta entrevistar y sentarme a transcribir todo. Mi cerebro se va preparando y organizando para todo el proceso que venga después. Y cuando estoy en eso, no me gusta ir al cine o leer porque no quiero interrupciones o distracciones”.

Entre sus futuros proyectos, tiene dos historias pendientes, pero no quiso comentarle al diario de que se trataban. “A mí el periodismo me encanta y sigo buscando historias todo el tiempo”, culminó.