Vergara: ‘Panamá influye al 100% en lo que hago’

“Cuando me encontraba en este retiro creativo en Colón, que sucedió en noviembre, yo buscaba un lugar en el que tuviera la posibilidad de conectarme con la naturaleza y reencontrarme conmigo mismo, y fue allí en Colón cuando pasé una semana y algunos días conectándome con esos elementos. Caminando, me encontraba de la nada con una ranita dorada y una ranita negra con detalles como los círculos turquesa, y estas son ranitas que se encuentran en peligro de extinción. Quería más que nada hacer esta colección como un homenaje a esas cosas que están allí a simple vista pero que muchas veces ignoramos y que están ahí para nosotros. Es un homenaje a la grandeza de la biodiversidad de Panamá”, explicó Vergara.

Los elementos para diseñar

Los colores vivos son una constante en los diseños de Vergara. El punto de partida en torno a su estilo lo toma de las vivencias que experimentó en su hogar de infancia en el que recuerda vívidamente su pasión por la pintura y el dibujo.

“Yo hago mis propios estampados, así como mis telas. Eso es algo que me ha permitido conectar con muchas de mis clientas. Siempre cuando estoy en proceso de hacer una colección procuro irme al lugar donde voy a inspirarme. Por ejemplo, procuro rodearme físicamente de los elementos que van a estar presentes dentro de la colección y no perder el hilo conductor de cada una de ellas que es el color. A mí me fascina el color vivo y que la gente cuando mira algo no solo se fije en los estampados sino que sienta algo que les recuerde un momento concreto. El haber ido a la playa y haber visto los caracoles. Estos son elementos gráficos que a mí me encanta plasmarlos y ubicarlos de forma estratégica en mis colecciones para que sean como una forma de identificar que esa pieza tiene mi impronta y está diseñada por mí”, añadió.

Cuando está en su momento de máxima intensidad creativa, Vergara se encuentra en su estudio rodeado de elementos que le inspiran - como las pinturas de su hermano, el artista contemporáneo Mikky Ángel Vergara- así como los colores y las plantas, que son elementos recurrentes en sus creaciones ya que es un fanático de la botánica y la jardinería, con una predilección particular hacia las flores nacionales como los lirios y las orquídeas.

“Panamá influye al 100% en lo que hago. La marca de Tony Vergara se ve influenciada por todos los sucesos que están ocurriendo. A medida que vas adquiriendo madurez creativa, empiezas a valorar mucho más tu latinidad y lo que eres como panameño. Además empiezas a valorar a los artistas, a los artesanos y a todas las personas que forman parte del ecosistema creativo que son los que componen el arte y la belleza de Panamá. Yo, como un individuo creativo, siempre busco investigar cuáles son las tendencias y los colores, y siempre me encanta leer por lo que también hay un trasfondo histórico en mis colecciones porque tengo esa necesidad de contar historias. Siempre investigo y estudio”, expresó.

Esa conciencia social a través de la moda lo llevó a realizar en 2015 su primera colección bajo su marca personal denominada Gold Spectre (Espectro dorado, en inglés) que se basó en las sensaciones que dejaron los sucesos de la invasión estadounidense a Panamá de 1989.

“Como todavía ese es un tema delicado y la gente lo vive a flor de piel, tuve mucho cuidado en el proceso de elaborar la curaduría para presentar esta colección. Cuando terminé la marca anterior Vergara y Vergara, que hacía junto a mi hermano, en 2014 sentí que estaba dejando atrás un espectro dorado, para comenzar con un período nuevo. Entonces esas son dos cosas que, desde mi punto de vista, tenían mucho en común en el sentido de que era una nueva etapa y un nuevo inicio. Para mí, la invasión fue como un nuevo inicio en el que los panameños tuvieron democracia y la libertad de elegir. Eso también lo viví durante la transición hacia mi nueva marca y en esa colección habían varios temas gráficos que representaban el sentimiento de desesperanza que en un momento sintieron los panameños en 1989. Estos son temas que yo siempre utilizo. En esta ocasión, fue la invasión y en otro momento, hablé de las especies que estaban en extinción en Panamá y, en otro momento, recurrí a elementos como las flores para endulzar esos temas que son un poco fuertes y que a la gente no les gusta abordar en términos creativos. Pero a mí me pareció que era oportuno iniciar mi primera colección en el año 2015 con la marca Tony Vergara y me pareció el momento ideal para hablar de estos temas”, detalló Vergara.