Jairo Vega, al clamor de los atardeceres veragüenses

El artista recopila atardeceres en 'video art' desde su provincia.

“Es un muchachito muy juicioso, brillante. Sobresaliente en cada iniciativa donde se empeña”, estas fueron las palabras de mi madre, Xenia (una enciclopedia viviente de la memoria santiagueña) para conocer por primera vez a este curioso talento veragüense. Al descubrirlo me doy cuenta de que él, -Jairo Vega-, posee la extraña linfa de los personajes que han marcado la historia de esta provincia: un inmensurable amor por su tierra, su historia y sus raíces… siendo (él) una semilla que brota espontáneamente, pese a las difíciles adversidades del abandono generacional.

En su entorno emocional, Jairo cuenta con un apoyo muy particular, pues junto al sociólogo Víctor Jordán, y al arquitecto Sebastián Aguilar fundan la revista Historias de Veraguas, un grupo que está marcando pautas importantes dentro de la recuperación de la memoria histórica y de la identidad panameña.

Allá en la tierra de Urracá algo muy distinto esta sucediendo, al parecer la 'Luz del Llano' sigue brillando desde los antiguos feudos donde se cimentó la idiosincrasia de nuestro Panamá profundo y lo hace a través de la investigación de sus propias raíces… ¡Vaya ejemplo para todo el país!

Es así que desde la provincia, Jairo Vega, María Herrera, Joaquín Carrizo, y Nicanor Monroy, miembros del Semillero Base tratan de descifrar el arcano misterio de la imposición que, a manera de reto, dispone a los jóvenes interioranos frente a la construcción de su futuro; Entonces es desde allí que podemos comenzar a abordar estos interesantes temas.

Café Estrella insiste en llevarles dentro de vuestros ámbitos, la historia de aquellos jóvenes talentos que con afano tratan de surcar las difíciles barreras para escribir con sus propios lenguajes la historia de las expresiones artísticas de Panamá; y así, me apresuro a hacerle la primera pregunta a nuestro Jairo Vega.

Jairo ¿los jóvenes veragüenses tienen la oportunidad de desarrollar su talento?

No. Me parece que no hay interés en algunos chicos de expresarse correctamente en el arte.

¿Qué falta?

Una verdadera instrucción con respecto al pensamiento crítico que se busca establecer en las disciplinas artísticas, de igual manera sitios donde puedan ser estimulados en el arte libremente.

Veraguas ha sido el centro de la educación y de la pedagogía (tierra donde se preparan a los maestros). ¿Sigue siendo así?

Con la construcción de la Escuela Normal, Veraguas sigue siendo y será un templo sagrado de enseñanza, ya que ha forjado a muchos de los gestores de la educación en nuestro país. Pero definitivamente la pandemia ha limitado un poco la educación en la provincia; están cerrados museos y canceladas demás actividades dedicadas a transmisión de la cultura y la educación.

Para Vega la juventud veragüense requiere de mayor motivación para el arte.

¿Qué cambios deberíamos hacer?

Que las autoridades educativas se preocupen por crear una materia que forme parte del plan educativo como historia de la provincia de Veraguas y sus patrimonios. Hacer que los jóvenes exploren esos conocimientos en pro de sus talentos y darles más ánimo a través de los mecanismos de trabajo para así crear en ellos una conciencia crítica, a través del liderazgo.

“El Semillero Base Veraguas se creó con la finalidad de brindar al joven veragüense, los mecanismos necesarios para alcanzar la contemporaneidad”,

JAIRO VEGA,

ARTISTA VERAGüENSE

¿Qué función debería tener el Museo Regional de Santiago?

Dar la oportunidad de que el artista emergente muestren sus talentos y a la vez, ese ejemplo sirva para que muchos jóvenes sientan la necesidad de presentar sus trabajos artísticos.

¿Los jóvenes conocen el pasado de Veraguas?

Hay muchos jóvenes que por falta de interés no conocen la maravillosa y rica historia de mi provincia.

Actualmente formo parte de un grupo que rescata el pasado, basado en investigaciones y en la promoción de las mismas. El grupo se llama Historia de Veraguas e invito a los jóvenes a que busquen información del grupo y aprendan un poco de nuestro legado histórico.

Háblame de tus obras visuales.

Mis obras visuales, están cargadas de energía y expresión corporal; mi idea es que las personas se sientan vinculadas con las emociones transmitidas. No me limito. El reto siempre es la búsqueda del aprendizaje.

¿Te dedicas a la pintura?

Sí. Se me da muy bien, pero pude reafirmar algunos conocimientos en la práctica constante como todos los artistas.

¿Qué es el Arte Contemporáneo para ti?

Antes de hablar sobre Arte Contemporáneo se debe partir del significado de tendencia que es básicamente una idea; haciendo que sus conceptos se materialicen de manera que sus obras logren un impacto propio y social, que son la punta de lanza de los pensamientos de cada artista por la manera como quieran que sean interpretado sus pensamientos y sentimientos a través de sus obras.

¿Qué es el Semillero Base?

El Semillero Base Veraguas se creó con la finalidad de brindar al joven veragüense los mecanismos necesarios para alcanzar la contemporaneidad; con la instrucción a través de profesores de primera enseñanza. Como dice su logo, el salto que da el artista para alcanzar el éxito a través de arte .

¿Cuál es el futuro del Semillero Base?

Hacer el arte en Veraguas más conceptual, bien pensado y llevado a la práctica forjando pensamientos críticos en los jóvenes interesados y por ende, en las personas que lo observan.

Jairo Vega cofundó la revista 'Historias de Veraguas' junto a Víctor Jordán y Sebastián Aguilar. Cedida

¿Qué te mueve para alcanzar tu meta?

Mi motor son mi constancia y los sabios consejos de mi madre.

¿Tu mejor obra visual?

En realidad tengo 2 favoritas: la primera considero que es el video art que titulé 'Confinamiento', esta obra afloró mis emociones por causa de una experiencia personal y a su vez se me dio la oportunidad de exhibirla en la exposición 'ProVerbo' del Semillero Buya que se presentó en el MAC Panamá este 3 y 4 de junio 2021.

La otra es una recopilación de mas de 400 fotografías de atardeceres que he realizado en mi provincia; ya que posee los mas bellos celajes en todo Panamá; espero algún día exponer esas fotografías en museos y principalmente en el de mi provincia.

Reflexión

Son muchas las ocasiones en que cierro los ojos para pensar y muy dentro de m pienso en esos celajes únicos de la provincia de Veraguas… y desde los allendes de mis recuerdos, vienen las voces de 'Chico' Changmarín y mi padre, en ocasión de la realización de la tela mural que yo debía pintar para el concurso municipal que escogería la obra que iba a embellecer la Central Azucarera La Victoria, en las laderas de la Cordillera Central.

Maestro 'Chico' nunca ahorró un verso para exaltar con clamores los atardeceres de mi tierra, al igual que al Líder Ureña (mi padre) sus palabras ritmadas sobre esos celajes… por ende, en esa tela mural el cielo se viste de colores únicos de las tierras veragüenses, respetando el dictado de nuestros mayores.

Bajos esos mismos cielos donde nuestros ancestros soñaron, hoy nuestros hijos escriben sus anhelos. Indescriptible ternura escondida en atardeceres que nos arrullan en nuestras soledades, la belleza regalada por nuestro Señor que regresa siempre, cada día, cada mes , cada año (por siempre) para recordarnos que somos bendecidos por un techo protector que nos permite crear, imaginar, idear, inventar, para engrandecer este país… porque somos el pilar donde se enorgullece la luz de nuestra intelectualidad y ser veragüense comporta esa responsabilidad.

Jairo Vega es otro fruto del extraordinario cultivo de las provincias centrales, sus videos artísticos utilizan la modernidad de las artes contemporáneas para hablarnos de nosotros, como quien retoma una pasada memoria para vestir con orgullo un nuevo presente… además, proyectándose con esmero en un creativo avenir.

Solo nos resta esperar a que se fragüe esa maravillosa experiencia y eso pronto vendrá.