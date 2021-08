Cambio climático, un problema urgente que la sociedad debe atender

Para los expertos, botar y comprar mejor son acciones individuales para dar el primer paso hacia la mitigación de los efectos del cambio climático. Pixabay

El aumento de la temperatura en la Tierra y las consecuencias que esto ocasiona, son algunos de los mayores desafíos que la humanidad tendrá que afrontar en los próximos años. De hecho, un reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y quienes son parte del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (Pnuma), advierte que el impacto de la actividad humana en el planeta ha llevado al mundo a su periodo más cálido en 2,000 años, y tendrá efectos irreversibles durante milenios.

Según indica la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el año 2050 habrá cerca de 200 millones de personas desplazadas por cuenta de esta situación. Y, aunque es irreversible, la humanidad aún está a tiempo de mitigar sus efectos.

Juan Verde, experto y líder global en desarrollo sostenible, afirma que existe una oportunidad para cambiar el rumbo tomando acciones urgentes y decididas. “De acuerdo con los científicos, nos quedan tan solo entre siete y ocho años para llegar a un punto de no retorno, donde ya no habrá forma de remediar el problema y donde tendremos que aprender a vivir en un mundo muy distinto. Por ello, estamos en un momento coyuntural que nos llama a tomar, con inmediatez, las mejores decisiones frente al futuro del planeta”, asegura el especialista a La Estrella de Panamá.

Pero, ¿qué podemos hacer en materia de sostenibilidad?, ¿cómo detenemos lo que está sucediendo? Según Verde, es clave que cada persona entienda que es autónoma para tomar la iniciativa de generar el cambio. Por ejemplo, botar mejor y comprar mejor, haciendo conscientes los efectos a largo plazo de una decisión personal y lo que ahora implica respecto a los recursos finitos con los que contamos en el planeta, es un camino individual pertinente, pero también, buscar espacios sociales y políticos de participación para encontrar puntos y soluciones comunes frente al gran reto que, como humanidad, tenemos de frenar el calentamiento global.

Adriana Calderón, analista de cambio climático del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), reconoce que Panamá lleva adelante estudios climatológicos y del ascenso de los niveles del mar para la obtención de data que permita la generación de medidas para salvaguardar los diferentes sectores y a la población vulnerable.

La analista asegura que el calentamiento global también afecta el comportamiento de los conocidos fenómenos de El Niño que trae sequías y de La Niña que presenta grandes precipitaciones, por lo que debemos estar alerta. Según datos arrojados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOA, por sus siglas en inglés) “nos encontramos ante la presencia de La Niña con un marcado aumento de precipitaciones y riesgo de inundaciones”.

“Los eventos climatológicos que veíamos una vez por siglo, ahora los vamos a ver cada 5 o 10 años, por lo que debemos estar preparados revisando las medidas que se toman como país y esperar lo peor. Es a estos fenómenos a los que los científicos del planeta, incluyendo los panameños, le temen, pues su prevalencia será continua y sus afectaciones serán mayores”, reconoce Calderón.

Un gran ejemplo son los recientes eventos climatológicos ocasionados por el paso del huracán Eta, que provocó desbordamientos de ríos, deslaves y derrumbes, decenas de vidas humanas perdidas, personas desaparecidas y otros que perdieron sus hogares, caminos de producción intransitables, acueductos comunitarios dañados, así como miles de dólares en pérdidas para el sector agrícola, todo esto en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca indígena Ngäbe Buglé.

Mientras que el huracán Iota generó fuertes lluvias que afectaron a las poblaciones de la provincia de Darién. Todos estos eventos extremos son producto del cambio climático, describe la experta ambientalista.

En ese sentido, para dar respuesta a estas alertas, detalla que MiAmbiente trabaja en la generación de medidas de adaptación basadas en data científica, además de otras herramientas que se irán sumando, como el recién creado Instituto de Hidrometeorología y Meteorología de Panamá aprobado como ley recientemente y que pronto será una realidad con la que se obtendrán datos a tiempo sobre los fenómenos climáticos que permitan a los estamentos de seguridad, como el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), gestionar los planes de evacuación y movilizar personal a las áreas que se ven afectadas por las inundaciones.

Calderón también plantea que es necesaria la generación de acciones que apoyen al productor, como los seguros de producción y la obtención de semillas que se adapten a las condiciones que nos plantea el cambio climático, ya que en 2015 hubo pérdidas por el orden de los $300 millones y aún no se han contabilizado las pérdidas ocasionadas en 2020 tras el paso de Eta e Iota, subraya Calderón.

Pero el cambio climático no solo afecta el clima; la erosión costera es otro de sus daños colaterales, situación que, según Calderón, ya es visible en el archipiélago de Guna Yala que se ha visto afectado por la pérdida de por lo menos dos islotes y de parte de sus costas. Esta realidad golpea otras áreas costeras como Tonosí, Puerto Armuelles y costa arriba y costa abajo de Colón, en los que MiAmbiente monitorea el comportamiento del mar para la toma de decisiones basada en data generada por científicos panameños.

Urgen más grandes debates

A raíz de los estragos del cambio climático se han desarrollado grandes debates entre líderes mundiales, organismos internacionales y gobiernos, que apuntan a diseñar políticas y lograr consensos de acciones para tener un mundo sostenible y competitivo para 2030, siguiendo la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU.

Según Juan Verde, desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 1992, hasta la reciente Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25), presidida por Chile y celebrada en Madrid en 2019, con la preocupación por encontrar soluciones que frenen el calentamiento global, estos grandes debates son indispensables para generar acuerdos y acciones, por ejemplo, el Protocolo de Kioto, que compromete a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o el Acuerdo de París que busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 °C.

Compromisos orientados a mitigar ese impacto devastador, señala Verde, quien expondrá sobre el tema en el Women Economic Forum Caribbean 2021 a realizarse del 24 al 27 de agosto en Puerto Rico.

“Si crees que existe el cambio climático, por consiguiente debes creer también que tendremos que vivir en un mundo muy distinto porque no hay recursos disponibles para sostener los niveles de consumo actuales. No hay forma alguna de mantener ese comportamiento del ser humano porque no es sostenible en el tiempo”, señala Verde.

Como defensor de causas ambientales, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, el economista afirma que “debemos pensar en que ser sostenible y ser responsable con el medioambiente es mejorar nuestra calidad de vida y dejar un mejor futuro a nuestros hijos. Ser sostenible es una filosofía de vida que debe ser consecuente con cada acción”.