Fracaso de E. Cerda y L.D. Arce, en su Primer Año de, ‘DG’ y ‘SDG’ de Pandeportes

Las Notas Sueltas de Hoy. N°1). En el Coctel del Jue. 9 de julio 2020, por limitación de espacio, deje de informar algo trágico que ocurrió en el Deporte Olímpico de República Dominicana, publicada en el Listín Diario con título “Campeona HEPTATLÓN: La Atleta Juana Castillo da MUERTE A SU PAREJA en el Seibo”. Contenido: “Juana Castillo, campeona en los Panamericanos de Eventos Combinado, que incluyen siete modalidades del atletismo, fue apresada y se encuentra en la dotación policial de El Seibo. Florentino Durán El Seibo. La atleta Juana Castillo fue detenida momentos después de dar muerte a su pareja en un suceso pasional ocurrido en el batey La Higuera del Distrito Municipal de Santa Lucía, donde ambos residen. El occiso fue identificado como LUIS DISLA de 20 años, quien fue llevado de emergencia al hospital doctor Teófilo Hernández de El Seibo, donde se dijo recibió heridas en el hemitorax izquierdo y falleció mientras era traslado al hospital doctor Antonio Musa, de San Pedro de Macorís. Las autoridades indicaron que se utilizó un cuchillo.

El caso ha provocado consternación debido a los reconocidos méritos de la atleta. Ocurrió en el interior de su vivienda. Castillo quien es asimilar, con rango de segundo teniente, ha acumulado récord nacional e internacional como atleta, siendo muy conocida y QUERIDA EN EL PAÍS, pero especialmente en esa zona, donde se conoce su trayectoria y origen. El suceso ocurrió luego que la atleta se pasara el día donde su madre, precisamente por los GOLPES QUE LE HABRÍA PROPINADO su pareja, de la cual se había QUEJADO por los conflictos surgido entre ambos debido a la inconductas y maltratos. La atleta, campeona en los Panamericanos de Eventos Combinado, que incluyen siete modalidades de atletismo, fue apresada y llevada a la dotación policial local, mientras se abrió una investigación sobre el caso. El suceso ocurrió en horas de la madrugada del martes, informaron las autoridades. Su instructor Darío Alfredo Cedeño, al lamentar lo ocurrido, dijo que tiene a Juana como su hija desde los siete años, cuando comenzó a entrenar con él.

Relató que la atleta le había comunicado que tenía problemas con su esposo, y que, incluso, ella se fue y se pasó el día en casa de su mamá para evitar problemas mayores. No obstante, cuando regresó, al parecer él se negó a irse de la casa y allí ocurrió la tragedia. El suceso ha provocado consternación debido lo admirada que es la atleta quién también imparte clínica y entrena a los PROSPECTOS DEL ATLETISMO. Una publicación en el LISTÍN DIARIO del jueves 9 de julio 2020 titula, y firmada por Luis Mejía Oviedo, Jefe del CON de Rep. Dom., y de Odecabe dice: “El COD le dará Asistencia Legal: Contenido: “Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), informó que el organismo dará ASISTENCIA LEGAL a la ex atleta, Juana Castillo, quien está acusada de ultimar a su esposo. Mejía expresó que HABLÓ CON CASTILLO, que se encuentra encarcelada, la mañana de este miércoles y se comprometió a asistirla en la parte legal. Mejía al hablar en el programa Radial Z Deportes, lamentó el hecho, ocurrido en el Seibo la noche del lunes. Indicó además que en otra ocasión han socorrido a Castillo por un percance que tuvo en un accidente de tránsito y lamentó que la dama esté envuelta en esa situación. De acuerdo con el acta policial, Castillo Rodríguez de 36 años, dijo que su pareja Luis Disla, de 21 años, “llegó a cortarme los PANTIES para revisarme y decía que me cortaría el clítoris para que no viviera con otro hombre”. Tomen Nota de esto.

Nota Suelta N°2. La GIMNASIA cuya Dirección ha sido usurpada por Camilo Amado Varela y su distinguida esposa, Teresa Medrano de Amado, junto con Carlos Herrera, en detrimento de JAIME A. PÉREZ CÁCERES, que fue electo el 16 de Feb. de 2019, para Presidir la Fede-Gimnasia, para el periodo 2018-2022. Luego con unas Elecciones fraudulentas, se apoderaron de la Fede-Gimnasia, y en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá, hay demandas del presunto delito de FALSEDAD, por parte de la Sr. Medrado de Amado, y Carlos Herrera, que tiene pena de prisión. Aún así, el DG. de Pandeportes, Eduardo Cerda, le facilita el uso del Gimnasio Roberto Durán. Es uno de los deportes que más DIVULGACIÓN recibe de varios comunicadores deportivos, en especial el Jefe de Deportes del Diario la Prensa. Amado y su esposa guardan un silencio sepulcral, de que Dinamarca se RETIRA de ser sede del 50º Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, programado para celebrarse en Copenhague, en octubre de 2021. Tampoco hay mención de que si alguien del ‘Gran Combo’ estará presente en el 83º Congreso de FIG, donde el 7 de julio 2020, informaron que será en octubre 2020.

Ha sido cancelado unos 40 ACADEMIAS y Programas de Grupo de Edades debido al COVID-19. Por el lado de Cuba, María Videaux y Manrique Larduet, son hasta el momento, los dos gimnastas clasificados por Cuba para Tokío. Tras la renuncia de Copenhague como sede del ‘CM’ de Gimnasia Artística, previsto para Oct. de 2021,

La ‘FIE’, está en busca de otra sede, o quizás opta por suspender la edición del próximo año. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. En Algunos Diarios sin ningún análisis o evaluación seria, publicaron palabra por palabra de EDUARDO CERDA QUINTERO, de su ‘AUTO-EVALUACIÓN’ de su 1er. año como ‘DG’ de Pandeportes, nombrado por ‘SE. ‘LCC’, DG, el 1° de julio 2019. El Jefe del “¡Buen Gobierno”¡, menos en deporte, con Salario Mensual de $5,500.00, +1,500.00 de Gastos de Representación. Total $7,000.00 al mes. ‘SDG’, a Luis Denis Arce, hijo de uno de los ‘impolutos del PRD. Salario Mensual, $5,000.00 +1,000.0 de Gastos de Rep. Total $6,000.00. Mónika Boloboski Sec. General. Salario Mensual, $4,700.00 +300 de Gasto. De Rep. $5,000.00. El DG que fue nombrado ‘DE A DEDO’ por recomendación del ‘HD’ H. BRANDS del PRD, y como ‘SE’ LCC, no conoce de deportes, lo avaló lo mismo que la Asamblea de Dip., que es controlado por el PRD. No tiene idoneidad para ese cargo. En un país serio en materia de deportes, tiene que tener conocimiento de Metodología del Deporte. Una vez más repito que el Metodólogo es la figura de más alto Nivel Técnico, en el proceso de la estructuración y control del sistema de la preparación de los atletas. Doña ‘Cecilia Pescao’, mano derecha del ‘HD. Brands, es su Asesora con salario de $4,000.00 al mes. ¿Por qué no le rebajan Salarios y Viáticos?.

Cerda cree que parte de su trabajo es el de identificar a atletas que hay que dar más estimulo deportivo. No hace nada para la celebración de las Elecciones Deportivas de Oct. de 2020. Está actuando en violación total de la Ley 50 del 2007, que rige el Deporte, donde los Art. 5, 6, y 7, señala que se crea un Consejo Nal. de la Actividad Física

El Dep. y la Recreación es el Organismo Superior de Pandep., y es presidida por la Jefa del Meduca. El Punto 5 del Art. 12 dice que el “DG’, está autorizado para manejar hasta $300,000, pero vemos que Cerda maneja cifras más alta sin ninguna autorización. Con esta anarquía no habrá progreso en el Dep. Competitivo. Tomen Nota.