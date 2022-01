En Beijing: Van los XXIV ‘JO’ de Invierno, 4-20 de febrero de 2022

En cuanto al deporte profesional, competitivo y olímpico, en espacial el fútbol, los brotes de Covid-19, amenaza al Deporte. Ya está nuevamente en el país, después de su larga vacación, por España y Dinamarca, Thomas Christiansen, Y ya está en el Estadio Rommel Gutiérrez, para sus primeros entrenamientos del 2022. Ha topado con la realidad del Covid-19. Tiene compromiso, el 30 de enero, en el ‘RF’ frente a los REGGAE BOYZ de Jamaica, y frente a México, El 2 de febrero, en el Estadio Azteca. Nuestra ‘Sele’, “La Mareja Roja”, está en el 4° lugar con 14 puntos. Tomen nota.

En una nota en el (DD MX) (Diario de México), con fecha 12 de enero 2022, originado en ‘EFE’, tituló: “El Director de cine chino ZHANG YIMOU dirigirá la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, previsto para el próximo 4 de febrero, informó el miércoles el portal cultural local Sau Cultura. Zang, famoso por películas como ‘Héroe’ o ‘La linterna roja’, ya fue el encargado de dirigir la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en la que participaron más de 15,000 intérpretes y en la que el gimnasta seis veces medallista olímipico Li Ning encendió el pebetero.

Pese a que se celebrará en el mismo Estadio Nal, la Ceremonia de PEKIN-2022 tendrá una escala menor y en ella actuarán unos 3,000 intérpretes, según los medios chinos, según los medios chinos. “Durante la pandemia, el mundo necesita una visión nueva y fuerte que muestre que la gente de toda el mundo se une para hacer frente a las adversidades”, declaró Zhang a medios locales. Según el diario hongkonés South China Morning Post, Zhao Weidong, presidente del Comité Organizador de Pekín 2022, explicó que los tres temas principales de la ceremonia serán: el DESEO DE PAZ MUNDIAL por parte de China, el eslogan olímpico: “Citius, Altius, Fortius”. (más rápido, más alto.

Más fuerte”) y “Juntos para un futuro compartido”, lema de Pekín 2022.

La ceremonia tendrá una duración de 100 minutos. La capital china se convertirá en la primera ciudad en albergar unos Juegos Olímpicos de Invierno y de Verano y Pekín 2022 será la tercera cita olímpica consecutiva que se celebre en Asia tras las de Pyeongchang en Corea del Sur en 2018 y la de Tokío en 2021. Pekín 2022 se celebrará en tres sedes:

La propia Pekín y las localidades de Yanqing, y Zhangjiakou, a 80 y a80 kilómetros, respectivamente, del centro de la capital china.

Los Juegos se disputarán bajo estrictas medidas de prevención contra la covid-19: LOS ATLETAS, REPORTEROS, y Trabajadores venidos del EXTERIOR permanecerán en una ‘BURBUJA’ AISLADOS de la población local durante toda la estancia en el país asiático”. Tomen nota de esto.

Debo recordar que en un Comunicado de Prensa del ‘COI’ fechado el 11 de enero de 2022, titulo: “Los Atletas Olímpicos y Paralímpicos, hacen un llamado a los líderes mundiales para garantizar el acceso equitativo a la vacunas COVID-19. Lanzado hoy el video presenta a más de 20 atletas olímpicos y paralímpicos de todos los rincones del mundo. Estos incluyen a los campeones olímpicos, Federica Pellegrini (natación, Italia) y Seung-min Ryu, (tenis de mesa, corea del Sur), el tres veces mundialista olímpico Pau Gasol (baloncesto, España), la dos veces medallista olímpica Maja Martina Wloszczowska (ciclismo, Polonia) y Humphrey Kayange (rugby, Kenia), quienes son todos Miembros da Comisión de Atletas del COI. También fueron incluidos en este llamado del COI , atletas de países Latinos de América. De Costa Rica se mencionó a Gabriela Trana del Atletismo. Fue mencionada, Gianna Woodruff, (Atletismo de Panamá). Sean McColl (Escalada de Canadá).

Abordando el Tema de hoy: “En Beijing los XXIV ‘JO’ de Invierno, 4-20 de febrero de 2022”. Sumario: “También va la 2ª Edición de Ágora de la (OFCH). Contenido: Obras de arte a medida d siete artistas olímpicos lideran el programa digital para Olimpic Agora.

Después del Ágora Olímpico Tokio 2020 inaugural, y en el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, la Fundación Olímpica para la Cultura y el Patrimonio (OFCH) presenta la segunda edición del Ágora Olímpico. El programa presenta siete atletas olímpicos creativos y sus obras de arte inspiradas en los VALORES OLÍMPICOS y la magia de los deportes de invierno. Debido al estado actual de la pandemia COVID-19, el programa del Ágora Olímpica para Beijing 2022 será casi completamente digital.

Con obras que abarcan pintura, diseño gráfico, fotografía artística y pintura china con pincel, los siete artistas olímpicos de Olympic de Olympic Ágora son: Christopher Coleman (EE.UU), Bobsleigh, Albertville 1992 y Lillehammer 1994); Neil Eckersley (Gran Bretaña, Judo, Los Ángeles 1984 y Seúl 1988); Gao Min (, China, Buceo, Seúl 1988 y Barcelona 1992); Kader Klouchi (Argelia, Salto de longitud, Barcelona1992); Cameron Myler (EE.UU) Luge, Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994 y Nagano 1998); Laurenne Ross (EE.UU.), Esquí, Sochi 2014y PyeonCheng 2018); y Ye Qiaobo (China, Patinaje de velocidad, Albertville 1992 y Lillehammer 1994).

La esquiadora canadiense Laurenne Ross, que equilibra el deporte, la escritura, la música, la fotografía y el arte, dijo: “Ser atleta olímpica me ha permitido ver el mundo a través de dos pares de ojos: dese la perspectiva de un atleta profesional y desde la perspectiva de un artista. Mis viajes como esquiadora olímpica han inspirado gran parte de mi trabajo artístico y me permiten ver diferentes culturas desde una perspectiva más equilibrada y matizada”. El Ágora} Olímpica también presenta dos eventos educativos en vivo, basados en el Programa de Educación en Valores Olímpicos (OVEP), dirigido por los artistas olímpicos Neil Eckersley y Kader Klouchi, el 9 y 16 de febrero respectivamente. El plan de estudios utiliza el arte como un enfoque de enseñanza informal para animar a los niños a Explorar los valores e ideales olímpicos a través de la expresión creativa. Eckersley, que ahora es un artista profesional con sede en Lancaster, Reino Unido, dijo: “Todo lo que pinto proviene de los valores olímpicos. Ellos significan todo para mí. Uso los valores especialmente durante los momentos difíciles y desafiantes de mi vida, tanto como entrenador como artista. Los valores olímpicos han sido un consuelo y un recurso constante para mí”. En los talleres de PEVO, los dos ex atletas olímpicos reflexionarán sobre sus trayectorias profesionales y los vínculos entre los valores olímpicos, el arte, la cultura, la educación y el deporte. Las sesiones estarán disponibles para una audiencia en línea.

“El Ágora Olímpica es el resultado de la Agenda Olímpica 202º+5, la hoja de ruta estratégica del COI para el futuro del Movimiento Olímpico”, dijo la directora de la OFCH, Angelita Teo. “Cumple con una recomendación clave para llegar más allá de la comunidad olímpica, comprometiéndose con diversos grupos sociales y fomentando el diálogo a través de la cultura y educación.

“En respecto al contexto inusual formado por la pandemia de Covid-19,el programa del Ágora Olímpica para Beijing 2022 es en gran parte digital”. Para redondear el programa de Ágora, hay un viaje por el camino de la memoria: Nostalgia, una exposición, en línea de fotografías antiguas en blanco y negro raras que capturan los orígenes de los

Juegos Olímpicos de Invierno. Desde las primeras competiciones de invierno celebrados en Londres 1908 hasta Chamonix 1924 y Grenoble 1968, esta cuidada selección presenta momentos inmortales de los deportes de invierno.

Seleccionados de los archivos fotográficos de la OFCH, estas fotografías se exhiben públicamente por primera vez.

Artistas olímpicos en residencia: Lanzado por la OFCH en Pyeong Chang 2018, el programa Olimpian Artists-in-Residence celebra el vínculo entre el deporte y la cultura al ofrecer oportunidades a los atletas con interés artísticos para producir y presentar nuevas obras de arte durante y entre las ediciones de los Juegos Olímpicos. Cada edición del programa es una oportunidad para que el público descubra una comunidad de atletas olímpicos multifacéticos y sus historias inspiradoras.

Programa de Educación en Valores Olímpicos. (OVEP) es un conjunto de herramientas de aprendizaje y enseñanza gratuitas y accesibles diseñadas para inspirar a los jóvenes a través de los valores olímpicos de excelencia, respeto y amistad. Usando el contexto de los deportes olímpicos y los principios básicos del Olimpismo, el currículo del PEVO

comunica los beneficios del deporte y la actividad física, y su impacto en la salud individual, el disfrute y la responsabilidad social”. Tomen nota lectores del Coctel.

OTRO ‘TIP’ SUELTO: Con fecha 12 de enero de 2022, originado en ‘La Habana Cuba’ por la Agencia ‘EFE’ tituló: “Atletas cubanos, se desplazan a Castellón para la Temporada de Invierno”. Es una Provincia del este de España. Está Situada en la parte más septentrional de la Comunidad Valenciana, Capital Castellón. Tenía, y 135 una población de 579,962 habitantes de 2019, y 135 Municipios. Cuatro saltadores de longitud se han desplazado a España para preparar sus primeras competiciones en la temporada, informaron este miércoles medios oficiales cubanos. El entrenador Daniel Osorio y cuatro atletas, con el medallista de plata olímpico Juan Miguel Echevarría a la cabeza, cumplirán una preparación con el equipo Playas de Castellón.

Otros cubanos de este equipo español para la temporada son las corredoras Roxana Gómez (400 metros), Rose Mery Almanza (800 metros) y la triplista Liadagmis Povea, informó el diario deportivo cubano JIP. “Este es algo que teníamos previstos como estrategia para facilitar su desarrollo, pues son algunas de nuestras primeras figuras en estos momentos”, aseguró la comisionada nacional del deporte., Yipsi Moreno, quien adelantó que todavía no está totalmente finalizada la negociación con ese club. Explicó que el traslado a España para la temporada de invierno es beneficioso porque facilita los desplazamientos a competencias, además de fomentar la concentración y el trabajo con

sus propios entrenadores.

De esta forma los atletas cubanos repiten la experiencia del año pasado, cuando realizaron en Castellón su preparación final para los Juegos Olímpicos de Tokio. “La experiencia fue buena, por lo que esperan mejores saldos en futuro, y no para los anunciados como nuevos fichajes”, escribió el diario Granma. En cuanto a las primeras competencias de la temporada, Moreno apuntó que el atletismo cubano estará presente en varias competencias de pista cubierta como preparación para el mundial de Belgrado, que se celebrará entre el 18 y 20 de marzo”. Se espera que la Agencia ‘EFE’,

llega a un entendimiento con las autoridades de Cuba para volver a aumentar su capacidad informativa, por la presión del Presidente, de ‘EE.UU.”, Joe Biden, que sigue los pasos del nefasto Donald Trumph, y los cubanos que lo apoyan.