Sergio Ramos: "Intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid que hace dos días fue operado de una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda, dijo este lunes que intentará "volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda muchísima temporada por delante".

En las redes sociales, Ramos, que estará de baja entre seis y ocho semanas, ha publicado un vídeo en el que afirma: "Ya estoy de vuelta en casa. Al final me ha tocado pasar por el quirófano. A nadie le gusta estar en esa situación, pero gracias a Dios ha salido todo fenomenal. Era recomendación médica y no me queda otra".

"Estoy muy contento de cómo ha salido todo e intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda muchísima temporada por delante", añade.

"También quiero agradecer al doctor Manuel Leyes y a todo su equipo por el trato y por el trabajo excelente que han hecho en esta operación. Los mensajes de cariño me han llegado al corazón y me dan mucho ánimo para volver más fuerte. Un saludo muy grande y volveremos", afirma el capitán madridista.

Sergio Ramos fue operado el sábado con éxito de una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda, en una intervención realizada por el doctor Manuel Leyes y que lo mantendrá de baja entre seis y ocho semanas.

El capitán madridista se dañó la rodilla izquierda el pasado 14 de enero en el calentamiento de la semifinal de la Supercopa de España y disputó con molestias el encuentro ante el Athletic Club.

Desde entonces ha tenido un tratamiento conservador hasta que en el regreso a la dinámica de grupo se agravaron sus problemas teniendo finalmente que pasar por quirófano.