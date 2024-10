La fiscalía sueca confirma una investigación por ‘violación’, Mbappé está ‘tranquilo’

La Fiscalía sueca confirmó la apertura de pesquisas por una presunta violación ocurrida en Estocolmo, tras las informaciones de prensa que aseguran que Kylian Mbappé está siendo investigado por estos hechos.

Según las informaciones de los diarios Aftonbladet y Expressen y de la cadena pública de televisión SVT, el astro del Real Madrid y de la selección francesa está siendo investigado por una supuesta violación ocurrida durante los dos días que Mbappé y un grupo de allegados pasaron en Estocolmo la semana pasada.

“Tras las informaciones de los medios de comunicación sobre una presunta violación en Estocolmo, el fiscal puede confirmar que se ha presentado una denuncia por violación ante la Policía”, dijo la fiscalía en un comunicado.

Horas después, Mbappé emitió un comunicado a través de su abogada, Marie-Alix Canu-Bernard.

“Está atónito por escuchar que podría afectarle. Ha preferido ir a entrenar y ha pedido a mi gabinete que las cosas no queden así, porque no es posible dejarse calumniar y difamar de esta forma. Por esa razón vamos a presentar una denuncia por calumnias”, señaló la letrada.

“Hemos leído la prensa. La Fiscalía de Estocolmo ha emitido un comunicado, pero no permite saber si va dirigida a Kylian Mbappé. Por tanto, no tengo suficiente información que me permita confirmar si se trata de una denuncia hacia su persona”, añadió.

El diario Expressen informó el lunes, con base en fuentes anónimas, que Mbappé es considerado como “razonablemente sospechoso” en esta investigación, es decir, el grado de sospecha más bajo previsto en la legislación del país escandinavo.

En el sistema judicial sueco existen dos grados de sospecha: “razonablemente sospechoso” y “probablemente sospechoso”.

Según Aftonbladet, Mbappé cenó con un grupo de personas en la capital sueca en el restaurante Chez Jolie, y luego acudieron al club V, donde el jugador y su séquito habrían privatizado una sala en la que una treintena de personas fueron invitadas. Antes, se les invitó a dejar los móviles en la entrada, informó el tabloide.

Preguntada por la AFP, la abogada de la denunciante, Petra Eklund, respondió con un mensaje escrito: “No puedo hacer comentarios en este momento”.