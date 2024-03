Deuda pública del SPNF casi alcanza los $50 mil millones, una de las más altas de Centroamérica

“Esa deuda representa una carga pesada para la ciudadanía, la cual tiene que pagar más de $1.000 millones en intereses, todos los años”, valoró Estrada considera que “el gobierno no ha tenido una mentalidad de ahorro y de recorte de gastos, y eso se ve reflejado en el presupuesto que tienen previsto para este año”.

Panamá no para de adquirir deuda. El informe mensual de la deuda pública del sector público no financiero (SPNF), desarrollado por la Dirección de Financiamiento Público, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), arrojó que solo en el mes de febrero la nación aumentó en $2.913,5 millones su deuda pública, lo que representa un 6,2% más en comparación con el saldo reportado al cierre del mes de enero del presente año.

Emiten más deuda

Durante el mes de febrero se emitieron tres bonos globales cuyo valor fue de $3.100 millones. El primero fue el bono global 2031, avalado en $1.100 millones, con un cupón de 7,5%. El segundo, el bono global 2038, con un valor de $1.250 millones y un cupón del 8%. El tercero fue el bono global 2057, por $750 millones, cupón de 7,875%, esto con el objetivo de financiar el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024.

La Ley Nº. 418 del 29 de diciembre de 2023, que dicta el nuevo presupuesto general del Estado, evidencia que, para este año el país va a destinar $5.757 millones para el pago de la deuda externa e interna, lo que representa un aumento de $1.409 millones en comparación con el año anterior.

Sobre el crecimiento de la deuda, el titular del MEF, Héctor Alexander, dijo en la explicación de motivos del proyecto de la ley que dicta el presupuesto general del Estado, que la deuda “aumentó de forma importante” durante los años más difíciles de la pandemia (2021 y 2022), producto de la “política social y anticíclica” y que para 2024 “se ha reducido el ritmo de crecimiento de la deuda”.

El ministro agregó que la deuda del país era de 64,7% del producto interno bruto (PIB) en 2020, y prevé que en 2024 sea de 53,4% del PIB.

Se trata de una deuda motivada por el crecimiento de la planilla estatal, la cual, según datos del MEF, aumentó $3.669 millones entre 2020 y 2023. Lo que representa aproximadamente el 95% del aumento de la planilla del sector público.

A esto hay que sumarle que durante este gobierno se ha utilizado más de $6.970 millones en subsidios a las familias, la Caja de Seguro Social y al sector empresarial. En 2024 se tiene programado que se destinen $1.894 millones para este cometido.

No se puede dejar de lado que la sequía hará que el Canal de Panamá deje de percibir entre $500 y $700 millones, este año.

“Todo eso se lo dijimos al gobierno al momento de plantear su presupuesto para este año, pero no hizo caso. Están administrando las finanzas públicas de manera irresponsable, porque no se debe aprobar un presupuesto sin tener el dinero suficiente para hacerle frente”, dijo Estrada.

A juicio del también decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Latina, si el gobierno quiere empezar a cuadrar sus cuentas va a tener que incrementar los impuestos a los ciudadanos o comenzar a recortar en planilla y subsidios. “La primera opción está descartada, ningún gobierno se va a atrever a subir impuestos, entonces solo queda optar por lo segundo”, ponderó.

“Hay que eliminar todos los salarios de los funcionarios que no trabajen, las partidas públicas no funcionales. El gobierno tiene que entender que las cuentas públicas se deben administrar de manera responsable, porque incrementar la deuda, indiscriminadamente, no es sostenible”, añadió.

“Tenemos que priorizar gastos y dejar de dar subsidios sin un análisis constante, tanto a las empresas como a los particulares que no lo necesitan”, concluyó.