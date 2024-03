Etesa: 66 empresas demuestran interés en la licitación de energía a largo plazo

Un total de 66 empresas han retirado el pliego de cargos para participar en la licitación de “Potencia Firme y Energía Limpia a largo plazo”, la cual está dirigida para centrales de generación renovables.

Así lo informó la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa), que destacó que es la primera vez que tantas empresas de generación han mostrado interés al retirar el pliego de cargos para participar en una licitación.

Según la entidad, este jueves 4 de abril se efectuará una reunión aclaratoria, en la que se harán las explicaciones necesarias del proceso, “para que todos los interesados tengan claras las reglas y resolver cualquier inquietud en torno a esta licitación”.

Por ello, la recepción de ofertas será este miércoles 27 de junio del presente, en un horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., en un lugar que todavía no se ha definido.

Además, Etesa planteó que el pliego de cargos para esta licitación puede adquirirse en las oficinas administrativas, de lunes a viernes, en horarios de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., ubicadas en la Plaza Sun Tower Mall, torre B, piso 3.

La entidad recordó que se trata de la primera licitación de largo plazo, “exclusiva para energías renovables”, que se realizará en el país y la primera en la región centroamericana.

De acuerdo con Etesa, esa licitación garantiza en el largo plazo (20 años), el suministro de energía eléctrica a los usuarios atendidos por las empresas distribuidoras de electricidad.