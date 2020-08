EEUU cuestiona a China por subsidiar flota pesquera en las islas Galápagos

Ante el hecho de que la República Popular de China (RPC) subsidia la flota pesquera comercial más grande del mundo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Richard "Mike" Pompeo cuestionó la forma sistemática en que se están violando los derechos soberanos y la jurisdicción de los Estados ribereños, pesca sin autorización y excede las cuotas de pesca establecidas en los acuerdos de licencia.

Pompeo expresó, a través de una nota colgada en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que "debido a los lamentables antecedentes de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, transgresión de normas y degradación ambiental deliberada, se ha vuelto más importante que nunca que la comunidad internacional se mantenga unida en defensa del Estado de derecho e insista en un mayor compromiso con la conservación ambiental por parte de Pekín".

El alto funcionario estadounidense destacó: "Eso es exactamente lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano al alertar sobre la presencia de cientos de buques con bandera de la RPC que pescan cerca de la importante reserva marina de las Islas Galápagos y capturan tiburones para extraerles las aletas, así como muchas otras especies protegidas".

Pompeo cerró su breve comentario detallando que el gobierno de EEUU apoya "en forma enérgica los esfuerzos de Ecuador para asegurar que los buques con bandera de la RPC no lleven a cabo pesca ilegal, no declarada y no reglamentada".

Así mismo, recalcó que su país respalda "a los Estados cuyas economías y recursos naturales se ven amenazados por el desprecio hacia el Estado de derecho y las prácticas pesqueras responsables que muestran los buques con bandera de la RPC".