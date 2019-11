Zulay R. y L. Ávila chocan por cambios constitucionales

Una nota de voz remitida por el diputado Leandro Ávila a miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, que él preside, en el que se refería a declaraciones del segundo vicepresidente de la Asamblea, Tito Rodríguez el pasado 1 de noviembre y a su copartidaria Zulay Rodríguez, y primera vicepresidenta de este órgano del Estado, ha generado una nueva disputa entre miembros de la bancada oficialista del PRD.

“Compañeros miembros de la Comisión, en estos momentos de manera totalmente irrespondable acabo de ver las declaraciones del vicepresidente de la Asamblea, tema que señaló, que no se ajusta a la realidad en lo absoluto, toda vez que la Asamblea cerró ayer (el 31 de octubre), el señor presidente de la Asamblea no está en Panamá y eso se da de él con una reunión de la diputada Zulay, que todos sabemos en qué anda, de tal manera que ya de Presidencia de la República tomarán control sobre esto (sic)”, se escuchaba en el audio, con la voz de Ávila.

Tito Rodríguez, en una entrevista, manifestó el 1 de noviembre pasado que la Junta Directiva de la Asamblea evaluaba la suspensión del debate de las reformas constitucionales, tras sostener una reunión con la primera vicepresidenta de la Asamblea Zulay Rodríguez.

El presidente de la Asamblea, Marco Castillero, un día después ,desmintió lo dicho por Tito Rodríguez y reiteró que continuarán con el programa trazado de las reformas constitucionales.

El audio de Ávila generó la reacción de la diputada Zulay Rodríguez, quien puso en duda el triunfo de Ávila como diputado en el circuito 8-6 , en San Miguelito en las elecciones del pasado 5 de mayo.

En la curul por residuo hubo una disputa entre el aspirante a diputado del PRD Agustín Lara y Ávila, a quien, tras una impugnación resuelta por el Tribunal Electoral, se le asignó este escaño.

“Leandro Avila, explícale al país porqué tus votos en el TER no cuadraban con las actas del Tribunal Electoral. Lo que es peor, aparecías con más votos en el acta de lo registrado en el TER y para rematar a mí me quitaron 290 votos. Yo regresé a la Asamblea Nacional con los votos del pueblo y no por la puerta de atrás”, posteó Zulay Rodríguez en su cuenta de Instagram.

Ávila respondió que la actitud de su colega diputada se da porque fue derrotada tras la eliminación de sus propuestas de reformas a la Constitución en contra de los medios de comunicación y otras normas de migración que “eran alocadas”, y “luego de la noche a la mañana cree en la constituyente originaria”.