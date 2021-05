Las contradicciones entre Rabello y Carlos Ho

El líder de la constructora Odebrecht en Panamá, André Rabello, niega a la Fiscalía Especial Anticorrupción haber mencionado al exjefe de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Carlos Ho, que su nombre no saldría a luz. Empleando el término 'sardinita' como parte de los beneficiados de las coimas, Ho no tendría importancia en la lista tomando en cuenta que había otros 'tiburones' y 'mantarrayas', involucradas, en referencia a autoridades de mayor rango.

Ho logró un pacto de colaboración con la Fiscalía Especial Anticorrupción en septiembre de 2019, y fue condenado a 108 meses de prisión por delitos contra la administración pública, luego de haber confesado que recibió fondos del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE), caja 2, de la constructora brasileña en el entramado de sobornos en Panamá.

Esta es la última entrega que engloba la delaciones de André Rabello a la fiscalía otorgadas en cinco oportunidades entre agosto de 2017 y el 19 marzo de 2019, que es la continuación de la entrevista que se refleja en este relato.

Procuradora: ¿Qué tiene que decir respecto a lo declarado por el imputado Carlos Ho, cuando indica: “me dijo que podía estar tranquilo, pues eso (se refería a la información de quienes habían recibido dinero), no saldría a la luz por varias razones. La primera, según él, es que había demasiada gente importante involucrada (tiburones, manta rrayas, orcas y una sardinita). Por esta razón le pedí me lo explicara y él me dijo que yo era la sardinita y las personas importantes los demás. Le pregunté a quiénes se refería como personas importantes y el señor Rabello me respondió: las autoridades en los gobiernos desde que estamos aquí. He hizo una relación que comprendía más o menos lo siguiente: Benjamin Colamarco, Ubaldino Real, Samuel Lewis, alguien del proyecto del saneamiento de la bahía, pero no recuerdo el nombre, Federico Suárez, Papadimitriu, Roberto Roy, Juan Carlos Varela y Carlos Dubois. (Proyecto Curundú. Estos últimos fue una vez comentado por Jaime Ford).

AR: Vea algo, como yo expliqué anteriormente, Carlos Ho no era una persona de mi convivencia diaria, él no era una persona en la cual tenía aquella confianza para tener ese tipo de conversaciones. Ese tema que escuché lo peor fue lo de la sardinita, pues no es mi estilo ese tipo de conversa. Decir eso a otra persona es...

ZM: ¿No recuerda haber dicho eso?

AR: No. No es mi estilo. Aún más, un tema tan sensitivo como ese, estar mencionando nombres de ministros y vicepresidentes a una persona que no es de mi convivencia diaria. Aún más, una lista como esa, es fácil él saber que yo converso con todas esas personas, a esa altura, tal vez que él dijo eso yo ya era una persona expuesta en el país.

Fui director en el país en 2008, más o menos a la mitad de ese año, pero ya estaba antes en otro cargo y era conocido. Empecé a ser más conocido en 2009, cuando entregamos las obras, en el primer gobierno es cuando se empezó a escuchar “bien, esa empresa cumple”, cosa que ninguna otra empresa había logrado en el país hasta entonces. Cumplir con los plazos, la calidad, realizar proyectos que sorprendieran realmente su técnica de ingeniería y a plazo principalmente. Fue allí que la empresa quedó conocida, ese periodo fue importante para que la empresa fuera apalancada en el país.

Pero no es un tipo de conversa que tendría con esa persona, no es mi forma de actuar, de estar abriendo temas que posiblemente son tan sensitivos a otro señor, donde a esa altura incluso ya sabíamos que él podría tener algún problema, pues ya había salido en los periódicos acá en Brasil.

Él está en nuestra delación premiada aquí, quizá se haya molestado o sentido por alguna razón con relación a eso, no sé. Sinceramente, voy a completar, yo quiero aprovechar para decir, yo no entendí bien el mensaje de Curundú, pero no pagué ni al señor Dubois ni a Varela por el proyecto. Por lo tanto, eso no existe. Entonces, yo no iba a estar inventando nombres con personas tan normales.

Roberto Roy es un gran empresario, entró en la actividad pública para ayudar, tampoco recibió ni un centavo de la empresa, nunca, cero. ¿Entendieron? Los demás ya expliqué una parte y los que tienen algo que ver con eso están en mi delación premiada, como Papadimitriu y Suárez, yo menciono sus nombres en mi delación premiada. Entonces lo que él dijo no consta como verdad. Él tiene sus problemas en el país, creo que él debe resolver con sus temas.

Procuradora: ¿Cuál es su relación con Danna Harrick?

AR: Dana Harrick, fue presidenta, no sé si puedo decirlo así, directora general de Conades, la líder de un órgano público, donde ganamos un contrato, en 2012. Una persona con la cual tenía una relación profesional, amigable, es lo que puedo decir. Era una persona que le gustaba mucho la empresa. Tenía una evaluación muy positiva, pues ella era responsable también de otros proyectos con otras empresas. Entonces eso generó una cercanía muy buena. Harrick, era, solo para contar una historia que creo que interesa a ustedes y es importante. Ella nos fue presentada por la familia Martinelli, yo no la conocía. Como nosotros ganamos la obra, ella nos fue presentada por ellos, como está en mi declaración número 1. Ellos siempre tenían ese papel de estar presentando personas que podían ayudar al desarrollo de los proyectos.

Entonces yo me reuní con ella después que ganamos la obra, si no me equivoco recibí una llamada diciendo te voy a enviar para conozcas a Danna Harrick, en ese proyecto ella es una persona de nuestro círculo, si no me engaño es una de las mejores amigas del hijo más grande del expresidente, del hijo mayor, y fue compañera de escuela también. Entonces, te vamos a enviar a esa persona, ella es de nuestra total confianza, ella sabe lo que recibimos, y ella te puede ayudar a desarrollar el proyecto, no es necesario que nos involucremos con ese tema, ella misma resuelve lo que necesites resolver. Bien, qué más puedo hablar con relación a esa primera pregunta, básicamente eso. Está dentro de nuestra declaración número 1. Fue presentada como una persona de confianza.

Procuradora: ¿Cuál es la relación entre Danna Harrick y Ralfim Limited?

AR: Bien, yo no tengo la mínima condición de ese tema en este momento... ¿Como era que funcionaba? Las personas que recibían algo pasaban sus cuentas, ¿ok? En algunos momentos como relacionado con la declaración 1 donde los montos eran importantes, como están en mi declaración. Eran 3, 4, 5, llegaron a ser 6, 7, 8 cuentas. Entonces no se puede enviar montos expresivos a una sola cuenta, pues llama la atención, va a encender las alertas de todas las instituciones UAF, no sé qué... de fiscalización.

Ellos lo dividían en cuentas. Y no tengo condiciones hasta porque lo que yo generalmente hacía era agarrar el sobre, enviaba para... muchas veces ni lo abría, solo ponía el referente al proyecto o la persona “x” para identificarlo y si el área del DOE tuviese alguna duda, generalmente solo tenían dudas cuando pasaba para Gigolino, algo así, que entonces se decía “falta información”, entonces yo sí regresaba e iba... Yo no guardaba esos papeles hasta porque yo pensaba que no tenía por qué hacerlo. No está en mí guardar papeles que puedan servir para otras cosas tipo chantaje, entonces yo prefería no quedarme con eso. Dirigía eso para el Área de Operaciones Estructuradas.

Entonces yo no tengo cómo guardar todos los nombres de empresas. Después del año 2016 cuando empezamos el proceso de cooperación, que fuimos haciendo las búsquedas, y después del acuerdo firmado y homologado, que empezamos a colaborar con intensidad, entregamos lo que ustedes solicitaron, apareció el nombre de esa empresa, que claro, tan pronto recibí el cuestionario fui a verificar para ver si era la misma.

Hay una empresa con el nombre parecido, no sé si es de la misma persona o no, que es Ralford porque creo que el agente, el dueño parece ser la misma persona, yo verifiqué con Joao, ustedes lo conocen, ayer. Me dijo, no André es porque es el mismo Andrés Libedinsky, un nombre así, algo así.

Entonces vea, yo recientemente también por información de periódicos, ya fruto de investigación que ustedes vienen realizando con nuestra colaboración, vi que ustedes detuvieron a Andrés, quien aparentemente es familiar de Harrick, es lo que aparece en las noticias.

Esos montos de ese proyecto, aunque eran destinados al grupo de la declaración 1, de los hijos, ellos pueden sí haber sido compartidos con ella, porque ella sabía del proceso de negociación que existía con ellos y existe un hecho importante, que creo haberlo comentado extraoficialmente a ustedes, que en cierta ocasión, tan pronto se inició el proyecto, ella solicitó una reunión para ver algunos temas de inicio del cronograma. Y al final, ella explicó la situación familiar que ella vivía. Yo no recuerdo ahorita si fue en 2012 o inicios de 2013, un tema familiar, no recuerdo ahorita, ella comentó el tema, y quería por circunstancia propia de proteger el patrimonio que ella tenía, dejar ese patrimonio fuera del país. Que, como los colegas, los amigos de ella de la declaración 1 le comentaron que nosotros, de alguna manera, apoyamos la apertura de cuentas afuera, ella quería ver si nosotros podíamos ayudarla por su tema privado. Yo le dije que no entendía sobre eso, que no era mi papel, pero yo puedo, al momento que esté alguien acá, del DOE, a veces pasan por acá y van a otro lugar, yo les voy a pedir que pasen por acá y les voy a comentar para ver qué se puede hacer. Eso pasó. Ella tuvo alguna reunión con algún banco, no sé decir cuál con seguridad, tal vez en Andorra, porque era el que más se utilizaba en ese periodo, por eso estoy llegando a esa conclusión y también porque esa empresa Ralfin es de Andorra si no me engaño. Después ella regresó a mí y me dijo: “Gracias, pero no voy a terminar ese proceso, voy a ver cómo me las arreglo con mi familia porque el mismo banco creyó que yo era una persona expuesta por el cargo que tengo y por tener tal vez con el banco muchos negocios con ustedes, creyeron que era mejor que no hiciera ninguna apertura de cuenta”. Agradeció y se fue.

Esa cuenta después aparece, entonces lo que les puedo decir es por este señor ser su cuñado, juntado ese hecho de que ella sabía que existía ese flujo paralelo, existe la posibilidad muy elevada de que eso se haya hecho al menos un encuentro de cuentas entre ellos y ese dinero hacer parte de algún tema de ella. Pero yo no tengo cómo afirmar eso al 100%, pues ella nunca me dijo eso es mío, pero juntando las piezas...

ZM: ¿Ese servicio de 'lobby' que se ofreció de 2009-14, también se ofreció de 2004-09?

AR: ¿Por las mismas personas o por diferentes?

ZM: Personas diferentes...

AR: Sí se ofreció, pero nunca se utilizó. Pero varias personas se acercaron a mí para ofrecer servicios de lobby o acercamiento, para solución de problemas. Varias personas, principalmente al inicio, la empresa llegando nueva. Entonces, el mismo De Janon que vino, que contamos. Hugo Torrijos en algún momento también quería, pero mucho en la línea de puertos, esas cosas. Después de la autopista hubo algunos empresarios que llegaron a ofrecer algunos pagos o facilitar, digamos, agilizar pagos, pero yo creo que estaba en un momento de aprendizaje, creo que eso no resolvía y terminé por no aceptar, pero sí pasó, con varias personas.

ZM: Pasó con De Janon y con Hugo Torrijos, ¿y qué otras personas?

AR: De Janon fue eso que ya les conté. Sí, por ejemplo, ya bien al final del gobierno, digamos en los últimos 30 días, Betesh ofreció si quería que él nos ayudara en algún proceso, eso ya fue bien al final del gobierno. Yo negué, le dije que no, no quiero. Hasta porque yo veía que el gobierno al final... Vean, es importante que yo diga eso, nosotros habíamos ganado dos proyectos al inicio de 2009 y a esa autopista teníamos $50 millones que nos debían y no lográbamos cobrar porque el MOP se negaba Colamarco, a hacer una adenda que tenía que hacer. Entonces me quedé más o menos de septiembre de 2008 a abril de 2009 sin recibir un centavo. Las dos obras las gané y no fueron ni adjudicadas por ser fin de gobierno.

Entonces se empezó a acumular muchos problemas, el gobierno ya se veía debilitado por las elecciones. La oposición creció muchísimo, el gobierno se echó para atrás con miedo. Empezó a no querer firmar nada más. Para la misma cinta costera no quisieron firmar, no era ni siquiera el pago, pues era un pago único, de una sola vez al fin del gobierno, no quisieron firmar el recibido de la obra.

Por lo tanto, hubo un desgaste muy fuerte, mío personal incluso, con ese mismo gobierno al final, ese gobierno de 2004. En los últimos nueve meses mi desgaste personal con las personas del gobierno fue muy grande, por eso, incluso está en mi declaración, que cuando entra el siguiente gobierno yo ya tenía aprendizaje, me disculpan que hoy tengo que decirlo así, un aprendizaje infeliz. Tenemos que reconocer nuestros errores, por eso estoy con mi acuerdo, para también reconocer mis errores. Yo tuve un aprendizaje infeliz de que tuve que ofrecer dinero para que se resolvieran los problemas y allí empiezan mis declaraciones. Entonces esa deuda de $50 millones, yo pagué, ahí viene la historia, yo pagué a los hijos del presidente para que me resolvieran eso, la contratación de las obras que yo había ganado y que no querían más firmarlas, básicamente fue eso.

A continuación la 'Procuradora' finaliza la sesión en la que se registra la traducción de Adriane Tristán, traductora intérprete oficial, como se suscribe en todas las delaciones efectuadas por Rabello, a pesar de que en una de ellas la fiscalía especifica que se había efectuado en el idioma español con el consentimiento del colaborador.

