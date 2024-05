La Llorona del 8 mayo de 2024

NOMBRES

Me dicen que para la Autoridad de Turismo suenan dos nombres. Salo Shamah y Augusto Terracina. Que es un asunto que aún se analiza. ¡Ajoooo!

NOMBRES II

También me aseguran que no es de extrañar que un José Terán vuelva al ministerio de Salud. Roxana Méndez estaría en el Mides o en la Mujer. ¡Ay, que vengan los bomberos que me estoy quemando...!