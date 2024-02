Martín Torrijos lanza su campaña presidencial

El candidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos lanzó oficialmente este domingo su lanzamiento de su campaña presidencial, afirmado que en 91 días, cuando se den las elecciones del 5 de mayo próximo, “recuperamos la confianza, recuperamos la esperanza y vamos a transformar este Panamá”.

El ex gobernante sostuvo que no defraudará al pueblo de ganar la Presidencia de la República y destacó la importancia de esta elección, afirmando que no busca un proyecto personal, sino responder al llamado de su conciencia y a las preocupaciones de los ciudadanos.

Según Torrijos Espino, hay mucho por hacer y lamentablemente estas administraciones que siguieron a su gobierno en temas claves y básicos como el Seguro Social, “no hicieron nada”.

El ex mandatario aseguró que una vez gane la Presidencia de la República este 5 de mayo, habrá una administración que se basará en la decencia y honestidad, destacando la importancia de crear un país de oportunidades e igualdad.Expresó que su gobierno estará presente en las comunidades, trabajando de cerca con los gobiernos locales para transformar la realidad del país.