Buscan impulsar la educación ambiental para la ciudadanía

La Política Nacional para la ciudadanía Ambiental será sujeta a cambio cada cinco años, ya que si bien es cierto que es una política de Estado, la realidad es que el mundo es cambiante. La realidad de hoy no será la misma que la de ayer. Al estar en un mundo cambiante, es importante hacer la revisión de esta política, para ver en qué se puede fortalecer y adecuarla a la realidad que se esté viviendo en el momento, detalló.

Las personas pueden apoyar en las diferentes iniciativas o en los llamados que hacen las organizaciones de base comunitarias, pero hay acciones que se pueden realizar de manera independiente, como la separación de residuos, algo tan básico, pero muchas veces no se hacen estas medidas, como la de apagar la luz si no la están usando, cepillarse los dientes y cerrar la llave del grifo; una economía lineal a una circular. Como individuo uno puede hacer muchas cosas, y cuando se suman muchas acciones individuales al final eso genera un efecto positivo muy potente, remarcó.

“Existen personas que están metidos en temas de: finanzas, economía, legales, y no tienen que saber [sobre estos problemas]. Deberían, sí. Pero como no están en ese mundo, hay que llegar y transferir ese conocimiento y trabajar con todos los sectores de la sociedad. A veces las cosas se apuntan a un sector, como aquellos dedicados al tema ambiental”, expresó González.

González considera que existe cierto porcentaje de la población que está consciente de la necesidad de cuidar el planeta, es decir que saben que existe una problemática socioambiental. Saben que está ocurriendo algo, “pero lo que falta es que, el ciudadano actúe y vea cómo contribuye a una solución o prevenir que eso, [la problemática], no siga ocurriendo”.

Lo que dice la norma

Los principios que sustentan la Política Nacional para la Ciudadanía Ambiental son los siguientes: responsabilidad ciudadana, cultura participativa, investigación y extensión, cooperación intersectorial, respeto a la diversidad cultural, perspectiva de género y desarrollo comunitario, de acuerdo con el decreto.

Entre las líneas de acción para cumplir con la iniciativa está el establecer un sistema de capacitación dirigida a profesionales y técnicos en instituciones del Estado, gobiernos locales, organizaciones de base comunitaria y otras, que promueva la educación y cultural ambiental, en coordinación con las instituciones responsables, de garantizar la formación de los individuos.

Otra estrategia es la de conformar la Red de Promotores Ambientales, con pares nacionales e internacionales, para fortalecer el acompañamiento, apoyo técnico, monitoreo y seguimiento periódico, en el campo de la educación ambiental no formal e informal.

También, el contar con herramientas de monitoreo, evaluación y desempeño a programas en el ámbito de la educación ambiental no formal e informal y acompañar al Ministerio de Educación con el soporte técnico en el uso y manejo de estas herramientas, [esto con el propósito de] garantizar el éxito de los programas que se coordinan de manera institucional.

Gestionar procesos de investigación en educación ambiental con las investigaciones con las universidades y en el ámbito no formal de la educación para que permita una reflexión crítica y su proyección en la comprensión de problemas socioambientales emergentes, globales, provinciales, municipales y comarcales.

Sobre esta nueva política, el director Guido Berguido, biólogo y director ejecutivo de la Asociación Adopta Bosques comentó que la “iniciativa es buena, pero dado que, los ministerios involucrados son puestos políticos y en Panamá, en esta administración no se ha visto ningún interés real en temas ambientales”.

“Mientras no haya una política ambiental seria, de Estado, y no que todo sea por política partidista e intereses políticos y económicos, estamos mal. Mientras seguimos como estamos, eso no se dará”, concluyó.