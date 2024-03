Javier Alvarado le rinde tributo a Nicolás Ayllón

“Nicolás Ayllón fue un hombre dedicado a su fe y el hecho de exponer su vida por ir como defensor a la ciudad de Panamá me motivó e inspiró. Escribir sobre sus gracias es un gesto de reciprocidad”.

Como un gesto de agradecimiento con las religiosas, propuso un recital de poesía mística y aceptaron. Alvarado leyó sonetos de sus libros. Luego del recital, le pidieron que escribiera un poema a santa Clara de Asís y le regalaron libros con la biografía de Nicolás Ayllón. Posteriormente pudo leer la mencionada biografía de este “hombre piadoso, indígena y creyente, y que además de tener una vida de entrega a los demás, se enfiló, por un decreto del virrey durante la Colonia, de ir a nuestra ciudad de Panamá como defensor del ataque de los piratas. Esto me pareció una coincidencia fabulosa, y en un gesto de reciprocidad decidí escribir un libro basándome en los sucesos de la vida y obra de Nicolás Ayllón”.

El poeta compartió cómo nace la idea de escribir el poemario. “El 7 de diciembre de 2022, decidí hacer mi segundo viaje al Perú. Al aterrizar en Lima, la noticia de una crisis política en el Perú se había desatado. Fueron días intensos con muchas protestas y muertes. Mi anfitrión, el poeta y profesor de francés Reginaldo Andía Navarro, me llevó al monasterio de Jesús, María y José que alberga a su tía, la madre María Genoveva de la Pasión. El vuelo a Arequipa se pospuso por varios días; recibimos la generosidad de hospedaje y alimentos por parte de la orden de las clarisas capuchinas”.

Lo que comenzó como un viaje terminó con un libro

Nicolás Ayllón, un gran hombre

A Nicolás Ayllón le gustaba ayudar a los más necesitados. Les repartía pan y chocolate. Hoy, cuando se visita el monasterio de Jesús, María y José, entre los jirones Moquegua y Camaná en Lima es visible una larga fila esperando por provisiones de pan y chocolate. Esta tradición la comenzó Nicolás Ayllon y la continúan las hermanas, explicó Alvarado.

Además de “su sacrificio y entrega por los demás y el noble gesto de enrolarse con varios indígenas peruanos para defender la ciudad de Panamá del ataque de los piratas”, sostiene el poeta, quien también tiene una fuerte relación con la iglesia y el mundo espiritual. “Desde niño se me inculcó el catolicismo por mi madre Janeth y mis abuelas: Lucila tenía su altar de santos con una eterna lámpara de querosene, y Reyes era misionera y me enseñó a rezar el rosario. Empecé escribiendo otro tipo de poesía hasta que, con la pandemia, se dio este llamado a escribir poesía mística y religiosa. Dios es muy importante, pues siento que Él me da aliento”.

Si bien es cierto, ya no son populares las publicaciones de poesía religiosa, Alvarado comentó que no se ha perdido la tendencia de escribir sobre relación hombre-Dios, “lo que sí es cierto es que es poca (...) Hay poetas místicos y religiosos, pocos quizá, pero los hay. El tema es encontrar editoriales que sean afines o la participación queda encauzada solo cuando el concurso de poesía es sobre esta temática. La poesía religiosa y mística suele ser desdeñada en concursos literarios donde puede concurrir una variedad de temas”.

Sí existe la creencia en Dios, “pero la gente está desbocada en otras cosas del mundo y recurre a Dios cuando lo necesita. Siempre debe estar presente en nuestras vidas”. Pero el autor enfatizó que cada quien es libre de elegir a quien seguir, incluyendo la vida espiritual. “Hay que respetar las creencias y las religiones. Muchos poetas y escritores manifiestan sus posturas y las respeto como respetan la mía. Hay muchas culturas y creencias en el mundo. El año pasado le fue concedido el premio Nobel de Literatura a Jon Fosse, escritor católico profundo y confeso, y me alegré mucho”.