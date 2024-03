Obra ‘La más grande’ recorre la vida y carrera musical de Rocío Jurado

En cuanto a la realización del guion, el director confiesa que tuvo “que rebuscar mucho para ver desde dónde partía la historia. Al principio se me hizo difícil porque no sabía por dónde agarrarla. Es una de las obras que más tiempo me ha tomado escribirla porque la dejaba, luego la retomaba. Me tomó casi dos meses el proceso de investigar, armar y escribir”.

“Estamos hablando de una artista que marcó un protagonismo muy importante en los años 70, 80 y parte de los 90, pero su apogeo realmente fue en los 80. Fue una artista a la que no se le conocieron grandes escándalos ni tuvo una vida tan ajetreada, pero su enfermedad marca ese declive de la mujer, mas no el declive de la artista. En esta obra partimos de ese momento doloroso para hacer una retrospectiva de aquellas cosas que marcaron su vida, mezclando sus grandes éxitos. Sobre todo, la obra es un cuestionamiento hacia ella misma ante este momento que será el final. Ella se pregunta de qué sirvió tanta fama, de qué sirvió ser la más grande si en este momento ya no era nada”, revela Gómez.

¿Qué significa la vida para Daniel Gómez?

“No creo en el mañana, creo en el hoy. Para mí, el mañana no existe y lo que pasó simplemente lo olvidé, o sea, no me gusta volver a pensar en lo que pudo ser. Total, no lo hice. Entonces, ¿para qué me voy a complicar?. Mi vida ha sido muy tranquila, de mucho trabajo. Para mí, el trabajo es mi diversión y pienso que uno tiene que dejar buenas cosas y ya, cuando parta, partiste y que vengan los demás. Siempre he dicho yo no quiero homenajes, no quiero nada de eso, hice lo que tuve que hacer en vida, lo dejé y adelante la nueva generación”, responde.