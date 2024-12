Cocodrilos en zonas urbanas: desafíos y convivencia en Panamá

La presencia de caimanes o cocodrilos en La Playita de Santo Domingo, ubicada en San Felipe, ciudad de Panamá, mantiene en alerta a los residentes, que por seguridad han optado por no bañarse o recrearse en esta conocida zona del Casco Antiguo.

“Yo no me meto en el agua porque me da miedo que me vayan a morder. Aquí los niños muy poco se meten a la playa”, contó Hidalibeth Berguido, una residente de San Felipe, mientras nos daba un recorrido por La Playita de Santo Domingo.

Bajo un intenso sol, Berguido explicó que para estas mismas fechas, pero del año pasado, tuvo la oportunidad de ver a uno de estos reptiles a orilla de la playa.

“Me asusté bastante porque se encontraba exactamente en un punto donde mi hijo de 11 años siempre frecuenta bañarse. A él le gusta mucho venir porque fue aquí donde aprendió a nadar: en la playa”, recordó.