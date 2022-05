'Mosquitown', la primera obra panameña a bordo de un ‘Diablo Rojo’

Un colorido ‘Diablo Rojo’ es el escenario de la primera puesta de Panamá dentro de un autobús: 'Mosquitown'. Damaris Castillo es la guía turística que lleva a los espectadores por el corregimiento de Santa Ana, la Ave. Gorgas, Balboa, Corozal, Fuerte Clayton y Pedro Miguel durante un recorrido de dos horas.

El punto de partida es en el Museo de Arte Contemporáneo; las últimas funciones son este sábado 28 y domingo 29 de mayo. “Es una obra de teatro contemporáneo interactiva, que tiene como ejes centrales nuestra identidad y la relación de los panameños con la zona del canal antes y después de la reversión”, explicó la actriz Maritza Vernaza quien interpretará a Damaris.

Vernaza agregó qué “quizá usted vive en una ciudad que no conoce. Nació en ella y la ha transitado, allí están su familia y sus amigos y sabe como se llama, pero usted no la ha visto, no la entiende. Supongamos que esa ciudad está dividida y que hay lugares a los que no puede entrar, por donde no puede caminar, están prohibidos, donde usted no es bienvenido, a pesar de que esa ciudad es suya”.

“Imagine que lo invitó a entrar a ese lugar desconocido que es su ciudad, y que le cuento lo que usted no sabe de ella, lo acompañó a recorrerla para que pueda ver lo que yo veo, lo que va a desaparecer”, añadió.

La obra escrita y dirigida por Diego Fernando Montoya, detalló Vernaza, espera llevar a las personas a conversar sobre el mensaje de 'Mosquitown' y la experiencia vivida.

"Prefiero no hablar del mensaje porque lo ideal es que cada quien sienta, piense e interprete según su experiencia, sin embargo, para mí esta obra nos pone a pensar en cómo ha sido nuestra relación con la zona del canal y lo que esta ha representado en nuestra cultura y en la forma de percibirnos a nosotros mismos", concluyó la artista a La Estrella de Panamá.