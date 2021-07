Un prototipo tecnológico e inclusivo

Marco Rodríguez desarrolló el dispositivo de antebrazo en la asignatura formación de emprendedores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la UTP. Cedida

Un prototipo de dispositivo que les permite a personas con discapacidad visual detectar obstáculos a través de un microcontrolador, ha sido creado por un estudiante de la licenciatura en desarrollo de software de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), del Centro Regional de Chiriquí.

Su nombre es Marco Rodríguez, y a sus 22 años creó un dispositivo de antebrazo (DAB) que permitirá a personas con discapacidad visual ser más independientes al desplazarse. Este estudiante de segundo año desarrolló la herramienta con la programación aplicada en la tiflotecnología, una disciplina que abarca técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a las personas con discapacidad visual los medios oportunos para utilizar la tecnología.

Su proyecto de investigación resultó finalista en la etapa de preselección de proyectos de la Jornada de Iniciación Científica 2021 de la UTP, patrocinada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Además, el pasado 7 de julio de 2021 este prototipo fue presentado por el universitario ante autoridades y sociedad civil en el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad en la provincia de Chiriquí, coordinado a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).

Siendo estudiante de la escuela Medalla Milagrosa (Chiriquí), Rodríguez se proyectaba a sí mismo cursando una carrera que le permitiría tocar la vida de muchos, rememora. “Pensé que en un futuro llegaría a ser médico, pero conforme avanzó el tiempo me fue interesando la tecnología y los sistemas computacionales encaminados al mejoramiento de algún problema. Algo que me encanta de la tecnología es que nunca se va a desactualizar, porque siempre está en constante avance y desarrollo. Con este proyecto me di cuenta de que no hay que ser médico para poder ayudar a las personas”, relata este joven oriundo de David, Chiriquí.

Contacto con objeto fijo Cedida

Con el DAB, Rodríguez podría impactar positivamente la vida de Franklin Morales, un joven con discapacidad visual que, al nacer prematuro, tuvo que recibir cuidados especiales y permanecer en una incubadora expuesto a reflectores de luz; sin embargo, durante su estancia los ojos no fueron protegidos, por lo que la exposición a estas lámparas –por negligencia médica– lesionó sus retinas, ocasionando el desprendimiento de estas cuando era un niño de 9 años, causándole la pérdida de la visión.

Hoy, Morales tiene 33 años, y trabaja en el departamento de asesoría legal de la Senadis, sede de Chiriquí. Para movilizarse a su trabajo, utiliza el trasporte público y se apoya con un bastón para guiarse todo el tiempo, lo que le resulta complicado porque no todas las personas están conscientes de su condición. “En vez de ser más precavidos y ayudarlo, lo que hacen es dejarlo a su suerte porque tienen otras cosas que hacer en su diario vivir, y eso es lo más preocupante: no hay conciencia ciudadana sobre esto”, dice Rodríguez, quien le solicitó a Morales convertirse en el sujeto de prueba de su prototipo para hacer con él diversas pruebas aplicadas a objetos (pared, rueda en movimiento, piso, péndulo, regla y mano) a distancia.

El estudio con el sujeto de prueba se realizó en un espacio desconocido, ya que las personas con discapacidad visual desarrollan otras habilidades que les permiten, por ejemplo, trazarse mapas mentales de espacios que frecuentan para así desplazarse mejor, y percibir estímulos del exterior, ya que son capaces de distinguir entre luz y oscuridad, y así familiarizarse con el entorno, explica el estudiante universitario.

Una vez con el prototipo colocado en su antebrazo izquierdo, Morales fue capaz de saber si tenía un objeto próximo porque el DAB cuenta con dos modos de operación: uno de pitido constante e inconstante (a medida que se acerca o se aleja de un objeto), y otro de control de voz (la bocina del dispositivo indica al usuario, mediante programación, la distancia hacia el objeto en centímetro, metro y pulgada).

Franklin Morales, un colaborador de la Senadis con sede en Chiriquí, es el sujeto de prueba del prototipo desarrollado por Marco Rodríguez. Cedida

Para Morales, este prototipo sería de gran utilidad ya que con él se sintió más independiente y confiado al caminar. “Por lo general suelo encontrarme con muchos obstáculos; algunos los percibo, y otros no, y es ahí donde está el riesgo de golpearme o lesionarme. Por eso, pienso que el DAB podría funcionar en mi diario vivir y facilitar grandemente mi movilidad”, comenta.

Innovación social

Se estima que cerca de mil 300 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad visual, según la Organización Mundial de la Salud, una realidad que motiva a Rodríguez a proponer una solución para esta población con su proyecto. “En ocasiones no somos conscientes de cómo es la situación cotidiana de otros, y conocer las dificultades con las que viven las personas con discapacidad visual me hace querer seguir desarrollando dispositivos en beneficio de estas”, afirma.

En América Latina, las herramientas tecnológicas tradicionales para personas con discapacidad visual son empleadas en pantallas y en sistemas táctiles y audibles. En Panamá no hay antecedentes relacionados con alguna tecnología similar al DAB desarrollado por el chiricano.

El proyecto de investigación se encuentra en fase de prototipado, y cuenta con dos modos de operación: uno de pitido, y otro por control de voz. Cedida

Este proyecto es algo novedoso que busca resolver un problema que siempre ha existido, exclama Rodríguez a modo de denuncia. “Las personas con discapacidad visual suelen ser excluidas dentro de la sociedad por considerar erróneamente que no son capaces de desenvolverse adecuadamente; de ahí, la necesidad de insertarlos permitiéndoles llevar una vida plena y sin temores mediante la tecnología”, recalca este universitario que presentó dicho proyecto en la materia formación de emprendedores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la UTP.

La profesora Melba Della Sera, tutora del estudiante, señala que Rodríguez desarrolló el dispositivo por sí mismo, lo que denota su compromiso con la comunidad. “La adquisición de las piezas ha corrido por su cuenta, ha buscado asesoría en áreas desconocidas por él, y ha estado desarrollando el prototipo con una persona con discapacidad visual, hecho que involucra una profunda sensibilidad humana. Me emociona el alcance social del mismo y el gran apoyo a la población con discapacidad visual”, confiesa la docente.

En palabras de la docente, “Marco ha desarrollado un proyecto que busca más que ganar una nota para el semestre; necesitamos enfocarnos ahora en la ubicación de recursos económicos para continuar perfeccionando el modelo con mejores partes y elementos compactos y cómodos para quienes necesiten usarlo”.

En este sentido, el siguiente paso del universitario es obtener financiamiento para optimizar el prototipo, ya que planea agregarle más funcionalidades. Por ejemplo, Rodríguez proyecta incorporar en el DAB un modo de operación de vibración ante la presencia de un objeto y adicionar una app móvil que permita mejor el reconocimiento del entorno, además de incorporar sistemas de conexión inalámbrica.

Estando en la mitad de su carrera universitaria, Rodríguez se siente comprometido a ayudar a otras personas, como Morales, con la tecnología, ya que se ha trazado como meta personal lograr avances significativos que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, enfatiza. “Este proyecto genera un comienzo en mi futura carrera como investigador científico y tecnológico, y me motiva a seguir ampliando mis conocimientos dentro de diversas ramas tecnológicas para el mejoramiento continuo y adaptabilidad de las personas con discapacidad en general”, reflexiona.