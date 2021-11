'Encanto', un homenaje a la familia latinoamericana y su esencia

La cinta tiene talentos actorales como Carlos Vives, Maluma, Sebastián Yatra, María Cecilia Botero y Angie Cepeda. Walt Disney Animation Studios

Latinoamérica posee riqueza de culturas, costumbres, tradiciones y patrimonios culturales, entre ellos la música y la cocina de cada país de la región. Además, el enfoque familiar en la región es un sello diferenciador de otros continentes y la región norteamericana. En este enfoque se centra la nueva cinta de Walt Disney Animation Studios, Encanto (2021), que se estrena hoy en cines nacionales.

En esta conocemos a la familia Madrigal, una gran cornucopia de personalidades y caracteres liderados por la matriarca, la abuela Alma (María Cecilia Botero), quien recibió un “milagro” al huir de enemigos que destruyeron su primer hogar en los adentros de Colombia. A raíz de esto, una vela mágica de llama perpetua le fue entregada, la cual dio vida a una nueva 'casita' donde nacieron, se criaron y viven juntos todos los Madrigal; la vela, a su vez, dio poderes mágicos a cada integrante, todos menos Mirabel (Stephanie Beatriz en su versión en inglés).

En la gran pantalla seguimos la historia de Mirabel (Olga Lucía Vives, para la versión en español), la única de los Madrigal que no tiene un poder mágico, pero de quien dependerá la salvación de su familia y de su 'casita' cuando la tragedia amenaza con separarlos y destruir el pueblo llamado Encanto (haciendo referencia a un lugar de posibilidades mágicas). La joven de 15 años se muestra siempre optimista, un poco torpe y con buenas intenciones, a la vez que busca ser de ayuda a su familia y a la comunidad; sin embargo, al descubrir una antigua profecía familiar, se ve obligada a hacer lo que nunca pensó posible: enfrentar a su familia y a sí misma sobre su realidad.

“Mirabel busca complacer a las personas”, comentó en un comunicado oficial la guionista Charise Castro Smith (The Haunting of Hill House, 2018), “siente la necesidad de compensar el hecho de ser la única sin un regalo mágico; siempre se ha dicho a sí misma que se siente bien con la dinámica de su familia, pero en el fondo no es así. Ella realmente quiere aportar un cambio. Su viaje es el de descubrir su propio valor en su interior y así darse su lugar en la familia”.

La intersección de historias dentro de la casa Madrigal muestra la dinámica de la familia. Walt Disney Animation Studios

Entre la gama de personajes de la película conocemos a las hermanas mayores de Mirabel: Luisa (Sugey Torres) e Isabela (Diane Guerrero; Isabel Garcés, para las canciones). Mientras Luisa tiene la fuerza necesaria para recolocar ríos y mover casas –siendo conocida como la 'roca' de la familia y de quien dependen–, Isabel tiene el don de crear plantas y hacerlas florecer con cada paso que da, además cada parte de su cuerpo crea flores a voluntad de Isabel y es considerada la niña 'perfecta' de la familia, algo con lo que Mirabel lucha cada día.

La tía Pepa (Carolina Gaitán) tiene el don de controlar el clima con su estado de ánimo y crear lluvias, nubes y truenos sobre su cabeza, mientras que la madre de Mirabel, Julieta (Angie Cepeda) tiene el don de curar cualquier aflicción o enfermedad con su comida, ya sea desde una empanada hasta una arepa; por su parte, el primo Camilo (Juanse Diez) es un cambiaformas que adopta la apariencia de cualquier persona de su familia o el pueblo, y la prima Dolores (Daniela Sierra) puede escuchar cualquier susurro, sonido o conversación en el pueblo sin importar en qué lugar se encuentre. Asimismo se encuentra el tío Bruno (Alejandro Riaño), cuyo regalo era poder tener visiones del futuro, pero su desaparición afectó la dinámica familiar.

Lo que nos enseñan los directores Byron Howard (Zootopia) y Jared Bush (Zootopia, Enredados) es una toma diferente en el reino cinematográfico de Disney, aparte de ubicarse en las zonas boscosas de Colombia. El realismo mágico, inspirado por las obras de Gabriela García Márquez, fue clave en la realización de la cinta y la forma en que los efectos visuales, las luces y la apariencia del pueblo de Encanto –así como de la casa Madrigal– se perciben a lo largo de la película.

En cuanto a la música, dirigida por el compositor y actor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Moana), se destacan ocho canciones originales: 'Inspiración', 'Colombia, mi encanto', 'No se habla de Bruno', 'Dos orugitas', 'En lo profundo/peso', 'La familia Madrigal', 'Solo eres tú', y 'Un regalo mágico'. Además, Miranda, junto con la compositora Germaine Franco utilizó diversos instrumentos colombianos tradicionales como tiples, bandolas, cununos, marimba de chonta, arpa llanera de Latinoamérica, mezclados con la orquesta.

Los efectos visuales y la musicalización dan mayor profundidad a la historia. Walt Disney Animation Studios

Lo que significa ser familia

“La música, las letras, las canciones, todas crean una red de 'conversación' que también ayuda a impulsar a los actores y sus personajes a un mayor nivel de 'storytelling” CLARK SPENCER, PRESIDENTE DE WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS

Encanto es la sextagésima cinta de Walt Disney Animation Studios y la primera en la larga trayectoria de la compañía en centrarse, aunque sea un poco, en la cultura latinoamericana (dejando de lado la cinta de Pixar y Disney, Coco, basada principalmente en México; y Las locuras del emperador ambientada en Perú). Sobre esto, los productores ejecutivos de la cinta Yvette Merino (Raya y el último dragón) y el presidente de Walt Disney Animation Studios, Clark Spencer (Lilo&Stitch, Zootopia), comentaron en una entrevista con La Estrella de Panamá que la base para hacer de Encanto una realidad fue “mostrar la vulnerabilidad de la familia y la fortaleza que se gana al formar un hogar”.

La producción de la cinta se realizó enteramente durante la pandemia de covid-19, desde las casas de los animadores, músicos, guionistas y el resto del equipo.

Con pocos viajes a Colombia para conocer sus pueblos y cultura, Merino destacó que fue “un gran reto poder mostrar vistazos de las mejores cosas de Colombia en tan solo 90 minutos”. “Queremos mostrarlo todo, pero Colombia es tan grande, tan rica, que no podíamos hacerlo sin tener que sacrificar partes de la historia, y lo más importante siempre es mostrar la mejor película posible”, apuntó.

Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco crearon ocho canciones originales y la banda sonora. Walt Disney Animation Studios

En cuanto a la representación de la comunidad latina en las producciones de Disney, Merino anotó que “ha sido un proceso largo, pero vamos empezando con buen pie”. Merino, quien posee más de 25 años de experiencia en el desarrollo y producción de películas de Disney, señaló la clave que fue contar con todo el equipo de producción en Encanto: “Trabajar con nuestros ingenieros, animadores y modeladores, además de con Jared [Bush], Charise [Castro Smith] y Byron [Howard] era lo que necesitábamos para llegar al mensaje principal de la familia, y es que en Latinoamérica la cultura multigeneracional es mucho más importante, cuando todos los primos, tíos, tías y todos en la familia se entrelazan y entremezclan los fines de semana; son historias reales que nuestros compañeros latinos también pudieron contar para mejorar la historia de los Madrigal”.

Por su parte, Spencer apuntó que fue un desafío crear un musical, “sin poseer experiencia en este tipo de producción”; sin embargo, enfatizó que “la música, las letras, las canciones, todas crean una red de 'conversación' que también ayuda a impulsar a los actores y sus personajes a un mayor nivel de storytelling, y eso lo conseguimos con Encanto, por lo que me siento muy orgulloso”.

Asimismo, Spencer detalló que convertirse en presidente de Walt Disney Animation Studios sumó a su estilo de liderazgo y de “mantener una escucha abierta” para el equipo de producción y cómo se incorporó esto a la historia de los Madrigal: “Haber estado en las trincheras con mi equipo de trabajo por muchos años y conocer realmente qué es lo que se necesita para sacar adelante proyectos como este, es lo que me permite saber cómo relacionarme con mi equipo, ayudarlo y lograr los mejores resultados”.

“Algunos se inclinan hacia una rama de producción creativa, mientras otros más hacia la producción ejecutiva, pero al haber trabajado en ambas ramas, y en el campo de las finanzas temprano en mi carrera, considero que podré cumplir con el estilo de liderazgo necesario para tener un equipo exitoso”, agregó.

Con alegría y anticipación por mostrar a las familias globales Encanto en la gran pantalla –ya que la cinta no se incluirá en el esquema de preestreno digital a través de Disney Plus–, Merino y Spencer comentaron que se identifican con Julieta Madrigal. “Desde mi punto de vista, me identifico con su lado cuidadoso y sanador como parte de mi día a día –no el sanar personas literalmente–, porque siempre debo velar por mis compañeros, velar porque todos lleguen fuertes y preparados y estén en la mejor forma posible, así como tratar de que todo salga bien”, indicó Spencer.

Por su parte, Merino comentó que se siente identificada con Julieta, dada “su capacidad de proteger a los demás y hacer bien su trabajo, aunque sea difícil”, pero también se identifica con “la actitud inquieta y la personalidad peculiar de Mirabel, quien se preocupa por siempre hacer las cosas bien” y con Luisa e Isabela “por la forma en la que lidian con llevar el peso y las responsabilidades de jugar bien sus roles dentro de la familia y su comunidad, lo que se traduce en la representación de nuestra comunidad en mi trabajo”.

Si bien Encanto transcurre en una sola locación, y no aprendemos mucho sobre la verdadera cultura colombiana –aparte de algunos trazos, vestimentas y la unión familiar–, el peso de su mensaje, que muestra un aprendizaje introspectivo sobre el apoyo familiar, el perdón, la reconciliación y la aceptación, es lo que hace de este filme una oportunidad especial para traer a las mesas familiares un debate único sobre cuánto realmente conocemos a los integrantes de nuestras familias, cuánto ellos nos conocen a nosotros, y el rol clave que la comunicación y el amor juega en la formación de un hogar.