Las telarañas de la justicia llegan a cines panameños hoy, tras meses de anticipación por la nueva cinta Spider-man: No Way Home (Spiderman: Sin camino a casa, 2021) que estelariza Tom Holland, retomando el traje de Spider-man en la tercera entrega bajo el sello de Marvel con la colaboración de Sony. La cinta se centra en Peter Parker, combatiendo los conflictos de su, ahora, identidad pública como el “amistoso vecino” Spider-man.

Con un toque creativo, el director Jon Watts y su equipo han entregado una verdadera película de acción en el género de superhéroes, una edición innovadora de un cómic que los amantes del personaje de las páginas han esperado desde su primera aparición en la gran pantalla en 2001. La cinta es sorprendentemente ágil, inventiva y puramente entretenida, lo que lleva a un acto final que no solo se gana sus emociones, sino que compensa algunas de las que puede tener sobre este personaje que aparece nuevamente.

La culminación de la trilogía bajo el lema de ‘Homecoming’ —que también es la primera entrega de la trilogía— llega con un juego de palabras con ‘home’ (hogar, en español), el cual Holland ha señalado como una “evolución en el camino del personaje”. “Es interesante, creo que cuando estábamos haciendo ‘Spider-Man: Homecoming’, queríamos que se sintiera como si Spider-Man volviera a casa, ¿sabes? Spider-Man es un personaje del universo MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, por sus siglas en inglés), el mundo Marvel. Es un personaje de Marvel, por lo que traerlo a ese universo fue esencialmente llevarlo a casa”, comentó el actor de 25 años a Zona Pop CNN.

Quienes sigan de cerca el MCU, recordarán que la inserción original de Holland como Spider-man bajo el sello de Marvel fue durante la cinta Captain America: Civil War (2016), en donde el joven se une al equipo de Iron Man en el enfrentamiento de los Avengers. Su aparición luego siguió en Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), al mismo tiempo que inició la trilogía en solitario con Spider-man: Homecoming (2017) y Spider-man: Far from Home (2019).

Spider-Man necesitará la ayuda de Doctor Strange para arreglar su vida tras una trágica acusación. Sony Pictures

En esta ocasión, Spider-man se enfrenta a cinco villanos al mismo tiempo: Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina), Sandman (Thomas Haden Church), Lagarto (Rhys Ifans) y Electro (Jamie Foxx). Este paso abre las puertas al resto del Multiverso, pero centrándose en el desarrollo de la historia de Parker, quien sigue siendo un adolescente en medio de una acusación por homicidio. La responsabilidad que recayó en Watts, junto a un guión divertido e ingenioso en las manos de Chris McKenna y Eric Sommers, lleva a Spider-man a un nuevo plano de madurez, donde empezamos a ver un Peter Parker mucho más concentrado en su rol como superhéroe y obrador de justicia.

En palabras del tío Ben: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad” y esto lo sabe Holland, quien se adueña del traje rojo y negro para una misión más compleja de lo que se ha visto antes en sus rendiciones. “Es una gran responsabilidad ser Spider-Man, no es solo tener un trabajo, ya sabes, hay personas que están pasando por un momento difícil y van al cine a ver Spider-Man en busca de consuelo”, apuntó Holland a Zona Pop CNN, “Estoy muy feliz de sopesar esa responsabilidad y espero estar haciendo un buen trabajo. Espero que la gente se sienta contenta”.

La cinta tendrá una duración de 148 minutos, siendo la tercera película de Marvel con mayor duración, después de ‘Avengers: Endgame’ (181 minutos) y ‘Eternals’ (157 minutos).

Alfred Molina regresa a su icónico personaje, Doctor Octopus. Sony Pictures

Decisiones trascendentales

De todos los villanos que ha enfrentado el joven héroe, la llegada de personajes veteranos en el mundo de Spider-man es señal de la inclusión de diversos universos y de diversos Peters. Ahora, en medio de su propia defensa contra las palabras —y un muy bien editado video— de Mysterio (Jake Gylenhall), Peter debe buscar la manera de arreglar su vida, y para esto necesita magia.

La magia de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) es el primer paso para lo que será un viaje trascendental en la vida de Parker. Con la aparición de los enemigos veteranos, Peter necesitará más ayuda interdimensional. Sin ánimos de esparcir ‘spoilers’ sobre esta ayuda, Tom Holland mantuvo la discreción durante el rodaje, así mismo, la directora ejecutiva de Marvel, Victoria Alonso, simplemente dejó un mensaje que elevó la emoción de quienes esperan el ‘crossover’ del Spider-man de Tobey Maguire (2002) y Andrew Garfield (2012), al publicar una foto en donde sale Holland y detrás, las muy reconocibles siluetas de Maguire y Garfield.

El tono en el que se encuentra Spider-Man también es diferente a las cintas anteriores producidas por Sony. Aquí, Parker es menos impulsivo y participa más activamente en su propio viaje. El MCU finalmente se está tomando a Spider-Man más en serio y es un soplo de aire fresco verlo mientras trata de resolver problemas y limpiar los líos que crea. Hay una secuencia en la que Peter descubre cómo salir de una situación mediante el uso de la geometría y es un recordatorio de lo inteligente que es sin tener que depender de los dispositivos y la tecnología que se le dieron en filmes anteriores.

Spider-Man: No Way Home Sony Pictures

La simpatía también genera un gran cambio en la personalidad del Spider-Man de Holland, quien decide junto con su novia MJ (Zendaya) y su mejor amigo Ned (Jacob Batalon), no derrotar a estos villanos. como lo hicieron sus predecesores. En cambio, Peter espera “curar” a los matones de las mutaciones que los hacen infelices, incluso si eso significa desafiar al Doctor Strange.

Ese cambio en la vida del Parker de Holland crea una transición hacia la madurez que no había demostrado hasta el momento en sus apariciones más recientes, sin embargo, Sommers y McKenna parecen entender la necesidad de transición que merece la historia de Spider-Man si buscan explorarla aún más en el futuro cercano. Este simple desarrollo de la trama lo convierte en algo más que un acróbata en spandex, que hace malabarismos con experiencias incómodas de la escuela secundaria y con llamativas batallas llenas de efectos especiales.

Mientras que No Way Home no pretender ser perfecta y mantiene el sentido del humor que atrae a miles de espectadores, también aprende un poco del manejo de emociones de los personajes, algo al estilo del spin-off Spider-Man: Into the Spiderverse (2018). También apunta hacia el entendimiento de adolescentes idealistas que se encuentran muy comprometidos en la actualidad con cuestionar todo lo que la civilización occidental pensaba saber sobre el crimen y el castigo, el poder y los privilegios.

La cinta ha recibido críticas altamente positivas desde su preestreno a inicios de semana. El crítico del sitio especializado Morning Brew, Brandon Katz comentó: “Aunque no todo funciona en Spider-Man: No Way Home lo que sí funciona es suficiente para mí. Es alegre y seria, desordenada y ridícula, pero centrada en mensajes sinceros que evolucionan de las películas anteriores y aprovechan el atractivo central de Spider-Man”.