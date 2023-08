Los artistas de efectos visuales se suman a la lucha por reconocimiento en Hollywood

La agrupación de artistas de VFX toma un primer paso en sindicalización para su industria. Redes Sociales

Más de 50 encargados de efectos visuales (VFX) empleados por Marvel Studios se alzaron esta semana en contra de la productora por acusaciones de abuso laboral, excesivas horas de trabajo, y pago insuficiente por sus aportes en las cintas que ha lanzado el estudio en los últimos años. Los trabajadores ya habían realizado un llamado de atención a la productora hace poco más de un año, según indicaron a la revista norteamericana Vulture.

Aún así, es la primera vez que empleados encargados de VFX se alzan para buscar sindicalizarse y alcanzar los mismos beneficios y apoyo que los demás miembros de la industria cinematográfica en Hollywood.

Como parte de su sindicalización, la agrupación ha emitido una moción ante el estudio para celebrar elecciones legales a más tardar el 21 de agosto de este año y ser representados por la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (Iatse, por sus siglas en inglés) ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

La agrupación también indicó el lunes que solicitará los mismos ajustes salariales, protección de seguros de salud y supervisión de cumplimiento de normas por parte de los estudios que disfrutan otros miembros de la industria cinematográfica. Por esto, han decidido unirse al Iatse, sindicato que representa a unos 170.000 artesanos, técnicos y tramoyistas de la televisión, el cine y el teatro en vivo en Estados Unidos y Canadá.

'Ant-Man: Quantumania' ha sido una de las más criticadas por artistas de la producción. Redes Sociales

“Durante casi medio siglo, a los trabajadores de la industria de los efectos visuales se les han negado las mismas protecciones y beneficios en los que sus compañeros de trabajo y miembros del equipo han confiado desde el comienzo de la industria cinematográfica de Hollywood”, dijo el organizador de efectos visuales de Iatse, Mark Patch, en un comunicado oficial. “Este es un primer paso histórico para los trabajadores de VFX, que se unen con una voz colectiva que exige respeto por lo que hacemos”.

Durante más de 125 años Iatse ha trabajado con productoras como Sony, Disney y Warner Media, para responsabilizarlos por el trato justo de sus trabajadores, además de ganar casos en pro de fondos de capacitación por parte de los empleadores, derecho a regalías por las contribuciones de los trabajadores, cobertura de salud continua y negociaciones salariales anuales. Por más de un año, el gremio de encargados de efectos visuales ha tratado de dar el paso hacia la sindicalización, siendo altamente obviados por diversas casas productoras en cuanto a justificación de largas horas laborales y cobertura de planes de salud justos.

“Los tiempos de entrega no se aplican a nosotros, las horas protegidas no se aplican a nosotros y la equidad de pago no se aplica a nosotros”, dijo la coordinadora de VFX, Isabella Huffman, quien cuenta con créditos en la serie 'Hawkeye', a Vulture. “Los efectos visuales deben convertirse en un departamento sostenible y seguro para todos los que han sufrido demasiado y para todos los recién llegados que necesitan saber que no serán explotados”.

Este primer paso abarca únicamente a los encargados de efectos visuales que trabajan directamente para Marvel Studios en Atlanta, Los Ángeles y Nueva York, sin incluir a los miles de artistas subcontratados a través de compañías externas y terceros.

Los fallos en negociaciones salariales y planes de salud justos han disparado la incertidumbre de los artistas. Redes Sociales

Este esfuerzo por colectivizar llega después de varios meses tumultuosos en el campo, dado que en marzo pasado, Marvel despidió a Victoria Alonso, exsupervisora de VFX en la compañía, aunque se dijo en un comunicado oficial que la partida se debió a “problemas no relacionados con esos deberes”.

Marvel también recibió malos titulares que presentaban a profesionales anónimos de VFX quejándose de condiciones insostenibles, incluidas largas horas y semanas de siete días sin pago de tiempo extra.

Ante la cantidad abrumadora de quejas por parte de los artistas de efectos visuales de Marvel, el director internacional de Iatse, Matthew D. Loeb, comentó: “Estamos presenciando una ola de solidaridad sin precedentes que está derribando viejas barreras en la industria y demostrando que todos estamos juntos en esta lucha. Los trabajadores del entretenimiento en todas partes defienden los derechos de los demás, de eso se trata nuestro movimiento. Felicito a estos trabajadores por dar este importante paso y usar su voz colectiva; insto a Marvel Studios a reconocer voluntariamente su unión de inmediato”.

Una ola en la industria

Este primer paso pondrá en juego tanto los próximos estrenos de Marvel como de Disney. Redes Sociales

Marvel Studios no ha sido la única casa productora con un grupo de trabajadores en busca de contratos sindicales, ya que en febrero pasado los trabajadores de producción de la serie animada Rick & Morty de Adult Swim y Solar Opposites de Hulu, presentaron una solicitud para elecciones sindicales y se convirtieron en la primera agrupación en la industria de la animación en ser representados por el Animation Guild, afiliado al Iatse.

Asimismo, los trabajadores de la sucursal de Los Ángeles de la galardonada productora Titmouse se unieron al gremio para comenzar la negociación colectiva de su primer contrato sindical. Estos esfuerzos finalmente obligaron a una coalición de trabajadores de producción en los programas animados American Dad, Family Guy y The Simpsons a sindicalizarse también bajo la representación del Animation Guild, iniciando nuevas negociaciones colectivas para mayores beneficios con 20th Television Animation en julio del año pasado.

La insatisfacción de los trabajadores de efectos visuales en Marvel Studios es parte de una ola de incertidumbre que enfrentan los artistas en su plataforma diariamente mientras tratan de concretar series, películas y demás formatos para mantener la organización a flote.

Una de las bombas para los trabajadores de VFX de Marvel fue la realización de Ant-Man: Quantumania, dadas las explicaciones que dieron a Vulture sobre que el proyecto contó con una gran “escasez de personal y se enfrentó a un plazo poco realista para llegar a la fecha de estreno establecida”. El resultado: un trabajo agotador durante el cual los cineastas y los ejecutivos de los estudios “criticaron y revisaron vastas franjas de Quantumania sin presupuestar suficiente tiempo para implementar los cambios”, lo que obligó a los trabajadores de VFX a trabajar duro hasta 80 horas por semana durante meses.

La batalla de contratos salariales para los artistas genera mayor agotamiento en los proyectos. Redes Sociales

“Esto fue como una segunda ola de lo que sucedió con James Cameron en Titanic, donde los compositores básicamente dormían la siesta debajo de sus escritorios, porque no había suficiente tiempo entre turnos para volver a casa y luego regresar”, comentó uno de los técnicos a la revista, “ahora, la totalidad de la industria que ha sido tocada por Marvel está permanentemente afectada, y eso es lo que está causando el mayor agotamiento”.

Otras series de Marvel que también han sido criticadas desde el interior de su producción han sido Thor: Love and Thunder, She-Hulk: Attorney at Law y Secret Invasion, esta última recientemente culminada con solo seis episodios en la plataforma de Disney Plus. “Es bastante común que la gente se derrumbe por la presión de estos programas”, indicó una fuente anónima que trabajó siete días a la semana en un proyecto de Marvel, al sitio web especializado IGN, “personas más tranquilas me han llamado por teléfono simplemente teniendo ataques de ansiedad porque no es un trabajo que puedan terminar, y no saben cómo superar ese bache... No es divertido estar en el trabajo de noche y tener que consolar a la gente”.

A esto se le suma que Marvel es uno de los estudios más detallistas con los que los estudios de VFX trabajan, teniendo expectativas altas y múltiples supervisiones al momento de crear espacios y lugares enteramente a raíz de imágenes computarizadas y efectos visuales que toman meses en terminarse. Uno pensaría que las películas más grandes del mundo tendrían los presupuestos más grandes en el departamento de VFX, pero aparentemente ese no es el caso. Aunque las películas de Marvel dominan la taquilla, representando casi un tercio de la taquilla de América del Norte en 2021, según un estudio realizado por The Wrap, los ingresos de Marvel no se están filtrando hacia las casas de VFX.

Incluso antes de que comience la mayor parte del trabajo en un proyecto, las cartas ya están apiladas en contra del equipo de artistas de VFX, que cuenta con más trabajo del que puede completar en condiciones normales. Pero eso es solo el comienzo de los problemas que enfrentan los artistas. Ante las quejas de los trabajadores y a pocos días de iniciar un proceso de sindicalización, es cuestión de tiempo para ver los resultados que tendrá en la forma en que los estudios de VFX negocian el tiempo y salario de sus artistas ante las guerras salariales de altos mandos como Marvel.

De igual forma, este primer paso de la industria podría tener consecuencias para Disney y su departamento de animación, dado el alto nivel de trabajo que asigna por artista, teniendo en cuenta el reciente éxito de taquilla para Elementos y el próximo estreno fechado para diciembre, Wish.