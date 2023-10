De Broadway al cine: Los musicales grabados para los fanáticos extranjeros

El musical 'Mean Girls' ya tiene filmación profesional y llegará a los cines internacionales en 2024; destacamos toda la información de su transición del Great White Way a la gran pantalla

La grabación de 'Mean Girls' estará formada por actrices que hicieron su debut en Broadway en el 'cast' oficial de 2018. IMDB

Para los fanáticos del teatro musical, el Great White Way –nombre con el que también se conoce a Broadway, Nueva York– es el lugar más emblemático de este arte en América, donde miles de actores, bailarines, artistas y productores se reúnen todo el año para traer nuevas ofertas a las tablas y para las distintas audiencias, pese a solo ser de habla inglesa.

La popularidad de este punto de encuentro artístico también presenta retos para los asistentes, ya que más de 2,8 millones de visitantes entre 2018-2019 fueron extranjeros, según reportes oficiales de Broadway League, y con la llegada de la pandemia por el coronavirus, asistir a los espectáculos se hizo aún más complicado.

El musical está basado en la cinta homónima de 2004 y el libro 'Queen Bees and Wannabees' de Rosalind Wiseman de 2002. IMDB

Aun así, los amantes de los musicales continúan deseando ver los shows y conocer a sus actores favoritos, por lo que por años se ha solicitado la filmación de forma profesional de los musicales más visitados en Broadway, siendo Hamilton (2021) uno de los primeros en popularizarse en la plataforma de Disney Plus de forma internacional.

Plataformas internacionales como BroadwayHD han hecho posible que fanáticos fuera de Estados Unidos puedan acceder a diversas grabaciones de sus shows favoritos, con el uso de un VPN autorizado para acceso intercontinental. Sin embargo, en América, el consumo de musicales varía entre plataformas oficiales y grabaciones amateur, de forma periódica en plataformas públicas.

Esta grabación evidencia el aumento de interés de nuevas generaciones en consumir teatro musical en diversos formatos. IMDB

Ahora, con la popularidad de estos formatos virtuales, y tras las complicaciones de viajes debido a la covid-19, las productoras de Broadway han acuerpado la petición de los fanáticos de llevar a la pantalla grande y chica los espectáculos de las tablas de los más de 40 teatros en el Theatre District de la ciudad de Nueva York.

Es así como obras musicales de la talla de Hamilton (2015), Newsies (2011) y ahora, Mean Girls (2018) han llegado a las plataformas de streaming para disfrute de todos los fanáticos. Con la nueva grabación de Mean Girls, dirigida por Arturo Pérez Jr. y Samantha Jayne, Broadway llega nuevamente a las salas de cine, contando con un elenco formado por Angourie Rice (Spiderman: Far From Home) quien interpretará a Cady, con Auli'i Cravalho (Moana in Moana) como Janice y Jaquel Spivey (estrella principal de A Strange Loop en Broadway) como Damian. Regresarán de la película original Tina Fey (Ms Norbury) y Tim Meadows (director Duval), mientras que Renée Rapp, que interpretó el papel de Regina George en Broadway, ahora interpretará el papel en la pantalla.

Musicales como 'In The Heights', 'Dear Evan Hansen' y 'Hamilton' han sido llevados a la pantalla grande y chica. IMDB

A ellos se unen Avantika como Karen, con Bebe Wood (Love, Victor) como Gretchen, completando el famoso trío de “Las Plásticas” junto a la Regina de Rapp. También está en el reparto Christopher Briney (The Summer I Turned Pretty), que interpreta al interés amoroso Aaron, junto a Jenna Fischer (The Office), que interpretará a la mamá de Cady, la señora Heron; mientras que Busy Philips (White Chicks) interpretará a la mamá de Regina. También está involucrada Ashley Park (Emily en París), quien originó el papel de Gretchen en Broadway, aunque su nuevo papel para la película aún no se ha revelado.

La llegada de esta nueva filmación estaba originalmente planeada para ir directamente al catálogo de Paramount+ como estreno de streaming exclusivo, pero ha sido confirmado que se estrenará en cines a partir del 12 de enero de 2024. En el trailer de la película, que ha sido mostrado en las funciones exclusivas del Taylor Swift Eras Tour Movie en diversos países, los fanáticos han podido ver un poco de lo que vendrá del musical.

"La llegada de esta nueva filmación ('Mean Girls') estaba originalmente planeada para ir directamente al catálogo de Paramount+ como estreno de 'streaming' exclusivo, pero se confirmó que se estrenará en cines a partir del 12 de enero de 2024".

“Estás aquí para el evento musical del año”, adelanta el trailer antes de mostrarnos un vistazo de Reneé Rapp presentándose como la Queen Bee, Regina George, usando el ahora icónico collar con la inicial “R” del personaje. También se muestran vistazos de algunos de los momentos clave que hicieron que la película original de 2004 fuera tan grandiosa: el libro quemado de color rosa intenso, el infame autobús, la sudadera con capucha azul de Damian, el traje de graduación morado de Janis, la actuación de “Jingle Bell Rock” en el gimnasio, y el inolvidable “Entra, perdedor” de Regina.

La película está supervisada por los productores Paramount Players junto con Lorne Michaels y Tina Fey. Fey ha escrito el guion, con música de Jeff Richmond y letra de Nell Benjamin, así como con Kyle Hanagami para las coreografías.

Musicales como 'Newsies' (2011) han sido distribuidos internacionalmente a través de plataformas de 'streaming' como Disney Plus. IMDB

Mean Girls sella simbólicamente la popularización de una nueva generación de musicales que buscan también ser parte de la pantalla grande, aunque sin restar la esencia de lo que se vive en Broadway ocho veces a la semana desde hace décadas. Esto se ha visto con otros musicales que han llegado a la pantalla grande y chica recientemente como Dear Evan Hansen (2021), In The Heights (2021), Come From Away (2021), y Bob Esponja El Musical: En Vivo! (2021).

Con esta nueva oferta, y siendo uno de los títulos con más relevancia tanto en el cine como en el teatro (nacida del libro de 2002 Queen Bees and Wannabees, de Rosalind Wiseman) se cimenta el vívido interés de los fanáticos en consumir teatro musical de nuevas formas, más allá de las fronteras físicas, y la escucha activa de las productoras en una generación activamente involucrada en el éxito global y económico del teatro musical.