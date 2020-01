Esta Noche

Dejemos avanzar el día,

que la noche llegue precipitada

descubriéndonos nosotros el uno al otro.

Olas fortalecidas nos traerán de vuelta.

Imagino purgar el frío de tu cama.

Si hoy no podemos amarnos,

tendré que mutilar mis ganas en sueños.

Los pasos dolerán, como ese adiós,

inútil sentimiento de la culpa,

fantasma exorcizado si me pides

que me vaya. Mirada al vacío que evita

el llover salado en mis mejillas.

Pequeñas pulsaciones retumbando

en mis adentros.

El inútil intento de agitar la despedida

muda de mi mano.

Daños nucleares. Se rompe cada impulso

de hablar entre mis dientes. El beso

necesario prueba su ahogado intento.