Los nuevos talentos se apoderan de los Grammy 2020

Eilish ganó el premio como mejor nuevo artista del año. EFE

La 62 edición de los premios Grammy, uno de los galardones más importantes de la música, se efectuó este domingo en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos.

Al iniciar la gala musical Alicia Keys, anfitriona del evento, dedicó un mensaje a la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, fallecido ese mismo día junto a su hija Gianna de 13 años y otras siete personas, en un trágico accidente en helicóptero.

“Todos estamos sintiendo una inmensa tristeza. Hoy temprano, Los Ángeles, Estados Unidos y todo el mundo perdió a una gran persona. Tenemos nuestros corazones rotos en la casa que Kobe construyó”, expresó.

Dando inicio a las presentaciones, la inyección de juventud no pudo faltar en esta edición, donde Lizzo, Eilish y Lil Nas X ofrecieron un repertorio de buena música.

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish se alzó como la máxima figura de la noche, al llevarse a casa cuatro estatuillas: álbum del año con 'When We Fall Asleep, Where Do We Go?'; grabación del año con 'Bad guy'; mejor canción del año con 'Bad guy' y por último como mejor nuevo artista del año.

Rosalía interpretó en el escenario 'Juro que' y 'Malamente'.

Al recibir uno de sus premios, la intérprete de 'When the Party's Over' agradeció a sus fanáticos diciendo: “Siento que no se ha hablado lo suficiente de ellos esta noche porque son la única razón por la que cualquiera de nosotros está aquí”.

La artista de 18 años alcanzó la fama por su sencillo 'Ocean Eyes', que fue publicado en 2016 y se convirtió en un fenómeno viral.

En tanto, Lizzo, de 31 años, se quedó con tres premiaciones, mejor performance pop solista por 'Truth Hurts'; mejor performance tradicional R&B por 'Jerome' y mejor álbum de urbano contemporáneo por Cuz I love you (Deluxe). La rapera estadounidense publicó dos álbumes bajo un sello independiente, titulados Lizzobangers en 2013 y Big Grrrl Small World, en 2015 y ha ganado dos Soul Train Music Awards, además de haber sido nominada tres veces a los American Music Awards y cuatro a los MTV Video Music Awards.

Mientras que Lil Nas X consiguió llevarse dos galardones. El joven cantante se hizo popular por su sencillo country rap 'Old Town Road', el cual consiguió volverse viral como parte del 'Yeehaw Challenge' en la aplicación de videos cortos, TikTok. Su canción llegó a la primera posición del listado Billboard Hot 100 y fue sacado de la lista Hot Country Songs después de debutar en la posición número 19.

Por otro lado, Usher lideró un tributo a Prince, y John Legend a Hussle, que fue reconocido con dos Grammy, junto a DJ Khaled, Meek Mill, Roddy Rich, Kirk Franklin y YG.

Ariana Grande, Camila Cabello, Los Jonas Brothers y Demi Lovato subieron al escenario donde derrocharon talento.

La fuerza de la música latina no se quedó atrás y se hizo sentir con la presencia de Rosalía, quien ganó como mejor álbum de rock, urbano o alternativo .

“El flamenco para mí es una inspiración. Muchísimas gracias por defender y creer en mi música”, manifestó la cantante española que durante su presentación interpretó y bailó 'Juro que' y 'Malamente'.

Por su parte, el cantautor español Alejandro Sanz ganó en la categoría mejor álbum pop latino con El Disco.

El creador de 'Amiga mía' y 'Corazón partío' sumó a su lista otro reconocimiento entre los que ya se encuentran 24 Grammy Latino.

Ariana Grande, una de las artistas más aclamadas en la alfombra roja.

Alfombra roja

Artistas y personajes reconocidos mostraron sus mejores atuendos en la gala. La que sorprendió en la alfombra roja fue Ariana Grande, quien apareció con un vestido gris ancho, guantes largos en el mismo color y mostró su cabello en un tono más claro, con un peinado de cola de caballo.

Camila Cabello deslumbró en la red carpet con un traje largo color negro sin mangas y su cabello lacio, un estilo que no suele llevar, ya que siempre muestra sus rizos.

En tanto, Rosalía lució un vestido de cuero en color rojo con un corte diagonal y flecos en la parte inferior de la falda que estaba sujetada con un cinturón del mismo tono.

La leyenda del rock Ozzy Osbourne asistió a la alfombra en compañía de su hija Kelly, ambos resaltando en sus outfits el color negro.