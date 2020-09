¿Crees ser una persona emocionalmente inestable?

Una paciente me escribe lo siguiente: “Últimamente me he sentido muy inestable con mis emociones, paso de la rabia a la tristeza y luego me siento en calma, algo de alegría, pero no dura mucho. Estoy preocupada. No sé si me estoy convirtiendo en una persona emocionante inestable”.

Las emociones tienen un ciclo, son cambiantes. ¿Te imaginas una risa que nunca termina? Haría doler los músculos de tu cara. Entonces, una risa eterna, eventualmente se convertiría en un dolor permanente. Si sientes que pasas de una emoción a otra, probablemente sea porque estás pasando por un momento en el cual tu vida te pide y te obliga a generar cambios. A veces tus circunstancias te exponen a mucha dinámica y ese dinamismo le cambia el ritmo a tus pensamientos y emociones, haciendo que sientas que subes y bajas.

¿Cuál sería una buena pretensión? Dejar de buscar la quietud. La estabilidad también puede ser vista como la ausencia de movimiento, lo firme no se mueve, es rígido, y todo lo inflexible carece de fertilidad.

Todo lo contrario pasa cuando te mueves; el movimiento y el cambio son elementos principales de tu desarrollo evolutivo. Los necesitas, por eso te sientes inestable.

Imagina que tienes en una mesa muchos vasos, tenedores y otras cosas; si la mueves también se moverá lo que está encima de ella, lo mismo pasa con tus emociones, ellas se mueven de acuerdo con el movimiento que tiene tu vida, y eso es normal. Moverte es saludable, es vida en constante renovación. Lo que no se mueve no cambia y sin cambio no hay evolución.

Tu vida eventualmente encontrará algo de estabilidad sin perder su movimiento y su capacidad de adaptación. Todo eventualmente se calma, baja su ritmo y se aliviana; ese fenómeno también ocurrirá con la intensidad de lo que hoy sientes, el paso de una emoción a otra será menos drástico.

Dale tiempo a tu mesa, a veces hace falta una buena sacudida para reordenar tu vida.

Psicólogo