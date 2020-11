Maffio: 'La música debe ser el vehículo para llevar felicidad a las personas'

Carlos Ariel Peralta Mendoza, conocido en el ámbito musical como Maffio (Santo Domingo, 24 de enero de 1986), es productor, compositor y cantante de música urbana. Desde temprana edad dio sus primeros pasos en el mundo artístico. A los nueve años compuso sus primeras canciones y más tarde se encaminó hacia la producción. El intérprete de 'No tengo dinero' ha hecho colaboraciones con artistas como: Farruko, Joey Montana, Nacho, Nicky Jam, Akon, Justin Quiles, Fonseca, Gente de Zona, Juan Magán y Paulina Rubio. El año pasado presentó su álbum de estudio llamado 'Sancocho'; este 2020 lanzó 'Tumba Gobierno' que incluye 14 temas con más de 20 colaboraciones de artistas reconocidos. Entre sus apuestas se encuentra la canción 'Uchi Wala', que es interpretada por Nicky Jam y Akon. Esta melodía con ritmos caribeños invita al público a liberarse del estrés, las preocupaciones y a disfrutar de los momentos agradables de la vida. En esta ocasión, el creativo dominicano ganador de varios Grammy Latinos conversó con La Estrella de Panamá mostrándose alegre y agradecido por su último trabajo, donde no solo se enfocó en crear ritmos pegajosos, sino en hacer un rescate de la cultura. Durante la entrevista resaltó la importancia del respeto y la humildad, dos aspectos que considera primordiales para mantenerse en este sector tan competitivo. Dejando atrás el ego y sonriendo en cada momento, Maffio expuso cómo las vivencias de su infancia le inspiraron en esta nueva entrega musical. Además, compartió su experiencia como cantante, una faceta que pocos conocen y describió su crecimiento profesional a lo largo de todos estos años.

Maffio obtuvo un Grammy Latino en 2016 con el Mejor Álbum de Tropical Fusión, por Visualízate de Gente de Zona. ? Cedida

¿Cómo nace la titulación de tu nuevo álbum?

El nombre de mi álbum 'Tumba Gobierno' proviene de unos petardos pequeños caseros que usábamos en mi barrio en República Dominicana, y cuando no había dinero para comprar explosivos, nosotros hacíamos el nuestro. Hay uno en específico que tiene el nombre con la cual titulé mi álbum.

¿Cómo reuniste a tantas voces en este proyecto?

Todo empieza por la amistad. A parte de ser colegas son amigos a los que puedes llamar para cualquier cosa. Tenemos una relación muy bonita que se refleja en la música. Ciertamente las melodías son lo de menos cuando hacemos magia en el estudio.

En una industria tan competitiva como lo es la músical ¿cómo se logra destacar?

Es importante tener la cabeza bien puesta, saber lo que uno quiere en realidad, y a dónde uno quiere llegar porque con la competencia que hay en la industria muchas veces se puede caer fácilmente en la ola de lo que todo el mundo está haciendo. Es importante saber quién eres, qué te inspiró al inicio y no dejar atrás tus raíces. Es ahí donde se empieza a marcar la diferencia en este ámbito.

Productor, compositor y cantante, de estas tres facetas ¿cuál ha representado el mayor reto para ti?

Pienso que ha sido cantar. Mucha gente no sabe que canto, escribo e interpreto mis canciones. Solo pensar que me tienen que escuchar me da un poco de vergüenza.

¿Cómo describes tu evolución musical?

Me dirijo hacia el mismo horizonte que empieza cuando uno tiene que adoptar ideas frescas y saber lo que quiere hacer. Procuro que el sonido que utilizaba en 2008 varíe a lo largo de los años y que no sea igual al del 2020. Pero no importa el tiempo, lo único que no cambia es que siempre me mantengo creando cosas nuevas.

¿Cómo nace la idea de crear nuevas letras y melodías que enganchen con el público?

Nace de tener una conexión con la gente y la calle. Trato de no envolverme en la burbuja de los artistas o parecer que soy inalcanzable. Me gusta mantener el contacto con la gente. Aquí en Miami me voy a los restaurantes, bailo y fumo juca. Disfruto darme mi baño de pueblo.

Ahora que mencionas la burbuja en la industria con todo relacionado a la fama y el reconocimiento ¿cómo logras que el ego no afecte?

El ego es la destrucción del ser humano. Quizá cuando era más joven este aspecto incidía en mi personalidad, pero a medida que fui creciendo mi mentalidad se transformó. Al pasar los años he tomado el rol de estudiante. Me gusta aprender de quien sea, del aseador, de mi hija que tan solo tiene 7 años. Me fascina preguntar mucho.

Hablemos de tus composiciones, ¿qué tanto te identificas con ellas?

No son vivencias mías exactamente, pero sí de personas que están en mi entorno. Me inspiro en la vida para escribir y otras veces hago historias. Es como ocurre en el séptimo arte, donde hay filmes de ficción que no tienen nada que ver con la realidad o películas que están basadas en hechos reales, lo mismo pasa con la música.

Ahora que hablamos de letras ¿qué opinas acerca de los términos explícitos dentro del género urbano?

No soy un santo. En ocasiones digo palabras obscenas, pero considero que debe de existir un balance. Todos los seres humanos decimos esas frases, y si alguien asegura que no menciona malas palabras, es mentira. En materia musical si haces una canción que contenga un lenguaje un poco fuerte, debes enviar un mensaje que equilibre lo que se está haciendo y que sea algo a la vez positivo. Ahora mi música va por una línea distinta. Incluso en la canción titulada 'Cristina' no se incluye un mal lenguaje.

¿Qué mensaje debe de llevar la música en estos tiempos?

La música debe ser el vehículo para llevar felicidad a las personas. Pero si me pongo a hablar sobre temas sociales eso es recordarle a la gente los problemas que ya existen en el mundo.

¿Cómo es Maffio fuera del ojo público?

En público y en privado soy la misma persona.

En ocasiones el trabajo demanda mucho tiempo, ¿cómo logras el balance entre tu vida familiar y lo que te apasiona?

El querer es poder. Si quieres tener un balance, si deseas que tu vida sea organizada, sí se puede hacer.

Ahora en esta cuarentena ¿cómo ha sido tu proceso de introspección?

Ha sido un momento para reflexionar, pasar más tiempo con la familia y apreciar las bendiciones que Dios nos da. Lo que debemos cultivar ahora es la paciencia. Hay que dejar todo en manos de Dios porque al final él es el único que sabe.

¿Qué es lo que más añora en estos momentos?

En estos instantes lo que más añoro es el respeto en la humanidad.

¿Algún sueño por cumplir?

Te lo diré. Esta meta ya la estoy trabajando. Consiste en sacar adelante el proyecto de crear una escuela en el Caribe junto a Akon.

¿Qué le dirías a los jóvenes que aspiran incursionar en la música?

Les diría que mantengan el respeto, la perseverancia, la integridad, la lealtad, el amor, la pasión, pero sobre todo que practiquen el respeto y la humildad. En estos momentos el mundo necesita de mucho respeto.

Luego de 'Tumba Gobierno', ¿qué sigue?

Todavía no sé. Me gusta vivir el día a día y fluir.