Raúl R. Rodríguez: ‘Voy a premiar la separación de la basura’

Raúl Ricardo Rodríguez “Triple R” , propone crear “pataconcitos municipales” controlados para reciclar la basura y premiar a la gente que lleve sus desechos separados, como por ejemplo lo orgánico de los plásticos y papeles.

Rodríguez es un ingeniero electrónico de 53 años que participa por tercera vez en una elección.

En 2014 fue aspirante a diputado por el circuito 8-4 y ahora busca por segunda vez la Alcaldía de Panamá, tras participar como candidato por la libre postulación en las pasadas elecciones generales.

Es vicepresidente del Partido Alternativa Independiente Social (PAIS). Ha sido scout y miembro del Club Rotario de Panamá.

Ornato

P: ¿Cuál es su propuesta para la recolección y disposición de la basura?

R: Vamos a alquilar o a comprar terrenos en las zonas donde se concentran los ‘pataconcitos’ para desarrollar espacios donde los ciudadanos podrán votar la basura, y así desde la alcaldía se realizará un trabajo de reciclaje; serán lugares que denominaremos ‘pataconcitos municipales’. Serán zonas controladas para evitar que los capitalinos arrojen la basura en cada esquina que se encuentren. Nosotros nos vamos a encargar de separar los desechos que se pueden reciclar y llevarlos al lugar donde se tienen que disponer. Además, los panameños que lleven la basura separada, por ejemplo lo orgánico de lo plástico, van a ir acumulando puntos que la alcaldía premiará por ese buen comportamiento.

P: ¿Cuál sería su propuesta para embellecer la ciudad, sobre todo las áreas que tiene aspecto ruinoso?

R: Mi plan municipal tiene cinco ejes principales que son: seguridad, ambiente y desarrollo sostenible, desarrollo urbano, desarrollo social y gestión municipal. En ese sentido vamos a reubicar a los buhoneros y artesanos que están en medio de las calles o en las aceras, que interfieren con el paso del peatón. Vamos a crear una especie de mercado de las pulgas, en los que se puede comprar todo tipo de artículos, habrá gastronomía, artesanías y actividades culturales, para que los turistas nacionales y extranjeros cuenten con una zona agradable y de esta manera desarrollar la actividad de los microempresarios.

Proyectos

P: ¿Cómo va a promover los espacios públicos?

R: Vamos a convertir el distrito capital en una ciudad inclusiva, logrando que en todos los sectores puedan transitar y pasear los discapacitados. Hay un 60% de construcciones en Panamá que no planificaron la inclusión de las personas discapacitadas. Nosotros vamos a entregarles a esos empresarios, dueños de esos negocios, el plano aprobado de las mejoras que hay que hacer para que Panamá se convierta en un distrito inclusivo. Es una iniciativa que vamos a desarrollar junto con empresarios que cooperarán con los materiales de construcción y así los locales comerciales puedan ser accesibles a esa población. También pagarán la mano de obra que se requerirá para desarrollar el proyecto y la Alcaldía de Panamá proporcionará los nombres y apellidos de las personas de cada una de las áreas donde se va a ejecutar el proyecto y con ello se generan empleos.

P: ¿Qué tiene contemplado para el retiro de placas y calcomanías y eliminar las largas filas?

R: Yo creo en la transformación digital del municipio y todo el servicio que brinda al ciudadano. A través de su celular podrá hacer el pago, solicitud completa y lo único que va recibir es si desea ir a buscarla o si desea que se entregue a domicilio. Nadie va a hacer una sola fila en la alcaldía de Raúl Ricardo Rodríguez.

Solución para via Argentina y calle Uruguay

P: ¿Cuál es la solución final para las inundaciones en la via Argentina?

R: Vamos a revisar todo el proyecto que se ha realizado. Entendemos, por expertos en ingeniería civil, que hubo una deficiencia en el ensanche de las tuberías para poder recoger las aguas servidas de las lluvias que provocan las inundaciones, lo que hizo que comerciantes cesaran sus negocios.

P: ¿Y la calle Uruguay?

R: En cuanto a la calle Uruguay y su reactivación, hay que invitar a los panameños para que participen transformándolo, dándole espacio a los artesanos para que expongan sus creaciones, realizando ferias libres bien controladas para que los capitalinos puedan ir los fines de semana, impulsando actividades culturales, gastronomía y todo lo que atraiga al panameño y a los turistas.

Organización

P: ¿Cómo piensa cogobernar en el Consejo Municipal?

R: Yo aspiro a poder tener 14 representantes de PAIS en el Consejo Municipal, pero en el caso que no sea así, me considero una persona de consenso. Todo el que me conoce en el ámbito político trabajando, caminando sabe que soy una persona de consenso. Vamos a sacar a la política de estos a través de proyectos, y le aseguro que los candidatos a representantes que ganen, cuando le presentemos los proyectos, el recurso económico, el personal para que hagan los proyectos que se requieran en cada comunidad, van a decir que si porque van a quedar como los reyes de esos corregimientos y se van a querer reelegir.

P: ¿Cuál es su candidato para vencer?

R: Cada uno tiene excelentes ideas, una maquinaria y proyectos, la diferencia es que tengo 18 años en esto, desde el 2016 trabajando para llegar a la Alcaldía de Panamá, ya fui candidato por la libre postulación, demostré determinación, tener un plan y vencer a partidos políticos poderosos. Lo que tengo que vencer es a la gente para que ya deje de votar por pasiones y grandes campañas millonarias ¿por qué tengo que convencer para que me veas? El poder lo tiene el ciudadano y eso es lo que tenemos que vencer. Hay siete candidatos, y si los otros seis seguimos dividiendo los votos le estamos dando en bandeja de plata al actual alcalde y eso es lo que tenemos que evitar. Nadie se quiere bajar y yo no lo voy a hacer, me mantengo hasta el final.

Candidato optimista

P: ¿Por qué insiste en buscar la Alcaldía de Panamá?

R: En el año 2017 iniciamos este proyecto de llegar a la Alcaldía de Panamá, en las pasadas elecciones de 2019 como libre postulación, hoy como candidato de grupo PAIS. Hemos caminado los 26 corregimientos de este distrito, conocemos los problemas, tenemos las propuestas y el equipo para resolverlos, y eso es lo que nos diferencia de las otras propuestas, porque hemos ido a la periferia, tanto del lado norte como del este, que son zonas que están muy olvidadas que no tienen, incluso, espacios para el esparcimiento de los residentes.

P: ¿Se considera un candidato optimista para vencer?

R: Claro que sí, yo creo que el panameño va a cambiar, va a tomar decisiones importantes a partir de estas elecciones, y soy un candidato que quiere hacer las cosas bien, sin politiquería, lo que tenemos que hacer es volcarnos al servicio de la comunidad.

Más personal

P: ¿Cómo se ve usted en 2029?

R: Yo me veo influyendo en muchos panameños y sobre todo en la juventud para un mejor Panamá.

P: ¿Cuál será su proyecto insignia?

R: Convertir a Panamá en una ciudad inclusiva, ese es el legado que quiero dejar.

P: ¿Su principal temor?

R: Que les pase algo a mis hijos y a mi nieta de 4 años.

P: ¿Cuál es su plato favorito?

R: Espagueti con salchichas, un plato que me enseñó mi papá.