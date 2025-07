Medidas del Meduca para retomar el año escolar tras huelga docente

La guía servirá de apoyo en el aula para que los docentes puedan ir incorporando paulatinamente contenidos rezagados del primer trimestre a medida que avanza el segundo. “No podemos seguir adelante si no se entendió lo básico del trimestre anterior”, subrayó la funcionaria.

“Es una guía estratégica para la recuperación de aprendizajes, no de todo el trimestre perdido, sino de lo más esencial”, detalló De León Cotes.

Para atender este desafío, el Meduca ha elaborado una estrategia para que los docentes puedan reforzar los conocimientos clave que no se impartieron durante el paro. En conversación con La Estrella de Panamá, la viceministra de Educación, Agnes De León Cotes, explicó que se trata de una guía dirigida exclusivamente a los docentes afectados por la paralización.

“Hemos expresado nuestro interés de estudiar, así sea de forma virtual, pero no hemos recibido respuesta del cuerpo docente”, manifestó.

Acuerdo entre Meduca y docentes

Uno de los puntos clave del acuerdo firmado el 11 de julio establece que no se pagarán los salarios correspondientes a los días no laborados durante la huelga. No obstante, se contempla la posibilidad de gestionar con la Contraloría un adelanto de una quincena como contraprestación por el trabajo adicional que implica la recuperación académica.

La viceministra también aclaró que los docentes que fueron reemplazados o estaban en proceso de ser notificados con destituciones antes del acuerdo deberán seguir el debido proceso.

En cuanto a los casos en que ya hubo nombramientos interinos, De León Cotes explicó que estos permanecerán vigentes hasta que se resuelvan los procesos legales. “El decreto 17 permite estos nombramientos de forma temporal, pero se respetará el derecho de los docentes a presentar reconsideraciones y defender su posición”, afirmó.