‘Negrito’ no entiende porqué Thomas no convoca a jugadores de la LPF

Para estar en la Selección Nacional, el técnico Thomas Christiansen tiene un gran requisito, debes militar en alguna liga internacional, eso le niega la oportunidad a jugadores de la Liga Panameña Fútbol, una decisión que Alberto Quintero respeta, pero no comprende.

“Bueno la verdad no sé porque Thomas ha tomado la decisión esa, de no convocar a los jugadores de la LPF, pero yo creo que nuestro fútbol ha crecido muchísimo, creo que en cualquier momento puede necesitar a cualquier jugador acá y le puede responder, así que él no tiene la puerta cerrada, sino que el fútbol es de competencia y los jugadores que están hoy en día están compitiendo en grandes ligas, entonces eso también hay que respetarlo, las decisiones que tome el entrenador”, dijo Quintero hoy durante el entrenamiento del Plaza Amador.

“Pero mientras los jugadores estén bien, y sean elegibles, creo que pueden tener una gran oportunidad de estar a nivel de selección entonces ya la decisión que haga Thomas tenemos que respetarla toda, igual acá estamos compitiendo, estamos bien, para que, si en algún momento puede necesitar de alguno de nosotros, allí vamos a estar”, agregó.

Quintero, de 37 años, tiene 137 partidos con ‘La Roja’, entre Eliminatoria (45), amistosos (41), Copa Oro (27), Uncaf (10), Liga de Naciones (10), Copa América (3), eliminatoria a Copa América (1).

Su último partido con Panamá fue el 24 de marzo de 2024, que fue el tercer lugar de la Nations League.

Debutó con la Absoluta el 22 de agosto de 2007, en un partido amistoso ante Guatemala.