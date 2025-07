Sin embargo, el debut de Davis con la camiseta de los placinos tendrá que esperar, ya que el propio técnico del equipo, Mario Méndez, afirmó que el jugador aún no está listo para jugar y deberá esperar al menos una semana más para coger forma y entrar en dinámica con el equipo.

“ Todavía no está para la Jornada 1. Estamos trabajando sobre él, tratando de ver como se siente, su estado físico...Solo tiene dos días de entrenamiento, debemos darle una semana más de entrenamiento para que él pueda adaptarse e ir encontrando el ritmo poco a poco ”, aseguró el entrenador del Plaza Amador.

“ Sabemos la responsabilidad que tenemos de defender el título, así como también compromisos internacionales que debemos afrontar de la mejor manera. Esta es una institución que exigirá lo máximo siempre, la octava ya eso se olvidó, ahora vamos por la novena. No será fácil, hay equipos que se han reforzado muy bien, tenemos que competir a un mejor nivel. La competencia estará buena para este torneo ”, expuso Méndez.

“ La base de este grupo se ha mantenido. Han llegado buenos jugadores como Philips que ha regresado, Eric Davis también. Seguro que por ahí llegará alguno otro, no lo sabemos, pero lo importante es que tenemos un buen grupo. Vamos a enfrentar a un gran equipo como el Árabe Unido, un club con historia, no hay que relajarse, vamos por buen camino y tenemos nuestros objetivos claros ”, aseguró el jugador placino.

Quintero, a su vez, habló sobre el hecho de que Thomas Christiansen, entrenador del equipo panameño, no haya llamado algún jugador de la liga local en la última convocatoria.

“No se por qué Thomas a decido tomar la decisión de no llamar a los jugadores de la LPF. Nuestro fútbol ha crecido muchísimo, creo que en cualquier momento pueda necesitar a un jugador de acá y le pueda responder. El no tiene las puertas cerradas, simplemente el fútbol es de competir y los jugadores que están hoy en día están en grandes ligas, eso también hay que respetarlo. Ya la decisión que tome el entrenador, hay que respetarla”, señaló Quintero.