Mario Saldaña, colores a través del gentilicio y el arte

Mario Saldaña centra su trabajo en la proyección del folclore panameño. Cedida

El artista plástico panameño Mario Ariel Saldaña nació el 12 de enero de 1977, en la provincia de Chiriquí . Su afición por el arte surgió desde pequeño. “Tenía interés por el arte; lo miraba en cada cosa que realizaba, siempre estaba con el lápiz y un papel donde dibujada lo que miraba”. Recuerda que cuando apenas era un niño, era complejo encontrar una escuela de bellas artes en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, tomó clases con su tío Verísimo Castillo, en cuyo honor fue nombrada la Escuela de Bellas Artes en Puerto Armuelles. Luego de dejar su tierra chiricana, Saldaña llegó a la ciudad de Panamá donde estudió publicidad y mercadeo con especialización en diseño gráfico. Luego incursionó en el mundo de los libros trabajando con la librería El Hombre de La Mancha, más tarde viajó a Costa Rica con la librería Desarrollos Culturales Costarricenses. A su hoja de vida se anexa su experiencia con la compañía Macintosh en Panamá, donde por seis años afianzó su pasión por el arte digital. Hoy se dedica exclusivamente al arte. Murales, preparación de inducciones artísticas, obras con sentido social, arte plasmado en indumentarias, agendas, lienzos, y otros objetos destacan con su sello. Hoy suma más 16 exposiciones (nueve individuales); 13 han sido presentadas en Panamá, una en Buenos Aires, una en Perú, una en Ankara, una en Estambul, y cuenta con más de 75 piezas alrededor del mundo. Saldaña es un imán del arte contemporáneo, donde se ha impuesto la tarea de resaltar el costumbrismo local imponiendo su propio estilo. En sus trazos coloridos retrata a la mujer panameña engalanada con la pollera o el traje congo y exhibe los detalles de las molas. Para él: “el arte es la identidad perfecta de todo país”. Con esa frase deja abierto su compromiso y pasión por las costumbres y tradiciones del territorio nacional. Conozca al creativo, quien comparte con los lectores de La Estrella de Panamá su ADN artístico y expone sus técnicas a la hora de crear las obras.

Mario Saldaña, colores a través del gentilicio y el arte

¿Tiene algún referente?

Marc Chagall fue un pintor francés de origen bielorruso. También admiro el trabajo de Giuseppe Arcimboldo, quien fue un pintor italiano conocido por sus representaciones del rostro humano en las flores, frutas, plantas y animales. En la librería me daba gusto viendo libros de arte.

¿Cómo define su estilo pictórico?

Lo defino como costumbrismo panameño en un mundo de fantasía.

¿Cuándo empezó en el muralismo?

El muralismo salió de la nada, creo que empecé en los restaurantes, es un campo que me gustaría ir perfeccionando gradualmente.

Mario Saldaña, colores a través del gentilicio y el arte

¿Cómo describe su proceso creativo?

El proceso creativo es mi parte favorita. Esto ocurre cuando estoy frente al mar, viajando, o a veces depende mucho de las emociones que tenga en el momento; entonces procedo a crear la imagen fotográfica y voy directo al lienzo. Una vez culminado este paso, posteriormente van naciendo las siguientes obras de la colección.

¿Cuál es su ritual antes de pintar?

No tengo un ritual específico, pero sí me gusta pintar con la tranquilidad en la noche. Para fluir me gusta estar relajado, por eso los fines de semana me dedico a pasar tiempo con amistades, salir a caminar y reír bastante.

“La idea no es querer ser pintor, es amar lo que haces y seguro que lo demás viene solo. Creo que si pinto una obra pensado cuánto me van a pagar me puedo bloquear. Hay que hacerlo con el corazón. En Panamá todo es rentable, así que exhorto a que pinten”.

¿Trabaja con música?

Depende de lo que esté pintando, a veces sí, y veces no. Un ruido que no me gusta escuchar cuando estoy creando piezas es la televisión o a alguien hablando. Adoro el silencio. Cuando preparo fondos, y si lo hago en el día coloco música en inglés o la serie Putumayo “música del mundo”.

Mario Saldaña, colores a través del gentilicio y el arte

¿Compraría Mario Ariel Saldaña una obra de Mario Ariel Saldaña?

Sí. Ya compré y me regalé dos.

¿Tener un plazo de entrega ha llegado a agobiarle?

¿Te imaginas la presión que tenía en el mundo de los libros y la tecnología? Más que agobiarse es saber organizarse, por eso me gusta trabajar con fechas porque cuando te dicen que tengas el proyecto listo, ese es el problema (risas) .

Para ser un buen pintor, ¿qué cualidades se deben reunir?

Creer en ti, que te fascine mucho lo que haces, y lo más importante, ser tú mismo.

¿Es rentable ser pintor en Panamá?

La idea no es querer ser pintor, es amar lo que haces y seguro que lo demás viene solo. Creo que si pinto una obra pensado cuánto me van a pagar, me puedo bloquear. Hay que hacerlo con el corazón. En Panamá todo es rentable, así que exhorto a que pinten.

¿Cómo ve el apoyo a los artistas?

Somos un país pequeño y para mí no fue fácil. Creo que debemos cambiar la mentalidad de esperar apoyo gubernamental, es mejor enfocarse en uno y que la obra hable por sí sola, eso se transmite y el apoyo llega solo. Lo que sí debe hacerse es apoyar con más material en las escuelas. Esto es un tema más que nada de la persona que esté en el momento en el puesto y cómo se desarrolle.

¿Cómo ve al sector artístico en los próximos meses?

Lo veo muy distinto a lo que fue en 2020. Es esperanzador y emocionante ver la cantidad de emprendedores y artistas que hay en la actualidad. Eso me alegra muchísimo. Siempre he dicho que el arte es eso, crear, reinventarse y ser tu propia competencia.

¿En qué proyectos está trabajando?

Nunca paro de trabajar, pero sí me estoy tomando dos meses de descanso. En 2020 tenía planificada la muestra número 17 y gracias a Dios se dio. Ya tengo pensada mi hoja de ruta para 2021 y 2022. Estoy enfocado en que cada panameño y extranjero tenga un poco de mis obras. Como publicista y diseñador gráfico lo aplico a mi arte, así que trabajo hay.