Covid-19: avanza la vacunación pediátrica de cara al inicio de las actividades escolares

Según los expertos, la mejor decisión es llevar a los niños a vacunarse sobre todo ahora que viene la temporada escolar. Aris Martínez | La Estrella de Panamá

Luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá aprobara en enero de 2022 la aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2 en niños de entre 5 y 11 años, aún hay padres que siguen preocupados por la seguridad de las mismas, pese a las recomendaciones que brindan los médicos y científicos. En contraparte, otros admiten que sí vacunarán a sus hijos, ya que se acerca la jornada escolar y lo principal es evitar más contagios.

Tal es el caso de Suley Pérez, madre de cuatro (dos niños pequeños, una niña y un adolescente), quien admitió a este medio que antes de llevarlos a vacunar lo pensó 'varias veces', sin embargo, viendo la situación y el aumento de los contagios con la variante ómicron decidió hacerlo.

“Llevé a vacunar a los dos más grandes porque a los dos más pequeños aún no les toca. La verdad es que nos fue bien; ninguno ha tenido efectos secundarios. Creo que la desinformación pone tantas barreras y a la vez hace tomar las decisiones incorrectas. Lo cierto es que me dije a mí misma: 'Si ya estoy vacunada con las tres dosis, a los niños también hay que llevarlos, sobre todo porque pronto entrarán a la escuela de manera presencial, y es mejor evitar'”, detalló Pérez.

Para la madre panameña, además de ser relevante el proceso de inmunización, es necesario preservar la cultura preventiva con el uso de la mascarilla. “Hay que hacer caso a las autoridades porque las vacunas, por muchos años, han demostrado que son eficaces en escenarios como el que estamos viviendo actualmente”, expresó.

En Panamá hay alrededor de 522,198 niños con edades entre 5 y 11 años. Aris Martínez | La Estrella de Panamá

Mientras tanto, Nicanor Sánchez, padre de una niña de ocho años, aún tiene dudas pese a que; 137,232 dosis pediátricas han sido aplicadas hasta el 13 de febrero según el informe del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

PAI también reveló este 14 de febrero que se han aplicado un total de 7,430,176 dosis de vacunas contra la covid-19, de las cuales 3,301,620 son primera dosis; 2,904,120 segunda dosis; 1,214,047 dosis de refuerzo y 10,389 tercera dosis a inmunosuprimidos.

“Varias personas me han preguntado cuándo la voy a llevar, pero no lo sé aún. Tengo que tomar esa decisión lo antes posible porque se acerca la jornada escolar y estoy seguro de que esto le impedirá el ingreso al aula de clases. Creo que no deberían presionar a las personas; sé que la salud es lo más importante ahora, pero con tantas cosas que uno escucha lo más que uno trata es de buscar el equilibrio; sin embargo, al final habrá que acceder. Gracias a Dios no he escuchado de ningún caso de riesgo con la vacunas en niños”, aclaró Sánchez.

En enero, durante la primera jornada de vacunación a niños, Eduardo Ortega-Barría, doctor y titular de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) dijo a la agencia EFE que “es razonable” que los padres tengan “dudas” debido a tanta información dispersa, parte de ella procedente de “fuentes que no son verdaderamente científicas, académicas o médicas”.

El Minsa está vacunando a niños desde los 5 años con Pfizer. Aris Martínez | La Estrella de Panamá

Pero, “les puedo decir con la seguridad que nos da la información científica que la vacuna (pediátrica de Pfizer) es segura, inmunogénica y es eficaz”, explicó el experto en enfermedades infecciosas pediátricas.

El plan de las autoridades sanitarias es vacunar a la mayor cantidad de niños posible antes del inicio de la etapa escolar que será este 7 de marzo y de manera presencial, luego de casi dos años sin pisar las aulas.

Xavier Sáez-Llorens, pediatra infectólogo en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel también aclaró mediante un comunicado de prensa que las vacunas tienen una alta eficacia en niños de 5 a 11 años de edad, y que los protegen contra la enfermedad grave.

Desinformación

Según una encuesta reciente realizada por la Kaiser Family Foundation (KFF), una organización estadounidense sin fines de lucro, alrededor de seis de cada diez padres en Estados Unidos dicen que no tienen suficiente información sobre la eficacia, los efectos secundarios o la seguridad de las vacunas pediátricas contra la covid-19.

De hecho, más de uno de cada seis padres que aún no han vacunado a sus hijos dicen que la necesidad de más información y pruebas e investigación es la principal razón por la que aún no han vacunado a sus pequeños contra la covid-19, según una publicación de CNN.

Sean O'Leary, vicepresidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo que es común que los padres adopten un enfoque cauteloso cuando se trata de sus hijos.

“En general, lo que hemos visto a lo largo de los años es que los padres tienden a ser más cuidadosos con sus hijos que con ellos mismos”, le dijo O'Leary a CNN.

“Es una de esas cosas que preceden a la pandemia. Cuando preguntas a los padres sobre sus preocupaciones, la seguridad está casi siempre en primer lugar, y con frecuencia dicen que no tienen suficiente información”, aclaró.

Efectos secundarios

Según Sáez-Llorens, los principales eventos secundarios que se han visto son similares a los de cualquier vacuna, entre ellos, dolor en el área en donde se aplicó la vacuna, fiebre en algunos casos, dolor de cabeza, fatiga, malestar general, pero usualmente estos eventos son de corta duración y desaparecen en la primera semana de haberse aplicado, así que son molestias tolerables.

A su vez enfatizó que es importante que los niños reciban los esquemas de vacunación actualizados y que la vacuna contra la covid-19 puede ser administrada al mismo tiempo que otras de forma simultánea.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la cobertura proyectada de la población meta - a partir de los 5 años- es de 83.2% con primera dosis; 73.2% con dos dosis; 45.8% dosis de refuerzo y 25.5% a la población entre 5 y 11 años.

La Operación PanavaC-19 informó que un total de 684,461 personas con enfermedades crónicas han sido vacunadas; 78,572 embarazadas, en postparto y madres lactantes.

A través de este programa de vacunación en visitas a instituciones públicas y visitas a empresas privadas se han aplicado 29,790 dosis. Las regiones han reportado también sus informes de vacunación de esta manera: Los Santos 494; Bocas del Toro 476; San Miguelito 423; Herrera 266 y Panamá Este 249.

El Ministerio de Salud enfatizó la relevancia de no bajar la Guardia y seguir aplicando las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarillas, gel alcoholado, pantalla facial en el transporte público, el distanciamiento físico en las actividades cotidianas.