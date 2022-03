'Conversatorio múltiple', un encuentro para el goce de la literatura nacional

Jaramillo se verá acompañado por diversos escritores y expertos en literatura. Archivo | La Estrella de Panamá

Luego de dos años de pandemia, el escritor y columnista permanente de La Estrella de Panamá, Enrique Jaramillo Levi, regresa a los estantes de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. con nueve obras originales publicadas en el periodo 2020-2021.

En el 'Conversatorio múltiple', que tendrá lugar hoy a partir de las 6:00 p.m. (entrada gratuita, siguiendo los parámetros de bioseguridad y vacunación), Jaramillo, acompañado por diversos expositores partícipes del panorama literario nacional, llevará a cabo un diálogo sobre las tramas y objetivos de cada obra y el trayecto del escritor.

En una conversación con 'La Decana', el columnista comentó sobre la génesis de estos proyectos editoriales que nacen de un confinamiento global y continuaron por un sentir de autocuidado. “En realidad, al principio no fue algo que me propuse como tal, o sea como libros. Por cuidarme de la pandemia me encerré a cal y canto y me puse a escribir como loco durante dos años (2020-2021)”, apuntó, “fueron saliendo cuentos, mini cuentos, poemas y ensayos breves, artículos de opinión, prólogos, que luego agrupé en seis libros”.

Además de estos libros, Jaramillo se dedicó a armar tres antologías sobre diversos aspectos del cuento como género más cultivado en Panamá y otras investigaciones literarias pendientes. Dentro de este ejercicio de años, el escritor comentó que “nunca había escrito tanto” en su vida y se preparó para hacer un evento que diera el protagonismo a cada uno, en las voces de colegas y allegados.

Asimismo, cada libro fue enviado y ofrecido a múltiples editoriales internacionales y nacionales, donde fueron aceptados para sus publicaciones respectivas. Jaramillo detalló que los libros como Hueso duro de roer (que reúne 50 cuentos), con prólogo de la escritora nacional Ela Urriola, fue publicado en Uruk Ediciones, de Costa Rica; Vuelta de tuerca: 100 cuentos, lo publicó Indeleble Editores, de Guatemala; mientras que los demás fueron publicados en Panamá. Además, publicó una gran compilación de 95 cuentistas nacionales –desde los nacidos en 1931 hasta los de 1992–, bajo el título Semblanza múltiple del cuento en Panamá, publicado bajo el sello del Banco Nacional de Panamá para el bicentenario, y lanzado en diciembre de 2020.

De igual forma publicó el libro Consumación de Eros (sobre el cuento erótico en Panamá), y una selección de estupendos cuentos de 44 mujeres panameñas que han publicado en lo que va del siglo XXI: Ofertorio: Secuencias y consecuencias. “Un esfuerzo arduo y tenaz, extenuante y grato a la vez, en todo sentido”, comentó, “algunos colegas me dicen que constituye un récord, tal vez mundial”.

Al consultarle por las tramas de cada obra, Jaramillo destacó que “sería imposible” detallarlas, al tratarse de colecciones de cuentos, poemas, ensayos, y que “cada texto tiene su propia trama”. “En general, en mi propia escritura predominan temas eróticos, fantásticos, oníricos, de crítica social, sicológicos y de tipo metaficcional (escritura sobre la escritura)”, anotó.

De inspiración a publicación

El catedrático apuntó que cada texto tiene una “inspiración distinta”.

“La sensación de encerramiento, la ansiedad que eso causa, el paso del tiempo, la soledad y el temor a la muerte estaban presentes siempre; en el fondo fue una terapia”. Así, ha dejado la primera presentación para goce de su tierra natal, indicando que los libros no se conocen aún en otros países, “salvo por mis editores extranjeros” y una docena de acuciosos críticos que siempre “estudian y promueven mi producción literaria”.

Dentro de sus años de inserción en la industria literaria panameña, Jaramillo considera que ha marcado un nuevo hito para sí mismo: “Realmente es un hito, algo nuevo y estimulante, un incentivo que aún me mantiene activo escribiendo, leyendo e investigando. Este año deben salir otros dos libros: Urdimbres (cuentos), en Sudaquia, una editorial venezolana en Nueva York; y Disparates y anomalías, una colección de nuevos minicuentos en los que lo surreal y lo absurdo predominan en ficciones narrativas que van de un párrafo a una sola página”.

En cuanto a la diversidad de sus escritos, Jaramillo apuntó que es un rasgo que mantiene en su pluma, dando un nuevo giro a cada publicación. “Me encanta la diversidad, romper esquemas, mezclar géneros literarios, salirme por la tangente y buscarle la quinta pata al gato”, enfatizó, “estos son por ahora mis temas principales al seguir creando. Es decir, cuestiones que en principio son de orden conceptual y formal llevadas a historias que las convierten en literatura creativa”.

Actualmente, las obras se encuentran disponibles en el rincón literario de los supermercados Riba Smith, sin embargo, Jaramillo busca ampliar su cobertura nacional.

Programa de mano

En la noche de goce literario 'Conversatorio múltiple', cada obra será presentada por diversos actores de la literatura panameña, en diferentes aristas de la misma.

Para el escritor, cada uno de los presentadores “sabe su materia” y ha estudiado con atención el libro a comentar en el acto oficial. Entre ellos destaca a la profesora y académica de la lengua Margarita Vásquez Quirós, “quien es experta en las inflexiones del lenguaje” y en lo que se escribe en Panamá, y presentará el libro Semblanza múltiple del cuento en Panamá; Félix Armando Quirós Tejeira, cuentista y delegado para presentar el libro Vuelta de tuerca: 100 cuentos; Erasto Espino Barahona, crítico literario y profesor universitario, quien comentará sobre el libro Desde el borde.

También mencionó a personajes como Gonzalo Menéndez González, cuentista destacado y que presentará la obra Consumación de Eros; Rodolfo de Gracia Reynaldo quien es académico de la lengua, ensayista, crítico literario y cuentista, comentará sobre el libro Hueso duro de roer; Salvador Medina Barahona, poeta y editor de poesía, “quien conoce muy bien mi obra literaria”, se encargará del libro Lo efímero perdurable; mientras que Nicolle Alzamora Candanedo, una cuentista de las nuevas generaciones y una de las más jóvenes de Panamá, comentará sobre el libro Modus Operandi: Escribir sobre escribir.

En la lista también se encuentra Violeta Villar Liste, periodista y promotora cultural venezolana de “gran criterio cultural”, quien mostrará el libro Ofertorio: Secuencias y consecuencias; y Joel Bracho Ghersi, también venezolano residente, cuentista y crítico literario hablará de la obra Top Secret: Cuentos sobre ovnis.

Para sus lectores, Jaramillo dedica esta nueva serie de libros de tópicos diversos y amplios, marcando su pluma y narrativa característica en cada uno. Como objetivo para su lectoría, Jaramillo indicó que busca entregar “calidad literaria y creatividad permanente”. Así como el ejemplo de la disciplina y la perseverancia “necesarias para lograr con éxito lo que a uno le gusta hacer”.